Вот что случается с едой, которую конфискуют в аэропорту

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Каждый день пассажиры по всему миру пытаются провезти через таможенный контроль аэропортов тонны запрещенной еды. И речь не о контрабандистах. В списки запрещенных продуктов часто входят привычные всем нам вещи: мясные изделия, сыр (особенно с плесенью), молочные продукты, рыба, ряд овощей и фруктов, даже орехи. Такие правила устанавливаются каждой страной, могут отличаться друг от друга и часто меняться. Что же случается с едой, которую конфисковали в аэропорту на досмотре? Думаете, сотрудники таможни делят ее между собой? Ничего подобного. Пищевые продукты ждет один из трех путей.

В топку

В некоторых странах все конфискованные в аэропорту вещи, которые не имеют ценности, просто сжигают. Для этого установлены специальные печи. Например, в петербургском Пулково стоит такая печь, там еще сжигают санкционные сыры.

На переработку

Некоторые аэропорты сами не уничтожают конфискованные продукты. В большинстве стран Европейского Союза контейнеры с пищей и жидкостями сортируются и отправляют в специальные центры переработки. Возможно, в бутылке, из которой вы пьете сейчас воду, есть пара молекул от той, что вы выбросили когда-то в аэропорту.

В дробилку

Самый захватывающий вариант — это отдельная комната с дробилкой, расположенная в терминале аэропорта, где фрукты, овощи и неволокнистые продукты перемалываются на куски. Эта адская машина есть, например, в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди. Каждый день только в одном терминале конфискуют около 300 кг фруктов и овощей. Угадайте, куда они все попадают? Вот кстати и она, красавица.

Почему же сотрудники таможенной службы аэропорта не делят конфискованную «добычу» между собой или не отдают ее нуждающимся? Потому что в этой еде могут жить вирусы, паразиты, заболевания, переносчиками которых являются эти продукты, другие вредные микроорганизмы, а еще насекомые. Лабораторный анализ затратен, а непроверенные импортные продукты могут нанести вред не только населению, но и всему сельскому хозяйству страны. Никто ведь не гарантирует, что в партии авокадо нет экзотических насекомых. Вот вы бы стали его есть?