Ультрабогатство: как живут наследники бизнес-империй Китая
Первые ассоциации, которые приходит в голову при упоминании Китая, — бедность и строгость. Многие думают, что люди живут под гнетом власти и не могут позволить себе излишек в чем бы то ни было.
Но оказалось, что проживание в Поднебесной может быть очень приятным, если твои родители ультрабогаты.
Мы в AdMe.ru заглянули в социальные сети представителей золотой молодежи, которых в Китае называют «фуэрдай», или «богачи во втором поколении», и не увидели там никаких отличий от образа жизни богатых деток в более демократичных странах.
Молодые фуэрдай просто не знают, чем им заняться в жизни, кроме как тратить семейные деньги
Нередко можно встретить молодого человека за рулем дорогого автомобиля, который развозит пассажиров на самом дешевом тарифе Uber, чтобы познакомиться с девушками
Обычные китайцы, мягко говоря, недолюбливают золотую молодежь
А пресса пишет о них хуже, чем американские газеты писали о Пэрис Хилтон 10 лет назад
Фуэрдай стараются не появляться там, где бывают китайцы среднего класса
Именно поэтому для наследников состояний организован клуб Relay China Elite Association
В этом клубе дети богачей могут спокойно проводить все свободное время и знакомиться друг с другом
Условия клуба: вступительный взнос в 200 тыс. юаней ($ 31,5 тыс.) и справка об уплаченных налогах в размере не менее 50 млн юаней (около $ 8 млн) в год
Для изменения мнения общественности о фуэрдай клуб Relay в 2011 году провел ребрендинг, и теперь богатая молодежь предпочитает называть себя «эрдай», то есть «второе поколение»
Начиная с 2016 года золотой молодежи запрещено появляться на телевидении
И теперь соцсети стали для фуэрдай единственной возможностью показать свою роскошную жизнь
И хотя правительство Китая осуждает подобный образ жизни, «богачей во втором поколении» это не останавливает
Они получают дорогие подарки и сразу же показывают их всем подписчикам
Они путешествуют так много, как это вообще возможно
За один вечер они могут выпить несколько бутылок вина стоимостью $ 5 тыс. каждая
Фуэрдай не только носят вещи люксовых брендов, но также коллекционируют их
К их столу подаются блюда, о стоимости которых они даже не задумываются
А вот в отдыхе фуэрдай понимают больше многих
Катание на лыжах и сноуборде
Или веселые вечеринки
А также азартные игры, несмотря на то что казино в Китае запрещены
Дорогие украшения с почти нереальными бриллиантами есть у любого уважающего себя фуэрдай
Передвигаются молодые и богатые жители Поднебесной на частных самолетах
А шикарные вечеринки любят устраивать на элитных яхтах
И несмотря на подобный образ жизни, более 60 % богатых китайцев хотели бы покинуть свою страну
А что вы теперь думаете о стране с правящей коммунистической партией?
Фото на превью sianvivix/instagram