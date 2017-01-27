Вот что случается с едой, которую конфискуют в аэропорту

Каждый день пассажиры по всему миру пытаются провезти через таможенный контроль аэропортов тонны запрещенной еды. И речь не о контрабандистах. В списки запрещенных продуктов часто входят привычные всем нам вещи: мясные изделия, сыр (особенно с плесенью), молочные продукты, рыба, ряд овощей и фруктов, даже орехи. Такие правила устанавливаются каждой страной, могут отличаться друг от друга и часто меняться.

Что же случается с едой, которую конфисковали в аэропорту на досмотре? Думаете, сотрудники таможни делят ее между собой? Ничего подобного. Пищевые продукты ждет один из трех путей.

В топку

В некоторых странах все конфискованные в аэропорту вещи, которые не имеют ценности, просто сжигают. Для этого установлены специальные печи. Например, в петербургском Пулково стоит такая печь, там еще сжигают санкционные сыры.

На переработку

Некоторые аэропорты сами не уничтожают конфискованные продукты. В большинстве стран Европейского Союза контейнеры с пищей и жидкостями сортируются и отправляют в специальные центры переработки. Возможно, в бутылке, из которой вы пьете сейчас воду, есть пара молекул от той, что вы выбросили когда-то в аэропорту.

В дробилку

Самый захватывающий вариант — это отдельная комната с дробилкой, расположенная в терминале аэропорта, где фрукты, овощи и неволокнистые продукты перемалываются на куски.

Эта адская машина есть, например, в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди. Каждый день только в одном терминале конфискуют около 300 кг фруктов и овощей. Угадайте, куда они все попадают? Вот кстати и она, красавица.

Почему же сотрудники таможенной службы аэропорта не делят конфискованную «добычу» между собой или не отдают ее нуждающимся? Потому что в этой еде могут жить вирусы, паразиты, заболевания, переносчиками которых являются эти продукты, другие вредные микроорганизмы, а еще насекомые. Лабораторный анализ затратен, а непроверенные импортные продукты могут нанести вред не только населению, но и всему сельскому хозяйству страны. Никто ведь не гарантирует, что в партии авокадо нет экзотических насекомых. Вот вы бы стали его есть?

Фото на превью Great Big Story
По материалам Nikki Ekstein

20 На склад!
71 Комментарии

ААААА!
Извините.
Нет, всё же АААААА!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!