Я полжизни прожила в Германии и почти год как переехала в Россию. И переезд сюда был моим лучшим решением

19 3 24 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем привет! Меня зовут Ева. Мне 28 лет, и 14 из них я прожила в Германии, в городе Дюссельдорфе. Переехала туда в 14 без знания языка, без друзей и знакомых. Там училась, работала, влюблялась, очаровывалась и разочаровывалась. В декабре 2018-го, прямо перед Новым годом, я вернулась жить в Россию, в феврале вышла замуж, и, знаете, мне есть чему радоваться и о чем сожалеть.

Специально для AdMe.ru я хочу рассказать свою историю переезда, о плюсах и минусах обеих стран и о том, что до сих пор, спустя почти год, не перестает меня удивлять в России.

Как я оказалась в Германии

Я родилась в России, но детство и половину юности провела в Казахстане. В Германии оказалась благодаря своей маме, которая со школьных времен мечтала туда переехать. Да еще ее подруга, будучи русской немкой, раззадоривала ее все пуще, регулярно присылая фоточки и красочно описывая райскую жизнь в Германии.



А жили мы с мамой, бабушкой и дедушкой в богом забытом поселке городского типа Первомайском, в Восточном Казахстане, возле Усть-Каменогорска. Отсутствие горячей воды, отопления. Развалившиеся дома как после бомбежки. В общем, чтобы понять мамину мотивацию на переезд, достаточно взглянуть на Первомайку. Вот мама насмотрелась у подруги фотографий и начала действовать. Самый простой путь эмиграции — это выйти замуж за немца. Мама у меня упертая и к своей цели шла четко. В те времена интернета у нас не было, поэтому она все время находила какие-то объявления в газетах и писала письма. По-немецки, к слову, она практически не говорила. Только базовые знания школьной программы. Упущу моменты неудач, но своего мама таки добилась. Я переезжать не хотела, моей мечтой было после школы уехать в Новосибирск и поступить в медицинский. Я депрессовала и умоляла маму оставить меня с бабушкой и дедушкой, но она была непреклонна. Таким образом, в сентябре 2005-го мы оказались в Германии.

Немецкие друзья, греческая школа и любимая работа

В немецкую школу меня не взяли: учеба уже началась, а тратить время на новенькую, да еще без знания языка, никто не хотел. Мне до сих пор непонятно, каким образом я оказалась в греческой школе. Хотя немецкий я не знала, но видела и слышала, как мама учит его по записям на кассете, пару слов могла сказать. Греческий же вообще поверг меня в дикий ужас. Учила параллельно и греческий, и немецкий, смотрела очень много подростковых сериалов на немецком, слушала музыку и на том, и на другом языке. Читала тексты, записывая свое произношение на диктофон, чтобы со стороны слышать свои ошибки и вытравить русский акцент.



Записалась в городскую библиотеку, брала там тонны книг на немецком. На русском абсолютно ничего не читала, не смотрела и не слушала. Негде было все это взять, интернета у меня тогда не было, да еще и отчим выступал категорически против всего русского в доме. Сейчас я помимо русского свободно владею немецким и греческим. Кстати, греческая школа в Германии — это полная свобода для учеников: они могли делать что хотели, и никто ничего не имел права сказать. Пару раз я по несколько дней не ходила на занятия, потому что ребята устраивали забастовку, запирались в школе и жили там. После окончания школы сняла квартиру и поступила учиться в медколледж. Работала сначала медицинским ассистентом, после шеф оплатил мне учебу, и я стала сотрудником диабетологического центра — консультантом и специалистом по лечению синдрома диабетической стопы. А это по квалификации чуть ниже врача.



Работу свою любила. Часто посещала конгрессы и семинары, были хорошие перспективы для развития и повышения уровня жизни. В России я работаю в медицинском центре, но по сравнению с моей прошлой должностью это полная ерунда. Заодно преподаю немецкий язык. Оказывается, он здесь довольно-таки востребован.

