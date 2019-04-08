Выходцы из СНГ рассказали, как им живется в самой счастливой стране мира — Финляндии. Им и правда можно позавидовать

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Согласно Всемирному докладу о счастье, в 2018 году Финляндия заняла 1-е место в рейтинге самых счастливых стран. Из года в год ее позиция незначительно меняется, но все же остается стабильно высокой. И если вы думаете, что для полного счастья нужно родиться в Финляндии, это не так. Согласно тому же докладу, переехавшие в эту страну люди тоже отмечают повышение уровня удовлетворенности жизнью.

AdMe.ru решил узнать, что думают финские иммигранты о своей новой родине и к чему до сих пор не могут привыкнуть. И да, шоколад с корюшкой — действительно что-то из ряда вон выходящее.

Финны — какие они?

Если вы представляли горячих финских парней примерно такими, то мы вынуждены вас огорчить. Финны очень разные внешне, а этот парень на фото — офицер военного флота Норвегии Лассе Матберг.

Еще до поездки у меня сложилось определенное представление о финнах. Я думала, что все они тихие, медленные, замкнутые. Типичные интроверты, в общем. На деле все оказалось не совсем так. Они тихие, но в меру. Это скорее воспитание и понимание того, как надо вести себя в обществе. А медленные они потому, что им незачем спешить. В городе совсем нет пробок, людей очень мало (по сравнению с мегаполисами в других странах) и весь транспорт прибывает точно по расписанию. Финны не замкнутые, просто уважают личное пространство. Совершенно открытые и светлые во всех отношениях люди.

Уважение друг к другу — это норма финского общества: не шуметь после 10 вечера, не выставлять мусор в коридор, блюсти чистоту подъезда, вежливо обслужить клиента, остановиться и помочь, если с другим человеком что-то случилось. Этот принцип не исключает того, что вы можете нарваться на идиота-соседа. Скорее всего, это будет «идиот наоборот»: он не будет шуметь, а начнет жаловаться на то, что у вас дома громко работает телевизор или что вы принимаете душ после 10 часов вечера и тем самым мешаете ему спать.

Финский язык

В Финляндии два государственных языка: финский и шведский. Оба они довольно сложные. Но все же выучить их можно. Мне, например, потребовалось на это 11 месяцев. В Финляндии для приезжих организованы специальные курсы по финскому и шведскому языкам. Они абсолютно бесплатны. Финский язык мне почему-то напомнил по своей структуре немецкий. И в нем нет совершенно ничего общего с английским и русским.

Зарплата, налоги и цены

Минимальная зарплата в Финляндии — € 1 400, хорошая зарплата — от € 2 200. Но это все до вычета налогов. Здесь принято всегда указывать зарплату «брутто». Налоги съедают примерно 1/4 ее часть. Потом вычитаем оплату жилья, коммунальные платежи, страховки. Последних тут тьма. Например, на машину, медицинская — и все это стоит минимум € 400, но не в месяц, а в квартал. А еще, если есть, вычитаем кредит или ипотеку. Кстати, они почти у всех в Финляндии есть, потому что проценты маленькие. Оставшуюся после всех этих вычетов сумму можно тратить.

Что касается цен на продукты и одежду, то, например, за € 20 можно купить симпатичную кофточку в масс-маркете типа H&M или килограмм говядины. Ну или билет на самолет из Хельсинки в Стокгольм. Цены на продукты в Финляндии примерно такие: 1 кг свинины — € 7–10,

1 кг курицы — € 4,

1 кг форели — € 7–9,

1 литр клубники (финской, в сезон) — € 5–6,

хлеб — € 1,

1 литр молока — € 1,

1 кг картофеля — € 0,5,

1 кг сыра — € 6–10.

Особенность, к которой я долго привыкала: все местное здесь стоит... дороже! И если вы рассчитываете купить на рынке у бабушки дешевых яблочек, вы сильно разочаруетесь. Яблочки будут стоить в три раза дороже, чем в магазине, и бабуля будет стоять на своей цене насмерть, грозно выкатывая глаза и доказывая, что яблоки-то местные. Вы уже поняли, что финны — большие патриоты и оригиналы, да?

