Вот 14 доказательств того, что вы прямо сейчас захотите учиться в финской школе

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Согласно исследованиям, финские школьники — одни из лучших учеников планеты. При этом они проводят в школе меньше времени, чем дети из других стран, а уроки делают максимум полчаса в день. AdMe.ru рассказывает о том, в чем секрет финского образования, которым восхищается весь мир.

14. Все бесплатно

Финское образование — бесплатное. И все остальное — обеды, экскурсии, принадлежности для школы — тоже бесплатно. Если ученики живут дальше чем в 2 километрах от школы, их подвозит на уроки и домой школьный автобус. Все это оплачивает государство: на образование выделяется целых 12,2 % общего бюджета страны.

13. К каждому ученику индивидуальный подход

Здесь на одном уроке ученики могут выполнять разные по сложности задания — в зависимости от того, что им по силам. Дети с разными физическими и умственными способностями учатся вместе. Если ребенок не справляется, учителя организуют для него индивидуальные занятия. Дополнительно преподаются и другие предметы, например, родные языки для детей эмигрантов. Считается, что школьник сам может выбрать, что для него полезнее: когда ему неинтересен урок, он может заниматься чем-то своим — читать книгу или шить.

12. Оценки сообщают только самому ученику

Оценочная система в Финляндии 10-балльная, но до 3-го класса в финской школе оценок не ставят. С 3-го по 7-й — оценки словесные: от «посредственно» до «отлично». Свои баллы знает только сам школьник. Ругать за оценки здесь не принято, они используются для того, чтобы мотивировать ребенка совершенствовать свои знания и корректировать его индивидуальный учебный план.

11. На уроки можно ходить даже в пижаме

В финских школах нет школьной формы. На уроки можно ходить в чем угодно: никаких требований к одежде не предъявляют. Часто дети не надевают в классе даже обувь и ходят в носках.

10. Во время урока здесь можно сидеть на диване или валяться на ковре

Дети здесь не обязаны сидеть за партой. Во время урока они могут расположиться в креслах или прямо на полу. В теплую погоду уроки проводят на свежем воздухе, на травке возле школы или на специальных лавочках, выстроенных амфитеатром.

9. Домашних заданий очень мало

Финские учителя считают, что дети должны отдыхать и проводить время с родителями, а не за уроками. Домашние задания занимают немного времени и могут быть очень интересными: например, на уроке истории могут попросить взять интервью у бабушки, чтобы выяснить, какой была жизнь в 50-х годах, и найти отличия между тем временем и современной жизнью.

8. А экзаменов нет вообще

Финские учителя говорят: «Готовить нужно либо к жизни, либо к экзаменам. Мы выбираем первое». Поэтому экзаменов в школах Финляндии нет. Учителя могут по своему усмотрению провести контрольную, но обязательным считается только стандартный тест в 16 лет, по окончании средней школы.

7. В некоторых финских школах отменили все предметы

Одно из новых направлений финской системы образования — изучение явлений вместо конкретных предметов (phenomenon based learning). Вместо уроков — 6-недельные «разделы», во время которых школьники изучают одну тему с разных сторон. Например, тема мигрантов изучается с точки зрения географии (откуда они приехали?), истории (что произошло перед этим?), культуры (какие у них традиции?). Дети сами придумывают вопросы и находят на них ответы.

6. А еще здесь самые длинные в мире перемены

Как бы ни было здорово учиться, все равно самое любимое время ребенка — перемена. Финские школьники после каждых 45 минут обучения отдыхают не менее 15 минут.

5. В Финляндии невероятно крутые учителя

Конкурс на педагогический факультет в университете Хельсинки — 20 человек на место. Тех, кто хочет учить детей, в 10 раз больше, чем рабочих мест. Средняя зарплата учителя — 3500 €. Учитель в Финляндии — престижная профессия, а учат детей самые лучшие. Жесткой программы обучения не существует, каждый учитель сам решает, по каким методикам и учебникам учить детей. Помимо учителя, на уроке присутствует его помощник, который наблюдает за уроком и помогает детям выполнять задания.

4. Здесь учат только тому, что пригодится в жизни

В финских школах преподают только то, что пригодится в жизни. На уроках плавания дети изучают признаки, по которым можно определить, что человек тонет, а на уроках домоводства учатся готовить, вязать и шить. Много внимания уделяется бережливому отношению к природе, да и подготовить портфолио и создать сайт финские школьники смогут запросто. Главное, чему здесь учат детей, — это умение учиться и адаптироваться к новому, постоянно изменяющемуся миру. Зубрить ничего не нужно — ведь можно просто заглянуть в википедию.

3. Все школы одинаково хороши

Выбирать школу в Финляндии не принято, все ходят в ближайшую к дому. Здесь нет «элитных» школ, они все одинаковы: где бы ребенок ни жил, он имеет доступ к учебному заведению с квалифицированными учителями, качественными учебными материалами и полноценным питанием.

2. Ученики сами выбирают, что будут есть на обед

Питание в финской школе разнообразное и бесплатное, «шведский стол». На сайте школы публикуется меню на месяц вперед — ребенок может зайти туда и положить в «корзину» все, что ему понравится. В меню учтены любые диеты, есть и вегетарианская кухня.

1. В школе проводят вечеринки с ночевкой

Иногда дети берут спальные мешки и вместе с учителями остаются в школе на ночь — смотрят кино, играют, спят в спортзале на матах, а утром угощаются завтраком с мороженым. Ну как не любить такую школу? Нам бы тоже не захотелось уходить из нее — ни днем, ни ночью!

Бонус

В финских библиотеках работают специально обученные «читальные» собаки, которые прививают детям любовь к чтению: они слушают, как ребята читают им книжки или рассказывают истории.