Ультрабогатство: как живут наследники бизнес-империй Китая

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Первые ассоциации, которые приходит в голову при упоминании Китая, — бедность и строгость. Многие думают, что люди живут под гнетом власти и не могут позволить себе излишек в чем бы то ни было. Но оказалось, что проживание в Поднебесной может быть очень приятным, если твои родители ультрабогаты. Мы в AdMe.ru заглянули в социальные сети представителей золотой молодежи, которых в Китае называют «фуэрдай», или «богачи во втором поколении», и не увидели там никаких отличий от образа жизни богатых деток в более демократичных странах.

Молодые фуэрдай просто не знают, чем им заняться в жизни, кроме как тратить семейные деньги

Нередко можно встретить молодого человека за рулем дорогого автомобиля, который развозит пассажиров на самом дешевом тарифе Uber, чтобы познакомиться с девушками

Обычные китайцы, мягко говоря, недолюбливают золотую молодежь

А пресса пишет о них хуже, чем американские газеты писали о Пэрис Хилтон 10 лет назад

Фуэрдай стараются не появляться там, где бывают китайцы среднего класса

Именно поэтому для наследников состояний организован клуб Relay China Elite Association

В этом клубе дети богачей могут спокойно проводить все свободное время и знакомиться друг с другом

Условия клуба: вступительный взнос в 200 тыс. юаней ($ 31,5 тыс.) и справка об уплаченных налогах в размере не менее 50 млн юаней (около $ 8 млн) в год

Для изменения мнения общественности о фуэрдай клуб Relay в 2011 году провел ребрендинг, и теперь богатая молодежь предпочитает называть себя «эрдай», то есть «второе поколение»

Начиная с 2016 года золотой молодежи запрещено появляться на телевидении

И теперь соцсети стали для фуэрдай единственной возможностью показать свою роскошную жизнь

И хотя правительство Китая осуждает подобный образ жизни, «богачей во втором поколении» это не останавливает

Они получают дорогие подарки и сразу же показывают их всем подписчикам

Они путешествуют так много, как это вообще возможно

За один вечер они могут выпить несколько бутылок вина стоимостью $ 5 тыс. каждая

Фуэрдай не только носят вещи люксовых брендов, но также коллекционируют их

К их столу подаются блюда, о стоимости которых они даже не задумываются

А вот в отдыхе фуэрдай понимают больше многих

Катание на лыжах и сноуборде

Или веселые вечеринки

А также азартные игры, несмотря на то что казино в Китае запрещены

Дорогие украшения с почти нереальными бриллиантами есть у любого уважающего себя фуэрдай

Передвигаются молодые и богатые жители Поднебесной на частных самолетах

А шикарные вечеринки любят устраивать на элитных яхтах

И несмотря на подобный образ жизни, более 60 % богатых китайцев хотели бы покинуть свою страну

А что вы теперь думаете о стране с правящей коммунистической партией?