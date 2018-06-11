Удивительные фотографии, которым не нужен фотошоп, чтобы привлечь ваше внимание
Кажется, что реальность понятна и предсказуема, но наш мир еще находит чем нас удивить. Розовый кузнечик, зеленое небо, трехпалые следы динозавров — с первого взгляда сложно поверить, что это не чья-то шутка или фотошоп.
AdMe.ru собрал для вас по-настоящему удивительные фотографии, на которые стоит взглянуть хоть раз.
Тираннозавр сгорел в музее динозавров
Землетрясение на Тайване
Солнечный блик на здании казино в Мельбурне, Австралия
Птицы устроили торнадо
Библиотека в Китае
Безумные очертания облаков, Канзас
Море точит заброшенный дом в бывшем рыбацком поселке, Россия
Эта штука соединяет два здания в Саут-Бич, Майами
«В это дерево ударила молния три часа назад»
Виадук в Южной Англии
Прожекторы на казино выглядят как инопланетный корабль
Олень-альбинос
«Косил газон и наткнулся на розового кузнечика»
Когда фотографировал фейерверк, а получилась межзвездная туманность
Просто снег на заборе
Грозовой фронт сделал небо зеленым
Огромный гриб-сморчок
Следы динозавров, живших в первой половине мелового периода, Эль-Чокон, Аргентина
Движущийся фасад Финансового центра Бунда, Шанхай
Какая фотография удивила вас больше остальных? Расскажите нам.
Фото на превью visionarygirl/reddit