Аренда и покупка жилья

Аренда 2-комнатной квартиры в построенном в 2000-х годах доме будет стоить в среднем € 800–1 000. Примерно в € 1 000–1 250 обойдется 3-комнатная. Парковочное место и некоторые коммунальные услуги уже будут включены в эту стоимость, а вот электричество и интернет оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от района, года постройки дома, наличия собственной сауны в квартире и количества квадратных метров.

Мы живем в небольшом городе, и цены на жилье здесь относительно всей страны нормальные: не высокие, но и не низкие. Так, например, небольшую 1-комнатную квартиру площадью 35 кв. метров можно приобрести за € 40 000–60 000. Очень популярны у финнов так называемые rivitalo. Это 1-этажные длинные дома с несколькими входами для 3–6 семей. Их стоимость — € 60 000–100 000, все зависит, конечно, от количества комнат и от ремонта.

Особенности финских магазинов

В финансовом отношении в Финляндии жить просто. Продукты в гипермаркетах, если прийти перед закрытием, можно найти по очень низким ценам или даже взять бесплатно. Свои любимые бананы я всегда беру бесплатно только потому, что на их кожице образуются черненькие пятнышки. Во многих других странах смело пускали бы в продажу такие фрукты, а вот у нас в Лаппенранте раздают просто так. Фрукты в магазинах иногда можно попробовать перед покупкой. Например, можно найти уже очищенные мандаринки.

Продукты

В основе финской кухни лежат дичь, рыба, ягоды и грибы. В обычном супермаркете здесь можно купить консервы из медвежатины или вяленую оленину. А вот для того, чтобы найти цельную куриную тушку, иногда приходится посетить несколько магазинов. Свинина продается во всех возможных вариациях нарезки, в поисках же говядины, которая не будет стоить как дирижабль, приходится рыскать по городу не один час. Типично финская гастрономическая причуда — лакрица. Лакричные пастилки здесь едят на десерт, а также производят лакричное мороженое и лакричную водку, добавляют лакрицу в сливочный сыр и тесто для хлеба. Человеку, выросшему в другой стране, понять прелесть этого продукта сложно, потому что на вкус он напоминает сироп от кашля. Что касается совсем уж необычных продуктов, в Финляндии можно купить шоколад с сушеной олениной или рыбой. И лакомство это — на любителя.

Детские сады

Заявление на поступление ребенка в садик нужно подавать за 4 месяца до необходимой даты. Главное, что делается это онлайн. И не надо никуда ездить, собирать тонны справок. В государственный садик попасть сложно, но частные учреждения тоже субсидируются государством, так что по цене выходит практически одно и то же. Оплата садика зависит от необходимого количества часов, которое вы указываете в заявлении. У нас вышло около 170 часов в неделю (с 7:45 до 17:00), и это около € 300 за месяц. Время нахождения ребенка в садике контролируется с помощью специального брелока, который позволяет отметиться в электронной системе. В группе моего ребенка 13 человек. Воспитателей — трое. В группе постоянно находятся двое, плюс нянечка. Если в этом есть необходимость, на помощь может прийти еще один воспитатель.

Школы

Школу в Финляндии не выбирают: районная комиссия распределяет учеников, после чего родители получают уведомление по почте. Обычно ребенка зачисляют в ближайшее к дому учебное заведение. Если школа находится далеко, ученику положено бесплатное такси. Бытует мнение, что домашние задания в Финляндии не задают. Это не так. Просто, во-первых, детей не загружают с первого дня учебы в школе, нагрузка увеличивается постепенно, и, во-вторых, объемы заданий меньше, чем в школах многих других стран. Для финнов важны увлечения ребенка (кстати, большое количество кружков не приветствуется), общение малыша с семьей, возможность быть на свежем воздухе, играть с друзьями. Поэтому свободное от учебы время — это обязательно.

Всех учителей здесь называют по имени, а во время урока они могут сесть на парту или на пол. Ученики часто сидят на подушках на полу. Один раз моя учительница по английскому забралась на стол с ногами и рассказывала нам какую-то историю из учебника.

Высшее образование

Все предметы в университете — по выбору. Специальная электронная система позволяет студентам следить за курсом онлайн, загружать все необходимые материалы, презентации, эссе и проекты. Никаких распечаток и ожидания преподавателя под дверью, все делается онлайн. Загруженность у студентов невысокая: за два учебных месяца обычно они изучают и сдают экзамен в среднем по трем предметам. Одна (максимум две) пары в день — и все свободны. Можно заниматься своими делами, пить кофе, гулять по городу или готовиться к лекциям в библиотеке. 98 % студентов выбирают именно последний вариант.

