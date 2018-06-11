Удивительные фотографии, которым не нужен фотошоп, чтобы привлечь ваше внимание

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Кажется, что реальность понятна и предсказуема, но наш мир еще находит чем нас удивить. Розовый кузнечик, зеленое небо, трехпалые следы динозавров — с первого взгляда сложно поверить, что это не чья-то шутка или фотошоп.

AdMe.ru собрал для вас по-настоящему удивительные фотографии, на которые стоит взглянуть хоть раз.

Тираннозавр сгорел в музее динозавров

Землетрясение на Тайване

Солнечный блик на здании казино в Мельбурне, Австралия

Птицы устроили торнадо

Библиотека в Китае

Безумные очертания облаков, Канзас

Море точит заброшенный дом в бывшем рыбацком поселке, Россия

Эта штука соединяет два здания в Саут-Бич, Майами

«В это дерево ударила молния три часа назад»

Виадук в Южной Англии

Прожекторы на казино выглядят как инопланетный корабль

Олень-альбинос

«Косил газон и наткнулся на розового кузнечика»

Когда фотографировал фейерверк, а получилась межзвездная туманность

Просто снег на заборе

Грозовой фронт сделал небо зеленым

Огромный гриб-сморчок

Следы динозавров, живших в первой половине мелового периода, Эль-Чокон, Аргентина

Движущийся фасад Финансового центра Бунда, Шанхай

Какая фотография удивила вас больше остальных? Расскажите нам.