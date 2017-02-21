Ученые нашли новый континент, который тысячи лет прятался под водой
Современному человеку кажется, что планета, на которой он живет, изучена вдоль и поперек. Но ему и невдомек, что Земля еще умеет преподносить сюрпризы. И открытие, о котором мы хотим вам рассказать, — яркое тому подтверждение.
Сколько мы знаем континентов?
Всего 7. Или 6, если говорить об объединении Азии и Европы в Евразию.
Но недавно группа из 11 опытных геологов пришла к выводу, что на Земле существует еще один континент, о существовании которого раньше никто не задумывался.
Он располагается под водой, и имя ему — Зеландия. Знакомое название, не правда ли?
Имя нового континента действительно образовано от названия государства Новая Зеландия, которое располагается в юго-западной части Тихого океана на двух крупных островах: Южном и Северном. Сверху Новая Зеландия выглядит как два земных отрезка, со всех сторон окруженных водой.
Но анализ рельефа земной коры показал, что Новая Зеландия и французский остров Новая Каледония располагаются на отдельной тектонической плите, и, стало быть, их можно считать еще одним континентом.
Пока неясно, когда в список известных континентов будут внесены изменения. Однако по мнению уважаемого геофизика из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Брюса Луэндика, для этого есть все основания.
Фото на превью zulubo
По материалам iflscience.com