Жители Норвегии каждый год строят один и тот же город, но не обычный, а пряничный

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Каждый год в середине ноября в Бергене появляется необычный городок. Прямо на главной площади этого норвежского города вырастает поселение, целиком созданное из вкусного стройматериала — имбирных пряников. AdMe.ru в срочном порядке прописывает хотя бы онлайн-посещение этого сказочного городка всем, кому так не хватает новогоднего настроения.

Эта славная традиция появилась в 1991 году, и с тех пор каждый год дети из детсадов и школ и просто любые желающие участвуют в строительстве самого большого в мире пряничного города под названием Pepperkakebyen.

Pepperkakebyen хоть и миниатюрный, но и не маленький: он насчитывает целых 2 000 зданий, что делает его самым большим пряничным городом в мире.

Здесь можно полюбоваться не только пряничными зданиями всех видов: меж имбирных берегов течет река с ароматными корабликами, а по улицам едут съедобные автомобили. А вот железная дорога и самолет уже не из пряников, зато поезд регулярно отправляется в путь.

Неудивительно, что на миниатюрную версию Бергена ежегодно приходят посмотреть до 100 000 человек.

Пряничный городок — одна из самых популярных достопримечательностей Бергена. Вход на экспозицию платный. Однако, если вы внесете свой вклад в развитие пряничной инфраструктуры и подарите городку имбирный домик, билет вам не понадобится.

Доходы от продажи билетов идут на пожертвования детским благотворительным организациям — Redd Barna, SOS Children’s Villages и Children at Risk Foundation.

Pepperkakebyen рады посетить и дети и взрослые. Первым хочется своими глазами взглянуть на сказочный городок, а вторым — вспомнить себя в детстве.

Мы уверены, что эта добрая традиция просуществует в Бергене еще много лет. Может, и у вас есть особый праздничный обычай?