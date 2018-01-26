Во Франции штрафуют за использование в рекламе отфотошопленных моделей

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Даже зная, что фотографии моделей обрабатывают вдоль и поперек, мы не можем не восхищаться и не завидовать этой идеальной коже, длинным ногам и соблазнительным фигурам. Однако 1 октября 2017 года французские власти ввели в силу закон о фотошопе. Теперь любая ретушированная коммерческая фотография должна помечаться предупреждением так же, как пачка сигарет.

Отсутствие надписи Photographie retouchée («Ретушированная фотография») на обработанном фото может обойтись нарушителю в € 37 500 или в 30 % от стоимости рекламы. Французское правительство всерьез обеспокоено здоровьем нации. Этот законопроект призван бороться с анорексией и пагубной страстью к невозможным модельным пропорциям.

Министр здравоохранения Марисоль Турен (Marisol Touraine) считает, что навязывание молодежи таких нереалистичных тел приводит не только к комплексу неполноценности, но и к совершенно вредным привычкам. Одним законопроектом правительство не ограничилось: теперь моделей обязуют предоставлять медицинскую справку о хорошем состоянии здоровья. Многие компании в модной индустрии перестали принимать на работу слишком худых девушек.

Конечно, в рекламе есть множество других хитростей помимо фотошопа. Поза, ракурс, свет и угол съемки позволяют создать очень выгодную картинку. К тому же при всей своей жесткости новый закон не касается редактирования прически и изъянов кожи.

Кстати говоря, Франция не единственная страна, которая ввела подобные ограничения. Например, Израиль озаботился этой проблемой еще раньше. Возможно, это означает, что популярность реальных тел в коммерции и обществе начинает набирать обороты.

Нужен ли такой закон? Поделитесь мыслями в комментариях!