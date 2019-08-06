Выживший на «Титанике» заявляет, что не айсберг стал причиной кораблекрушения

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Благодаря книгам и фильмам все мы знаем, что «Титаник» затонул из-за айсберга. Однако появились некоторые новые свидетельства того, что причина кораблекрушения кроется во взрыве и пожаре. Это полностью меняет историю. Давайте взглянем на факты, которые могут пролить свет на эту легендарную катастрофу.

Мы в AdMe.ru провели собственное расследование и проверили свидетельства, доказывающие, что «Титаник» затонул по причине взрыва.

Оставшийся в живых Вагинак Бюрат никогда не упоминал айсберг

Вагинак Бюрат был одним из самых ярких представителей интеллигенции Константинополя в то время и планировал командировку в Америку, куда он должен был доставить большую партию книг. Так Вагинак купил свой билет на «Титаник».

Во время крушения он выжил и собственными глазами наблюдал, как тонет «Титаник». Но его версия отличается от общеизвестной. Шаэн Хачатурян знал Вагинака и лично беседовал с ним. Позже он написал о том, что произошло на корабле. Бюрат прожил долгую жизнь и часто говорил о гибели «Титаника». Самое интересное, что он никогда не упоминал айсберг. Вместо этого Бюрат всегда говорил о взрыве, который привел к гибели судна. Это свидетельство, вероятно, казалось бы странным, если бы другие выжившие также не стали заявлять о взрывах.

Что видели другие выжившие во время гибели «Титаника»

Они также утверждали, что на «Титанике» было от 2 до 4 взрывов. Неудивительно, что в условиях общей паники история может искажаться. Исследователь и автор Билл Вормстедт также предоставил доказательства этого факта, которые он почерпнул из интервью с выжившими. Их заявления о том, что айсберг здесь совершенно ни при чем, звучат убедительно.

Майор Артур Г. Пешен, пассажир первого класса, сказал, что он определенно слышал взрыв, после чего корабль начал тонуть.

Джордж Фредерик Кроу был стюардом, спасшимся в шлюпке. В своем интервью он заявил, что произошел взрыв, а затем задняя часть корабля накренилась и затонула. Но мы все еще хотим знать, есть ли реальные доказательства того, что «Титаник» затонул из-за взрыва!

Исследователи говорят, что у пассажиров был шанс выжить, но «Титаник» затонул из-за колоссального пожара

В то время инженеры судна не понимали опасности электролиза, который мог превратить морскую воду во взрывоопасный газообразный водород. Джон Уикман в своей книге «„Титаник“. Скрытые доказательства» заключил, что они допустили ошибку. Они оставляли включенным свет, который и стал причиной последовавших взрывов. Если бы не этот факт, «Титаник» мог бы остаться на плаву, а пассажиры — выжить. Уикман считает, что первый взрыв произошел между 1:10 и 1:20. Однако за этим случился еще один, расколовший корабль пополам, что и послужило причиной катастрофы.

Это было идеальное совпадение исключительных факторов, согласно утверждению журналиста Сенана Молони. Он провел более 30 лет, исследуя причины потопления «Титаника». Сенан заключил, что причиной крушения стали «огонь, лед и преступная халатность». Тем не менее эксперты подтверждают, что пожар произошел в трехэтажном отсеке с высоким уровнем топлива, располагавшемся за одной из судовых котельных. Многие пассажиры услышали звук разрыва, и после этого корабль сразу же пошел ко дну.

Какой теории о гибели «Титаника» придерживаетесь вы?