Список литературы по курсу в основном состоит из 4–5 книг (иногда одной), поэтому вся информация легко укладывается в голове, а не превращается в путаницу из терминов, имен и дат. Преподаватели объективно оценивают человеческие возможности и понимают, что имеют дело с людьми, а не с роботами. И вообще, университетский курс — это всегда диалог. Преподаватель находится на одной позиции со студентами и всегда рад тому, что они задают вопросы. Прерывать рассказ лектора не просто можно, но и нужно. И что забавно: если вы передумали посещать курс (так тоже можно), то приготовьтесь к тому, что вас будут просить остаться на любых условиях. Каждый студент здесь на вес золота.

Медицина

Лекарства в Финляндии можно купить только по рецепту врача. Без рецепта — то, что лежит на полочках в открытом доступе (витамины, жаропонижающее и болеутоляющее «Бурана»). Антибиотики — только по рецепту. Ангину в Финляндии лечат мороженым. И это, скажу я вам, на самом деле помогает. Я, конечно, не сразу привыкла к такому, но один раз попробовала — и на самом деле буквально через три дня горло болеть перестало.

Здесь нет разделения на педиатров и врачей для взрослых. Государство компенсирует расходы на такси, если нужно ехать в больницу. Обычно в медучреждениях на стендах указывают телефон, по которому можно вызвать такси. Приема у бесплатного врача можно ждать месяцами. Скорая помощь не приезжает почти никогда, и даже температура под 40 °C у грудничка не является основанием для ее вызова. А уж насморк и температура 37,5 °C вообще не считаются серьезными симптомами. Все с такой температурой ходят в школы, детские сады и на работу. Это здесь абсолютно нормально.

Транспорт

Все дороги в Финляндии разделены на зоны для пешеходов и велосипедистов. И не дай бог пешеход окажется на стороне велосипедиста. Ему, конечно, ничего такого не скажут, но недобрым взглядом обязательно окинут. Если нет знака, разрешающего велосипедистам ехать по пешеходной стороне, а вы там едете, то штраф гарантирован. В автобусе нельзя открывать окна, потому что обязательно должен работать кондиционер. Но даже если он не работает, никто не откроет окно, потому что такие правила. Транспорт здесь дорогой. Билет на автобус действителен в течение 2 часов и стоит € 2,5, ночью — € 3,5. Проездной на месяц — € 50–70. Ездить на поездах дорого: билет из Турку в Хельсинки (200 км) обойдется в € 30–40.

Любовь к саунам

Сауна — это часть финской культуры, их традиция. А свои традиции они свято чтят. Сауны есть в каждом доме, и они бывают даже в многоэтажках. На несколько квартир она может быть одна — с графиком посещения! В сауне мужчины не соревнуются, кто дольше просидит. Лучше много подходов, минут по 15–20. И в холодное озеро никто не понесется прыгать: для этого есть специальные подогреваемые деревянные купели. Можно еще пойти в джакузи или просто ногами в снегу потоптаться. Финны не будут гоготать на всю сауну, ведь она для расслабления и умиротворения. Кстати, веники у финнов тоже есть, но ими надо не дубасить посильнее, а поглаживать свои тонкие финские натуры.

Саун очень много и городских. Их посещение стоит около € 4–5, и они пользуются большим спросом. Ведь не надо дома жечь электроэнергию, растапливать, если сауна дровяная, да и просто поболтать всегда есть с кем. Поэтому встретить в центре города человека в одном полотенце — вполне себе по-фински. На колесе обозрения в центре Хельсинки есть кабинка-сауна, на горнолыжном склоне на подъемнике тоже. Это верх финского экстрима.

Если финн приглашает в сауну, отказать без причины нельзя. Это считается очень грубым. А вот если надо задержаться на работе, говоришь: «Я не могу, сегодня сауна» — и все. Это считается железобетонной отмазкой. Пробовала — прокатило!

