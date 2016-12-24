Вы прямо сейчас можете прогуляться вдоль рождественских витрин Нью-Йорка

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Иногда так хочется оказаться совершенно в другом месте. Даже если на это нет ни времени, ни средств. Но в век высоких технологий возможно все.

Редакция AdMe.ru уже прогулялась по предрождественскому Нью-Йорку с помощью нового виртуального тура от компании Google «Окно чудес» (Window Wonderland). И вам предлагаем присоединиться.