Жизнь в России

После 7 лет жизни в Дюссельдорфе я подала документы на немецкое гражданство (жила там на основании бессрочного вида на жительство). В то же время мой двоюродный брат пригласил меня на неделю к себе в гости в Москву. Так началось мое знакомство с Россией. Я всю неделю ходила по Москве с видом дурочки из переулочка, восклицая: «Вау! В воскресенье все магазины работают! В метро турникеты! Обалдеть! Круглосуточный магазин! Ух ты! Приложение для вызова такси, где можно отслеживать машину и оплатить поездку картой! Огоо! У меня вся музыка „ВКонтакте“ доступна!» По возвращении в Германию в голове у меня что-то переклинило, и документы на немецкое гражданство я забрала.



Я хотела еще побывать в России. В итоге я посетила подругу в Томске, тетю в Новосибирске. И вспомнила про Санкт-Петербург, любимый город моей бабушки. Приезжала сюда 3 раза, жила в хостелах, гуляла по городу. И здесь же познакомилась с будущим мужем. Вопрос, кто к кому переезжает, даже не стоял. Спустя почти год я собрала вещи и переселилась. Что поразило меня больше всего: Круглосуточные магазины на каждом шагу — это первое, что поразило. Моему удивлению не было предела, когда в 3 часа ночи мы пошли за продуктами в соседний гипермаркет.

в соседний гипермаркет. Вторая удивительная вещь — это оплата коммунальных услуг посредством мобильного телефона . В Германии, чтобы оплатить счета по интернету, используется генератор. Заходишь с компьютера в свой онлайн-кабинет на сайте банка, вносишь все данные, куда сколько денег хочешь отправить. Вставляешь свою карту в TAN-генератор, прикладываешь к экрану монитора, чтобы белые стрелочки совпали, и ловишь сигнал. В какой-то момент эта штука показывает тебе код безопасности, который надо потом ввести на компьютере для отправки денег.

. В Германии, чтобы оплатить счета по интернету, используется генератор. Заходишь с компьютера в свой онлайн-кабинет на сайте банка, вносишь все данные, куда сколько денег хочешь отправить. Вставляешь свою карту в TAN-генератор, прикладываешь к экрану монитора, чтобы белые стрелочки совпали, и ловишь сигнал. В какой-то момент эта штука показывает тебе код безопасности, который надо потом ввести на компьютере для отправки денег. Дружелюбные люди. Сколько бы ни говорили, что в России все угрюмые, это стереотип. У меня скоро появились друзья. И коллеги по работе быстро ввели меня в курс дела, всегда подсказывают и помогают.

Вызвать такси тоже можно через приложение в телефоне. В Германии же звонят на городской номер и стоят ждут на улице; приезжает таксист, выходит из машины и спрашивает на всю улицу, кто вызывал .

. В Германии мужчины боятся жениться. Ведь при разводе, даже спустя много лет, более обеспеченный супруг обязан содержать своего бывшего.

Какие минусы я увидела в Германии после переезда в Россию

Прожив уже почти год в России, я сравниваю свою жизнь здесь с немецкой, и разница между странами очевидна. В Германии скучно , особенно по выходным. Люди все замкнутые, с ними очень сложно дружить. Чтобы встретиться и просто попить кофе, нужно договариваться за пару недель.

, особенно по выходным. Люди все замкнутые, с ними очень сложно дружить. Чтобы встретиться и просто попить кофе, нужно договариваться за пару недель. Все знают о том, что немцы любят экономить. Это правда. Однажды у меня сломалась молния на куртке, отчим не дал ни копейки на ремонт, и всю зиму я проходила нараспашку. Деньги все, к слову, были у него.

Практически в каждом доме экономят воду. В России обязательно споласкивают с посуды средство для мытья , в Германии же так делают далеко не все. Во-первых, экономии ради, а во-вторых, считается, что предназначенное для мытья посуды вредным быть не может. На меня на работе ругались, что я мою «по-русски».

