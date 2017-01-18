Вот как будет выглядеть город, если в нем поселится все население Земли сразу

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На начало 2017 года население Земли составляет почти 7,5 миллиарда — цифра настолько внушительная, что представить такое огромное количество людей сразу не так-то просто. Но мы в AdMe.ru не боимся трудных задач. И поэтому решили разобраться, каким был бы город, в который решили бы переехать все люди мира, и мы с Вами в том числе.

Сегодня 50,5 % населения планеты живет в городах, поэтому для начала нам бы пришлось убедить остальные 49,5 % покинуть сельскую местность. А уже после определиться, на какой континент или остров нам переезжать. Площадь, которую мы бы заняли, напрямую зависит от плотности населения. Вот каким был бы наш условный город исходя из реально существующих примеров.

Простор Рейкьявика — непозволительная роскошь для больших городов. При таких показателях поселение со всем человечеством стало бы просто необъятным.

Если брать за основу канадский Квебек, люди жили бы в максимально комфортных условиях.

Чикаго уже больше похож на мировой мегаполис, но и это далеко не предел.

Сингапур — одна из самых плотнозаселенных стран в мире на сегодня, несмотря на свои скромные размеры в 719 кв. км. Город выглядел бы крайне урбанистично и очень современно.

Манхэттен — еще один реальный пример грамотного использования каждого метра земли. Такая плотность позволила бы нам поселиться на островах с очень ограниченной территорией.

Манила считается самым густонаселенным городом мира при площади всего в 38,55 кв. км. Такая застройка позволила бы нам еще сильнее сократить территорию, но пейзаж, скорее всего, вызывал бы серьезные сомнения у потенциальных жителей.

На сегодняшний день трущобы Дхавари в индийском Мумбаи — это пример самого большого количества людей, проживающих на одном квадратном километре, во всем мире. Но несмотря на относительно компактные размеры нашего города, вряд ли столь близкое соседство обрадовало бы его жителей.

И, наконец, самой густонаселенной территорией из существовавших когда-либо был город-крепость Коулун в Гонконге. В таких условиях человечество смогло бы жить на территории в 5 891 кв. км, что сопоставимо с нынешними размерами Палестины.