Спорт и здоровый образ жизни

В Финляндии созданы все условия для занятий спортом. Здесь много велосипедных дорожек, есть маршруты для пеших прогулок. Во многих городах даже летом работают лыжные трассы с искусственным снегом. А о ходьбе со специальными палками, наверное, слышали многие. Это позволяет интенсивно заниматься спортом без сильной нагрузки на позвоночник и колени. В Финляндии очень много спа-центров и тренажерных залов. Они все платные, но цены на абонементы невысокие.

Семья и дети

Я знаю много семей, в которых родители разведены или даже вообще не были расписаны. Брак тут воспринимается как устаревшая традиция. У моего парня есть две сестры, у обеих есть дети от бывших парней (не мужей), с которыми они больше не вместе. Дети живут неделю у мамы, неделю у папы. Я как-то спросила у своего молодого человека, действительно ли отцам нравится так проводить время с детьми — 50 на 50. Он даже не понял вопроса: «Конечно, это же их собственные дети!» Прививки здесь делают все обязательно, и отказаться от них нельзя. Простудные заболевания среди детей распространены, но чем-то серьезным не считаются. При этом в Финляндии детей не кутают, я бы даже сказала, что одевают их излишне холодно. Даже зимой малыши ходят в легких комбинезонах.

Отношение к животным

В Финляндии есть специальный закон о том, как нужно обращаться с питомцами. Бездомных животных здесь просто нет. Если вы встретили гуляющую в одиночестве собаку или, как кажется, брошенного котенка, их, скорее всего, кто-то потерял. Вы можете смело позвонить по номеру 112, приедут сотрудники специальной службы и заберут животное в теплый, чистый и светлый приют. Ему выделят ветеринара и психолога. Да, вы правильно прочитали — психолога! Все животные обязательно чипируются, и по чипу хозяина найдут очень быстро и впаяют ему штраф за плохое обращение с животными. Потому что и собаку, и кошку обязательно нужно выводить гулять на поводке.

А чтобы завести домашнее животное, нужно встать в очередь, написать в соответствующий питомник и доказать, что вы будете хорошим хозяином. Нашим знакомым не дали собаку только потому, что они обратились в два питомника. Отказали им с формулировкой вроде «не очень-то вы, значит, и хотите именно этого щеночка, раз на одном питомнике не остановились».

Отношение к природе и экологии

Финское отношение к вещам и потреблению очень осознанное. Нужна вещь — ты ее купил, не нужна — выкинул или, что чаще, отдал. Заодно и забота об экологии. Я еще не изжил в себе русского Плюшкина, но очень к этому стремлюсь. Иногда старые вещи становятся частью городского пейзажа, как, например, эти старые лыжи.

Мусор обязательно сортируют. Бумагу, стекло, металл, картон, батарейки и бытовые отходы — все в разные контейнеры. Это не напрягает, и это ничуть не сложно. А еще местные жители сдают бутылки. Каждая бутылка стоит от 10 до 40 центов. Автоматы, которые их принимают, есть абсолютно в любом магазине, и, избавившись от некоторого количества бутылок, вы можете получить скидку на продукты.

Социальная сфера

В Финляндии очень высокие социальные пособия. Многие мои знакомые умудряются, не работая, еще и путешествовать. У нас в Лаппенранте нет нищих и нет бродяг. Каждый человек может окончить бесплатные курсы, выбрав при этом абсолютно любую специальность. На всех курсах выплачивается стипендия, на которую можно очень качественно жить и практически ни в чем себе не отказывать. Поиском работы для приезжих в Финляндии занимается специальная организация. Конечно, высоких постов никто не предложит, но достойную заработную плату будут выплачивать. Пенсии в Финляндии очень высокие.

Как влиться в местное общество?

Финны постоянно разрабатывают программы по интеграции иностранцев в местное общество: языковые курсы, семинары, культурные центры, развлекательные мероприятия. Во все это вкладываются немалые деньги налогоплательщиков. Но они вроде как не против. Если ты не говоришь по-фински свободно, ни о какой настоящей интеграции не может быть и речи. Поэтому государство и оплачивает иммигрантам курсы финского из года в год. При этом здесь заботятся о сохранении культурного разнообразия и детям иммигрантов предоставляют возможность изучать родной язык в школах.

А что вы думаете о Финляндии? Хотели бы туда переехать? А может быть, вы уже живете в самой счастливой стране мира и у вас есть что добавить к рассказам иммигрантов?