, Во-первых, экономии ради, а во-вторых, считается, что предназначенное для мытья посуды вредным быть не может. На меня на работе ругались, что я мою «по-русски». В Германии слишком много беженцев. Многие из них творят что хотят абсолютно безнаказанно.

На своей немецкой работе я часто задерживалась, несмотря на нормированный график, и это время мне никто не оплачивал. В России же за каждый час переработки я получаю деньги.

Любые вопросы решаются только с помощью бумажных писем. Захочешь, например, банковскую карту открыть — ждешь 5 писем. В 1-м — приветствие банка, во 2-м — номер карты, в 3-м — доступ к личному онлайн-кабинету, в 4-м — ПИН-код, в 5-м — сама карта. Пока все получишь, неделя пройдет. Захочешь на работу устроиться — идешь покупаешь папки для резюме, мастеришь титульный лист с контактными данными и фотографией, мотивационное письмо, рекомендательные письма с предыдущих мест работы, копии дипломов и сертификатов. И эти папки рассылаешь работодателям.

Какие минусы в России

В Германии законом защищены животные, есть даже юристы, которые отстаивают их интересы. Этого в России очень не хватает, обидно, что всякие живодеры почти безнаказанно творят свои черные дела.

Этого в России очень не хватает, обидно, что всякие живодеры почти безнаказанно творят свои черные дела. Хорошие возможности для карьерного роста, руководство настроено на долгосрочное сотрудничество и оплачивают обучение работников. В России, как мне сказали, такое практикуется мало где.

Почему здесь не ввели повсеместно сортировку мусора? Люди сортируют только благодаря собственному энтузиазму.

В немецких госслужбах отношение к посетителям вежливое, приходят туда по записи в определенное время. В России я уже столкнулась с наглостью и хамством. От настроения сотрудника зависит исход дела. Так, наш брак признали фиктивным в МВД. Но это совсем другая история, и уже все нормально.

От настроения сотрудника зависит исход дела. Так, наш брак признали фиктивным в МВД. Но это совсем другая история, и уже все нормально. Города в Германии не так ужасно заполонены машинами, а в Петербурге они везде. Вообще на немецких дорогах ощущаешь себя безопаснее.

Можно спокойно посетить соседние (и не только) страны Европы. В России же можно потратить всю зарплату только на билеты туда-обратно.

В России же можно потратить всю зарплату только на билеты туда-обратно. Гололед зимой на дорогах. В Дюссельдорфе снега вообще нет, я отвыкла. Тут я весь январь ходить по улице боялась, чуть не плакала.

Аренда квартир в Германии лучше организована, поэтому жилье и не покупает никто. Делай ремонт какой хочешь, мебель ставь какую хочешь, деньги за аренду с карточки списываются каждый месяц, и никакие хозяева не докучают. И прописаться можешь сам — просто пойти со своим договором аренды.

Вместо заключения

Вообще, несмотря на все плюсы и минусы жизни в обеих странах, на события, которые происходили в жизни, я понимаю, что неважно, в какой стране ты находишься. Важно, какие люди тебя окружают. В Германии все складывалось не так, как я хотела, по причине того, что люди вокруг были не те. Начиная с отчима и заканчивая одиночеством по выходным ввиду отсутствия близких друзей. Конечно, может, проблема и во мне. Но, знаете, в Россию приехала та же я. И в жизни все наладилось, потому что люди вокруг оказались замечательные. Ну кроме той тетеньки из МВД. Впереди еще куча мороки с документами, походов по госучреждениям — нужно получать разрешение на временное проживание. Зато уже есть любимый муж, квартира (пусть и в ипотеку под бешеные проценты) и работа прямо в соседнем доме (что для Петербурга более чем чудесно). Россия встретила меня доброжелательно. И я уверена, когда закончится вся беготня с документами, жить здесь мне будет гораздо проще и уж точно интереснее, чем в Германии.