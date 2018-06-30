Ученые показали 10 существ, обитающих у берегов Австралии. Впечатлительным не смотреть!

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Не так давно команда из 58 ученых отправилась к побережью Австралии, чтоб раскрыть тайны местных морских глубин. Экспедиция увенчалась успехом: в общей сложности был обнаружен 21 вид глубоководных существ, среди которых есть и ранее неизвестные. Правда, все они выглядят так, что впору снимать ужастик о морских чудищах.

У нас в AdMe.ru мурашки по спине от снимков этих существ, и мы решили показать вам самые впечатляющие.

1. Гримпотевтис

Глубоководные осьминоги рода гримпотевтис на пике жизни достигают всего 20 см в длину. Правда, бывают исключения: самый крупный выловленный представитель рода в длину был около 180 см, а весил 6 кг.

2. Змеехвостка

Тут можно выдохнуть, потому что змеехвостка не опасна для человека, хотя в некоторых позах выглядит совсем как лицехват из фильма ужасов. А у некоторых особей щупальца еще и ветвятся, и чем больше их становится, тем страшнее это выглядит.

3. Гигантский морской паук

Арахнофобам нет покоя не только на суше, но и в воде: там их поджидает неприятный сюрприз. Науке известно более 1 000 видов морских пауков, которые обитают как на глубине, так и практически у берега.

4. Безликая рыба

У диковинной рыбы нет лица, а из органов чувств имеются только рот и ноздри. Впрочем, она обитает на такой глубине, что все остальное и не пригодилось бы. Стоит отметить, что в последний раз безликую рыбу ловили в 1873 году.

5. Коралловый полип

Эдакий морской вариант Всевидящего ока Саурона не пугает так, как оригинал, но угрозу в себе таит. Коралловый полип принадлежит к типу стрекающих, а значит, может нехило ужалить неосторожного ныряльщика.

6. Рыба-ящерица

Острые как бритва зубы и тусклые глаза этой хищницы напугают кого угодно. Бояться, однако, не стоит — даже если вы нырнете у австралийских берегов, то рыбу-ящерицу не встретите. К счастью, она обитает на глубине от 1 000 до 2 500 метров.

7. Рыба-капля

Хотя эта рыба прославилась на весь мир прежде всего благодаря своему причудливому виду, она является совершенно уникальным существом — эндемиком Австралии. Эндемики — виды животных, которые населяют ограниченную географическую область. К сожалению, этот вид сейчас находится под угрозой исчезновения.

8. Трехногая рыба

Трехногая рыба тоже выглядит необычно: длинные костные лучи, торчащие ниже хвостового плавника, позволяют ей стоять на дне во время охоты. Из-за этого она даже получила прозвище «рыба-штатив».

9. Равноногие

Эти мирные на первый взгляд существа, кажется, вот-вот захватят планету — на суше и в воде их насчитывается около 10,5 тыс. видов. Более того, если одни едва заметны человеческому глазу, то другие могут достигать 46 см в длину. Только представьте себе такую полуметровую прелесть.

10. Хаулиоды

Несмотря на малый размер (35 см), вид у этих хищниц устрашающий. Их тела покрыты органами свечения (фотофорами), которые помогают хаулиодам найти друг друга в царящей на дне океана темноте.

Бонус: фантастические твари Баренцева моря

Хотя в Австралии полно пугающих существ, остальному миру тоже есть чем похвастаться. Моряк из Мурманска Роман Федорцов, о котором мы уже писали, продолжает фотографировать удивительных рыб, выловленных траулером в Баренцевом море. Что тут скажешь — эти твари наводят страху не меньше, чем австралийские.

Удильщик

Только представьте — длина этого страшилища порой достигает 2 метров. Неудивительно, что его прозвали морским чертом.

Пятнистая зубатка

Хоть ей и дали прозвище «волк», для человека эта рыба опасности не представляет. А вот самой зубатке грозит полное исчезновение.

Макрурус

Несмотря на внеземной вид, макрурурс — обычная промысловая рыба, отловом которой занимаются во всем мире.

А какое существо вам показалось самым жутким?