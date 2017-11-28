Вы не сможете посетить эти 13 мест на планете даже за очень большие деньги

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Ежегодно страны стараются привлечь внимание туристов интересными маршрутами и достопримечательностями, но на карте мира есть загадочные места, скрытые от глаз обычных людей и недоступные для путешественников. У AdMe.ru получилось приоткрыть тайну и составить карту мест, куда попасть обычным людям почти невозможно.

Бильдербергский клуб

Неофициальная ежегодная конференция, участники которой — короли, канцлеры, банкиры, журналисты, президенты и владельцы крупных корпораций. Вход на конференцию осуществляется строго по приглашениям. Всего в клубе 383 человека. На встрече обсуждают международные дела и национальную политику, на которую участники клуба явно имеют влияние.

Атолл Эниветок

Большой коралловый атолл состоит из 40 островов в Тихом океане, и можно подумать, что это просто рай для туристов, на самом же деле это одно из самых опасных мест, где, по мнению ученых, не выживут даже насекомые. Все дело в том, что после Второй мировой войны атолл Эниветок был самым главным испытательным полигоном для ядерного оружия. Остров пережил 43 взрыва, включая испытание водородной бомбы. В 1977 году началась программа по дезинфекции, и загрязненную почву похоронили под огромным куполом. Туда начали даже организовывать экскурсии, но это то место, куда мы не советуем отправляться даже за очень большие деньги.

Остров Грюинард, Великобритания

Остров загрязнен спорами сибирской язвы и закрыт для посещения туристов. Британское правительство во время Второй мировой войны решило испытать сибирскую язву в качестве биологического оружия и выкупило остров Грюинард в качестве полигона для испытаний. В 1986 году распылили 280 тонн формальдегида, чтобы убить споры, но остров опасен до сих пор.

Форт-Нокс, США

Форт-Нокс — это хранилище золотых слитков США, которое представляет собой бункер, расположенный под зданием. Стены хранилища выполнены из гранита, а дверь весит 22 тонны, ее невозможно открыть даже с помощью взрыва. Вокруг Форт-Нокса расположены военные части, охраняющие данный объект.

Капова пещера, Башкирия

Пещера уникальна своими палеотическими рисунками, постоянный поток туристов ведет к разрушению уникальных художеств. Власти планируют воспроизвести рисунки в новом заповеднике «Шульган-Таш». Историко-культурный центр будет заниматься решением проблем по сохранению палеотической живописи.

Эрс-Рок, Австралия

Возраст знаменитой скалы — примерно 680 млн лет, ее основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками. Вокруг скалы живут коренные народности, активно защищающие свою святыню, и именно они выступили с обращением о закрытии священного места. Согласно одной из легенд, после кровопролитной битвы между аборигенами земля поднялась и превратилась в красную гору в знак скорби. Подъем на гору будет закрыт с 2019 года.

Зона 51, США

Зона 51 представляет собой американскую военную базу в пустыне штата Невада, которая состоит из 15 подземных уровней. Один из сотрудников базы рассказал, что на базе также расположена уфологическая лаборатория, которая занимается изучением НЛО. Вероятнее всего, это всего лишь прикрытие, на самом деле там проводят испытания современного летательного оружия. Если вы приблизитесь к данному объекту, военные вас попросят покинуть место и удалить все фотографии.

Маунт Уэтер, США

Центр экстренных операций Маунт Уэтер — один из самых охраняемых объектов. В случае национальных катастроф туда переселяют гражданских и военных должностных лиц. Центр был основан в период холодной войны, находится поблизости Вашингтона.

Пещерный комплекс Тора-Бора, Афганистан

Пещерный комплекс, расположенный на востоке Афганистана, известен как лагерь радикального исламистского движения «Талибан» и террористической организации «Аль-Каида». С 1980 года спецназ КГБ ССР неоднократно проводил успешные военные операции по взятию крепости. Одно из самых опасных мест для туристов, которое точно стоит не включать в маршрутные карты даже любителям опасных приключений.

Храм Исэ, Япония

Главное святилище синтоистов в Японии. Вход разрешен только членам императорской семьи и священнослужителям высшего ранга. Территория огорожена 4 заборами, и туристы могу увидеть только крышу. Храм состоит из 2 комплексов, первый посвящен прародительнице императорского рода, богине Аматэрасу, второй — богине еды Тоёукэ. В храме находятся конюшни, где живет священная лошадь. Всего таких лошадей 3 — одна живет во внутреннем святилище, две во внешнем.

Остров Тачай, Таиланд

Тайские власти приняли решение закрыть для посещения остров Тачай, входящий в состав Симиланского национального парка, чтобы избежать ущерба, которые наносят путешественники экологии. Несмотря на то что территорию парка ежегодно закрывают на период муссонов, этого времени все равно не хватает на восстановление.

Коралловый остров, Пхукет

Закрытие острова связано с необходимостью срочной защиты кораллов на Коралловом острове, к сожалению, только 25 % коралловых рифов сохранились. Раньше остров был центром морской жизни, там обитало больше 30 видов кораллов, сегодня их осталось только 4. Сейчас ученые занимаются восстановлением морской жизни в регионе.

Тропа Виа-дель-Аморе, Италия

В Чинкве-Терре, в Лигурии, расположены 5 городков — Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо-аль-Маре — на расстоянии 1–4 км друг от друга. Их особенность в том, что располагаются они в разломах прибрежных скал. Города соединены тропами, которые проходят вдоль невероятно живописных мест. Тропа Риомаджоре — Манарола расположена в твердой скале вдоль побережья и не зря носит название «тропа влюбленных», но, к сожалению, она закрыта на неопределенный срок из-за рисков обвалов.