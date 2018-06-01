Взгляните на 13 нелепых законов Австралии, которые перевернут ваши представления об этой стране

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В Австралии есть несколько странных законов, которые следует соблюдать всем, даже приезжим. Иначе вы рискуете попасть в неприятности, как таксист Пьер Чахад (Pierre Chahoud), который был оштрафован на $ 100 из-за того, что его обувь была «неправильного» цвета. Именно поэтому перед посещением этой страны лучше сразу ознакомиться с тем, чего делать не стоит, чтобы не получить штраф, например, за пение или запускание воздушного змея.

AdMe.ru собрал 13 самых необычных правил, которые не следует нарушать, если вы в Австралии. В конце статьи вас ждет бонус, который расскажет о несуществующих законах этой страны, в которые многие верят.

1. Иметь более 50 кг картофеля

В Западной Австралии развито картофелеводство. Расположенная здесь корпорация по продаже картофеля — одна из последних оставшихся во всей стране. Сотрудники досмотра имеют право останавливать и обыскивать любое транспортное средство, подозреваемое в перевозке более 50 кг картофеля. За первое правонарушение — штраф не более $ 2 000, за последующее — $ 5 000.

2. Мешать проведению свадеб или похорон

Согласно закону любое лицо, которое намеренно мешает проведению свадебной церемонии или похорон, а также беспокоит принимающих в них участие людей, виновно в совершении преступления. Такая выходка может обернуться штрафом в размере $ 10 тыс. либо лишением свободы на 2 года.

3. Взаимодействовать с почтовыми голубями

Закон был создан для защиты специально обученных почтовых голубей, которые летают на большие расстояния, чтобы передать сообщения, и иногда участвуют в местных гонках. Голубей нельзя убивать, ранить, заманивать, ловить и даже просто трогать. Нарушитель будет наказан штрафом в $ 250.

4. Публиковать ложные сведения о рождении, смерти, отношениях и трудоустройстве

Ни один человек не может опубликовать в газете и интернете, на радио или телевидении сведения, которые прямо или косвенно будут ложными. Это касается рождения ребенка, который не родился, смерти человека, живущего до сих пор, непомолвленных супругов и даже трудовой занятости. Максимальное наказание — 6 месяцев лишения свободы.

5. Привязывать козла или собаку к транспортному средству

Правонарушением считается привязывание козла или собаки к любому транспортному средству в общественном месте или при проезде через него. Кроме того, этих животных нельзя запрягать, чтобы использовать их в качестве тяги. За нарушение этого правила придется заплатить около $ 800.

6. Пылесосить ночью

С 22:00 до 7:00 утра в будни и до 9:00 в выходные и праздники пылесосить нельзя. Такой шум будет считаться необоснованным, если, например, его можно услышать в любой другой жилой недвижимости независимо от того, открыты там двери и окна или закрыты. За свою тягу к чистоте и порядку можно получить штраф $ 120. Если это будет продолжаться и дальше, то придется платить по $ 30 каждый день.

7. Продавать или арендовать холодильник

Не каждый холодильник в Австралии можно легко и беззаботно продать. Если объем любого из отсеков больше 42,5 литра, то заработать на таком холодильнике не получится, даже арендовать не выйдет. Выбрасывать такую вещь тоже надо с умом: прежде чем это сделать, необходимо снять все имеющиеся дверцы и крышки. Единственное исключение может быть, если каждая дверца легко открывается изнутри холодильника или если он был изготовлен и импортирован в Южную Австралию до 1962 года. Максимальный штраф — $ 750.

8. Предпринимать действия, чтобы вызвать дождь

Нельзя просто так взять и вызвать дождь в Австралии. В соответствии с законом только специалист, получивший особые разрешения, может создавать дождевые облака и менять погодные условия. В противном случае человек будет считаться виновным в совершении преступления и оштрафован на $ 1 000 либо лишен свободы на 1 год.

9. Гадать и заниматься колдовством

Человек, который притворяется, что занимается гаданием или колдовством, может быть признан виновным в совершении преступления. Нельзя использовать чары и заклинания, чтобы узнать, каким образом было похищено или утеряно имущество и где оно теперь находится. Штраф за такую самодеятельность составит около $ 800.

10. Оставлять без присмотра автомобиль с разблокированными дверями

Прежде чем выйти из машины, обязательно надо проверить, не остались ли ключи в замке зажигания, а после заблокировать все двери. Наказанием за неосмотрительность может стать не только взлом и угон втомобиля, но и вполне реальный штраф в размере $ 800.

11. Петь непристойные песни, если они будут услышанными

Никто не вправе петь непристойные песни или баллады в общественных местах или там, где присутствуют люди, которым это не нравится. Также незаконным является использование грубых слов и жестов в общении с другими людьми. Наказание за такой проступок достаточно суровое — штраф $ 10 тыс. или лишение свободы на 2 месяца. За повторные правонарушения по этой статье наказание ужесточается, в итоге можно сесть в тюрьму на полгода.

12. Запускать воздушного змея или играть в игры, раздражающие других людей

Да, в общественных местах нельзя запускать воздушного змея. Но если вы решили заменить это занятие другой, не менее увлекательной игрой, то подумайте дважды: не мешает ли она кому-нибудь поблизости? В противном случае можно получить штраф $ 500.

13. Торговать с пиратами

Закон был утвержден еще в 1958 году, но по-прежнему имеет силу. Любой человек, который сознательно снабжает пирата боеприпасами или продовольственными товарами, а также плетет заговоры с ним, виновен в совершении преступления и подлежит наказанию в случае осуждения в виде лишения свободы до 10 лет.

Бонус

Замена лампочки. Многие сайты утверждают, что самостоятельная замена лампочки в Австралии является преступлением. На самом деле в законодательстве нет ничего, что бы указывало на этот факт. Человек не может сам выполнять электромонтажные работы, но что касается замены лампочки — здесь полная свобода действий.

Многие сайты утверждают, что самостоятельная замена лампочки в Австралии является преступлением. На самом деле в законодательстве нет ничего, что бы указывало на этот факт. Человек не может сам выполнять электромонтажные работы, но что касается замены лампочки — здесь полная свобода действий. Ношение ярко-розовых брюк. Абсолютным вымыслом является тот факт, что незаконно носить ярко-розовые брюки после полудня в воскресенье. В законодательной базе нет ничего подобного. Когда-то в законе 1966 года было прописано, что наличие маскировки и черной одежды без законного основания является преступлением, но эти правила аннулировали.

А какие невероятные законы в разных странах знаете вы? Делитесь в комментариях.