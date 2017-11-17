Вот как выглядит обратная сторона японского экономического чуда

О Японии, стране сакуры, роботов и трудоголиков, можно говорить часами. Третье место по росту экономики в мире, необычайное развитие технологий, и в то же время именно Япония является мировым «лидером» среди самоубийств. Почему? Одной из причин, помимо трудоголизма и профессионального выгорания, считают одиночество.

Мы в AdMe.ru узнали, как сами японцы подошли к решению этой проблемы.

Силиконовые куклы вместо живых девушек

Выбор в пользу силиконовой подруги делают чаще всего мужчины, которые разочаровались в отношениях или не могут найти себе избранницу. «Такая девушка не будет требовать денег и подарков, ревновать и скандалить», — вот как объясняют свое решение японцы.

Аренда домашних животных

Вот уже 10 лет как аренда домашних животных является одной из самых востребованных услуг в Японии. Популярность такого сервиса вполне объяснима: маленькие квартиры (примерно 60 кв. м) не всегда позволяют завести питомца, да и времени ухаживать за ним из-за плотного рабочего графика остается немного.

Объятия и разговоры за деньги

«Самая большая роскошь — роскошь человеческого общения», — говорил Антуан де Сент-Экзюпери. В Японии за эту роскошь готовы платить деньги, и весьма немалые. Именно здесь долгое время остается на пике популярности «эндзё-косай» (яп. 援助交際 — оплачиваемые свидания) — практика, при которой мужчины среднего и старшего возраста проводят время с молодыми женщинами, покупая их время за деньги или подарки.

Виртуальные подружки

Высокие технологии Японии позволяют людям подружиться с персонажами из виртуального мира.

Таких «подружек» водят на свидания, покупают им подарки, ревнуют и даже женятся на них в специальных заведениях: со священником, свидетелями, праздничным тортом и прибором виртуальной реальности.

Хост-клубы для поиска принцев

В Японии существуют заведения, куда девушки приходят, чтобы пообщаться с хостами. Эти симпатичные парни будут галантно ухаживать за выбравшей их дамой, поддерживать светский разговор, наливать напитки и усыпать комплиментами.

Одинокие девушки посещают хост-клубы, чтобы почувствовать себя интересными и привлекательными. А некоторые замужние дамы таким необычным способом борются с семейной рутиной.

Семьи напрокат

Одинокие японцы с удовольствием берут напрокат жену и детей, причем не только для того чтобы «семья» встречала с работы. Многие заказывают «семью» на выходные, чтобы погулять с «детьми» в парке и походить с «женой» по магазинам. Стоит услуга недешево (от $ 700 в час), но, говорят, от желающих отбоя нет!

Отели любви с тематическими номерами

Япония — очень маленькая страна, поэтому и квартиры в ней крохотные и очень дорогие. Что же делать молодым парам? Идти в «рабу хотэру» — отели любви.

Такие отели существуют для того, чтобы молодые пары, не имеющие собственного жилья, могли провести несколько часов вместе. Тут можно воплотить в жизнь самые смелые фантазии.

Бонус: именно в Японии живет создатель караоке Дайсукэ Иноуэ. Что примечательно, поначалу к его изобретению отнеслись скептически. В 2004 году ему даже вручили «Шнобелевскую премию» как человеку, «открывшему людям новый способ учиться терпению по отношению друг к другу».

Зато сейчас караоке — всемирно известный способ поднять себе настроение и хорошо провести время.

Фото на превью pixabay, finesexdoll

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