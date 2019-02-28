У иностранцев появился новый тренд: путешествие по Транссибу в плацкарте РЖД (Странно, но они в восторге)

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Комфортные отели уходят в прошлое, а на смену им идет новый тренд: путешествие по Транссибирской магистрали. Около 9 тыс. км, неделя в пути, смена 7 часовых поясов — и после этого иностранцы делятся восторженными впечатлениями в сети. Трудно поверить, если не взглянуть на все уже привычное нам свежим взглядом.

Мы в AdMe.ru решили подробнее рассказать своим читателям об известном во всем мире маршруте, проходящем через почти всю Россию.

Транссибирская магистраль, или Великий Сибирский путь, — железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и Владивосток. Протяженность магистрали — 9 288 км. Это самая длинная железная дорога в мире. Покорить ее — почти как взять вершину Эвереста.

Транссиб проходит через крупные города, и в любом из них можно остановиться. Казань, например, — один из старейших городов России с огромным количеством культурных мест, сочетающих в себе традиции ислама и христианства. Там вам непременно захочется попробовать чак-чак и прокатиться по Волге-матушке.

Екатеринбург — столица Урала, где есть много достопримечательностей, посвященных императорской семье и последним дням их жизни. А еще там проходит граница Европы и Азии. Новосибирск, напротив, молодой, но очень прогрессивный город, оплот науки в стране, третий по численности населения. Не забудьте купить там кедровых орехов и посетить необычные места, которые не найдете больше нигде. Например, Музей счастья или питомник домашних лис.

Многие путешественники делают пересадку в Иркутске. Во-первых, чтобы посетить удивительное место — озеро Байкал. Во-вторых, после можно продолжить свой путь через Монголию или Китай. И раз уж вы там оказались, непременно попробуйте местную рыбу — омуля. Также Байкал можно посетить, остановившись в городе Улан-Удэ, и заодно познакомиться с бурятской культурой.

Но чтобы точно не пропустить ничего интересного, можно воспользоваться туристическим маршрутом от РЖД. Это путешествие на комфортабельном поезде, которое включает обзорные экскурсии и остановки в самых живописных и важных культурных местах. Первый тур называется «Императорская Россия» и проходит через всю Транссибирскую магистраль до Владивостока, второй — свернет в Иркутске на Трансманьчжурскую железную дорогу и примчит вас прямиком в Пекин. Чтобы самостоятельно спланировать свой маршрут, можно воспользоваться seat61, где есть множество советов, как путешествовать через Россию, Китай, Монголию и Японию.

Несмотря на комфортные и простые решения, иностранцы все равно выбирают обычные поезда, чтобы проникнуться атмосферой бескрайних российских просторов. Например, британская журналистка Кэти Гласс со своим приятелем совершили экстремальное зимнее путешествие из Москвы в Пекин и даже встретили Рождество в вагоне-ресторане.

В вагоне был Wi-Fi, поэтому Кэти могла тут же делиться новыми твитами. Она отметила, что в целом поезд современный, чистый и хорошо оборудованный. А проводников Елену и Игоря просила устроить в Британские железные дороги, ведь они очень милые и обходительные.

Кэти и Робби приобщались к русской культуре: они смотрели «Войну и мир» на IPad и читали классическую литературу.

Для Джулии Манджони из Копенгагена поездка через всю Транссибирскую магистраль до Владивостока стала судьбоносной: после возвращения она кардинально изменила свою жизнь, бросила работу и переехала в другую страну.

Девушка ехала плацкартом и много общалась с другими пассажирами: «Я удивлялась, как атмосфера вагона сближает людей. Они рассказывали мне интимные истории из жизни, показывали фотографии родственников и угощали ядреными сибирскими завтраками (ведь лучший способ убить время в пути — поесть)».

Фотожурналист из Новой Зеландии Биргит Криппнер вместе с другом Харальдом называют поездку на поезде через всю Россию волшебным и запоминающимся приключением, единственным в своем роде. Они делились снимками на своих страничках в инстаграме и философскими мыслями, которые им навевала ламповая атмосфера вагона.

Путешественники писали об определенном душевном опыте: пребывание в поезде в течение столь длительного времени вынуждает замедлять ход событий и смотреть на все по-другому.

«Когда я сказала, что собираюсь путешествовать в „стиле общежития“, то мои друзья из России назвали меня сумасшедшей. И правда, я не была готова к этому: в вагоне советского типа ночью была кромешная тьма, только громкий храп напоминал о наличии людей. Было холодно, я не взяла с собой еду, меня спас молодой парень, который сел утром и говорил по-английски. Он накормил меня и показал, где добыть горячую воду», — пишет блогер из Америки по имени Шеннон. Необычный опыт вдохновил Шеннон, и она еще 3 раза возвращалась в Россию на поезде, объяснив это тем, что «такое путешествие — всегда взрыв мозга, но проходит невероятно интересно и непредсказуемо».

«Я проснулась в 6:30 из-за 30 оттенков аромата еды. Вокруг было много молодых солдат, которые играли в карты и пили квас», — поделилась своими впечатлениями девушка по имени Бегум. Они с молодым человеком проехали 10 тыс. км с рюкзаками на плечах, сделав крюк через Санкт-Петербург и навсегда влюбившись в этот город. В конце пути путешественники писали, что безумно устали, но счастливы, ведь их мечта сбылась.

Музыканты итальянской группы Accordi Disaccordi, отправившись в тур по России, тоже предпочли поезд и совсем не пожалели. Они выбрали более комфортные условия — купе для 4 человек, где могли полноценно отдохнуть между концертами.

Международная консалтинговая компания EY провела исследование, опросив более 1,5 тыс. респондентов из Китая, Японии, Южной Кореи, Великобритании и Германии. До 45 % участников ответили, что хотели бы совершить тур по Транссибирской магистрали. С таким ростом популярности этого маршрута, похоже, скоро билеты придется бронировать заранее.

А вы бы решились преодолеть Великий Сибирский путь?