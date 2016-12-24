Вы прямо сейчас можете прогуляться вдоль рождественских витрин Нью-Йорка
Иногда так хочется оказаться совершенно в другом месте. Даже если на это нет ни времени, ни средств. Но в век высоких технологий возможно все.
Редакция AdMe.ru уже прогулялась по предрождественскому Нью-Йорку с помощью нового виртуального тура от компании Google «Окно чудес» (Window Wonderland). И вам предлагаем присоединиться.
В своем виртуальном туре Google собрал декорации 18 самых крутых бутиков Манхэттена. Вам нужен только доступ в интернет, компьютер, планшет или смартфон. И вот вы уже прогуливаетесь по Пятой авеню. Фото можно смотреть во весь экран как слайд-шоу или в панорамном режиме. При желании можно включить звук и прослушать аудиогиды от креативных директоров магазинов.
Ежегодно тысячи американцев и туристов приезжают на Манхэттен, чтобы увидеть эти витрины. Традиция превращать их в арт-объекты насчитывает уже почти 150 лет. Сегодня большие универмаги специально нанимают дизайнеров и тратят огромные деньги на то, чтобы создать целый праздничный мир в своей витрине. Это своего рода соревнование, кто создаст самую эксклюзивную и сногсшибательную инсталляцию. Ну а для простых людей это новогоднее настроение и незабываемые виды. Теперь за ними не надо далеко ехать.
Фото на превью effiegram/instagram
По материалам windowwonderland