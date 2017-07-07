Посмотрите, как живут ученики самой дорогой школы мира за 100 000 евро в год

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Всегда интересно наблюдать за тем, как живут богатые люди. Если их дома и бытовая жизнь — вещь не такая и доступная для общественности, то вот на школы, в которые ходят их дети, можно посмотреть. AdMe.ru предлагает виртуальную экскурсию по школе Institut Le Rosey.

Institut Le Rosey — одна из старейших средних школ, которая находится в Швейцарии. Ее называют «королевской школой».

С 1880 года и до наших дней школой и замком, который расположен на территории, владеет одна фамильная династия.

В школе Le Rosey 2 резиденции: летняя...

...И зимняя.

Зимой школа предлагает ученикам частные уроки по различным видам спорта.

А в летнем кампусе свободное время ученики могут проводить возле бассейнов.

Учебный день начинается с подъема в 7:00, уборки комнат и завтрака.

С 8:00 до 15:30 уроки, в середине дня у ребят длинный перерыв на обед и горячий шоколад.

А с 16:00 до 19:00 все ученики могут заниматься спортом либо творчеством.

В 19:30 школьники ужинают, а с 20:00 до 21:00 делают домашние задания.

Ребята могут заниматься группами в холле или библиотеке.

Кроме учебы школьники вместе катаются на лодках, ходят в походы и занимаются скалолазанием.

Эта школа открыта для детей из любого уголка земли, но при одном маленьком условии: родители должны платить по 100 тыс. евро в год за обучение.

Но деньги совсем не главное. Куда важнее то, что все ребята как одна большая и дружная семья, которая вместе учится и круто проводит время.