Учительница пожила в Северной и Южной Корее и не устает описывать местный быт, который для нас просто терра инкогнита

Примерно с середины 90-х годов прошлого века весь мир захлестнула «корейская волна». Телесериалы и поп-музыка, национальная кухня и язык — все это резко набрало популярность.

Мы в AdMe.ru наткнулись в TikTok на блог преподавательницы корейского языка Дианы, которой удалось побывать на стажировке и в Северной, и в Южной Корее. Она рассказывает о том, как живут люди в одной из самых закрытых стран мира.

В Северной Корее девушки одеваются скромно

Например, на пляже вам не встретится девушка в бикини или даже в сплошном купальнике. Дамы там загорают в коротких закрытых платьях, а мужчины при этом ходят в шортах и плавках. В блоге Диана вспоминает, что однажды они с друзьями приехали на пляж в привычных нам купальниках. Местные, увидев такую компанию, округляли глаза.

На свиданиях парни дарят девушкам искусственные цветы

Часто в северокорейских клипах показывают, как мило парни ухаживают за девушками. Но обычно они дарят возлюбленным не живые цветы, а искусственные. Букеты из живых цветов здесь считаются непрактичными, поэтому их сложно найти.

Все корейцы любят караоке

Южная и Северная Корея — очень разные страны. Однако у них есть и кое-что общее: их жители очень любят петь в караоке. В Южной Корее популярностью пользуются киоски, в которых можно вволю напеться, не мешая окружающим. В Северной Корее караоке-салоны работают по всей стране, но многие покупают установки и домой, чтобы веселиться с друзьями и родственниками.

Комната в северокорейском общежитии похожа на номер в дорогом отеле

Во время обеих стажировок Диана жила в общежитиях. В блоге она рассказывает, что в Южной Корее у них были отдельные блоки для мальчиков и девочек, заходить друг к другу было запрещено. А вот в Северной Корее все жили на одном этаже. Комната была большая и выглядела как номер в солидном отеле 3*.

Накормить девушку — это романтичный поступок

Когда северокорейский парень ухаживает за девушкой, его долг — накормить ее. Поэтому вечером в ресторанах можно увидеть пары в костюмах и вечерних платьях.

В Северной Корее есть свой «интернет»

Студенты, приехавшие из Северной Кореи учиться по обмену, не могли отправить электронное письмо или поболтать с друзьями по WhatsApp, потому что там нет интернета. Зато есть «Интранет» — своя собственная сеть внутри страны. Однако ею могли пользоваться только местные жители, иностранцам доступ к ней не давали. «Все время, что я там находилась, у меня был цифровой детокс, — рассказывает Диана. — Сначала было сложно, но потом я привыкла».

Иностранцы могут пользоваться своими телефонами и другими гаджетами

Вопреки распространенному мнению, телефон и другие гаджеты во время стажировки у иностранцев не забирали. Диана смотрела на планшете скачанные заранее сериалы и читала книги. «Когда я шла гулять, брала с собой телефон и фотографировала на него, никто не запрещал это, — рассказывает она. — Жители Северной Кореи часто хвалили мои фото, а один пограничник сказал, что у меня классные селфи».

Горячую воду в Северной Корее дают строго по графику

В общежитии, где жили студенты, не всегда была горячая вода. Обычно ее включали раз в день на полчаса, примерно в 13 часов. Тазиков студенты не имели, поэтому им приходилось мыться с помощью чайника.

Больше всех в стране зарабатывают преподаватели

По словам Дианы, самая высокооплачиваемая профессия в Северной Корее — это преподаватель. Профессора университетов живут здесь в огромных квартирах в небоскребах и очень любят об этом рассказывать окружающим.

В местных магазинах продаются сгущенка и ряженка

Когда Диана поехала в Северную Корею на стажировку, она предусмотрительно взяла с собой чай, сушки и молочный шоколад. А потом в магазинах с удивлением обнаружила вкуснейшую сгущенку, ряженку и сметану.

Сдачу в северокорейском магазине могут дать леденцами

Если у продавцов не было мелких монет, то они давали иностранцам сдачу леденцами или жвачками. Правда, в обратную сторону это не работало: в качестве мелочи конфеты уже не принимали.

Самый популярный северокорейский спорт — волейбол

Корейцы любят играть в волейбол. Южнокорейская звезда волейбола Ким Ён Кун была признана лучшим игроком 2021 года по версии журнала Volleyball World. Северные корейцы от южных не отстают: по словам Дианы, в волейбол играют абсолютно везде на улице. В Пхеньяне есть много специально оборудованных для этого вида спорта площадок.

В Южной Корее в ходу много английских слов, а в Северной — русских

В Южной Корее можно услышать много английских слов, и с каждым годом заимствованной лексики становится все больше. А вот в Северной Корее английский язык попросту не понимают. Зато северокорейцам очень хорошо знакомы русские слова, например «колбаса» или «эскимо».

По телевизору часто показывают советские фильмы

В Северной Корее по телевизору постоянно крутят старые «Голубые огоньки» и наши фильмы. Советские актеры — кумиры миллионов северокорейцев. «Они особенно любят „Иронию судьбы, или С легким паром!“. А в честь главной героини часто называют детей: Надя — самое распространенное здесь иностранное имя», — говорит Диана.