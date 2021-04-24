Тревел-знатоки рассказали, какие хитрости позволяют им путешествовать по России хоть каждые выходные
Путешествия — это не только поездки куда-то во время отпуска. Все больше людей отправляются в новые для себя места на выходные. Вне зависимости от продолжительности, хочется отдохнуть экономно. Мы попытались найти способы, как сберечь деньги.
AdMe.ru узнал у путешественников, на чем и как можно сэкономить в поездках по нашей стране.
Если в самолете для вас непринципиальны откидывающиеся кресла и еда, можно выбрать лоукостер. Это авиакомпании, которые предоставляют возможность совершать перелеты за низкую стоимость, но без большинства традиционных для пассажиров услуг.
Путешественница Елена поделилась 2 лайфхаками, связанными с авиакомпанией «Победа».
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Самые дешевые авиабилеты — это, как правило, невозвратные и те, что куплены заранее. Но бывает, что нет возможности полететь. В таком случае можно сэкономить, вернув деньги даже за невозвратные билеты и не потеряв таким образом несколько тысяч рублей. Елена подсказала, что в правилах авиакомпании указано: возврат считается вынужденным в случае отмены или задержки рейса, изменения авиакомпанией маршрута перевозки и выполнения рейса не по расписанию. Путешественница советует пользоваться изменением времени рейса даже на 10 минут как основанием для возврата вашего невозвратного билета.
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У лоукостера нет ограничений по весу ручной клади (только по размерам: нужно сумку или рюкзак вместить в калибратор), поэтому можно везти хоть гирю. Елена берет с собой вакуумные пакеты, укладывает в них вещи, и в результате появляется много дополнительного места.
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Внимательно прочитайте правила перевозки ручной клади авиакомпании, услугами которой вы планируете воспользоваться. Некоторые перевозчики разрешают сверх нормы без оплаты провезти ноутбук, зонт или книгу.
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Также бесплатно разрешено провозить верхнюю одежду. Можно снять ее с себя до этапа взвешивания или измерения ручной клади и разложить свои вещи по рукавам куртки или пальто — так можно получить немало свободного места в багаже.
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Кстати, многие авиакомпании, например «Аэрофлот» и «Победа», также разрешают без доплат провозить один портплед с деловым костюмом или платьем. Но никто не знает, что именно у вас там лежит, так что в нем могут быть и ваши повседневные вещи.
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В ручной клади, которая имеет ограничения по весу и размерам, нельзя также провозить жидкости в больших объемах (в том числе тюбики с косметикой и гигиеническими средствами). Существуют твердые шампуни: они занимают мало места в сумке, экономично расходуются, при этом не надо думать про нормы провоза жидкостей.
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Также в крупных магазинах с косметикой есть кремы и гигиенические средства в миниатюрных мягких упаковках. Так что теперь можно не переливать в тюбики для путешествий любимые средства, а сразу приобретать их в удобной таре. Кроме того, тюбик не нужно везти обратно домой, что позволит сэкономить место в чемодане или рюкзаке для покупок в поездке.
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Вопрос выбора жилья в путешествиях — один из главных. Рассмотрите для проживания хостелы: это неплохой вариант не только для заядлых путешественников без стремлений к комфорту, но и для семейных поездок. Можно поискать отдельные комфортабельные 2-местные номера в хостелах с общим туалетом. Такие варианты бывают дешевле, чем номера в гостинице и аренда квартир посуточно. При этом зачастую хостелы оказываются намного уютнее, чем съемные квартиры, и у вас будет возможность приготовить еду на кухне, а не тратиться на кафе.
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Также, если есть желание путешествовать, но нет на это средств, можно устроиться на работу в хостел. Так вы получите спальное место и возможность исследовать город в выходные. За рубежом подобная схема набирает обороты, есть даже специальный сервис по поиску работы в хостелах — HostelJobs. В нашей стране пока нет вариантов, но можно воспользоваться идеей сервиса и предложить свои услуги напрямую.
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Мало кто знает, но можно отдохнуть, например, в горах Алтая, заплатив всего ₽ 2 в сутки за комнату в гостевом доме, которая обычно стоит ₽ 5 200. Такой тур, наряду с десятками других, есть на сайте «ТурБазар» — аукционе рекламных туров.
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Перед поездкой зайдите на сайт курорта, отеля, развлекательного заведения, куда вы направляетесь. Нередко бывают скидки на билеты или услуги при покупке онлайн либо заранее. Также проверяйте акции не только на сайтах, но и в приложениях. Иногда в последних есть дополнительные скидки, которые не найти на сайте.
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Сэкономить можно, если вы заранее будете знать цены в тех кафе, которые планируете посетить. Установите несколько мобильных приложений, например «2ГИС» и MAPS.ME. В них можно увидеть средний чек или категорию заведения по цене. «2ГИС» также удобен тем, что, открыв страницу определенного кафе, в загруженных фотографиях нередко можно заранее увидеть снимок меню либо перейти по ссылке в соцсети заведения, где также часто есть информация о ценах.
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Приложения помогут сэкономить и на транспорте. Например, «2ГИС» подскажет, на каких автобусах, трамваях или другом транспорте можно уехать из аэропорта или передвигаться по городу, не спуская деньги на такси. Также есть портал «Яндекс.Расписание», где можно увидеть расписание самолетов, автобусов, поездов и электричек. Хотя путешественница Юлия Акименко рассказала, что не всегда этот сервис показывает все варианты. Так что не стоит ограничиваться одним приложением.
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Перед путешественниками нередко стоит вопрос, как добраться из аэропорта до нужного места или наоборот. И не всегда специально созданный для путешественников транспорт выгоден. Например, в Москве есть аэроэкспрессы, где билет стоит около ₽ 400 в одну сторону. Такой вид транспорта комфортабелен и исключает застревание в пробках, но есть более бюджетные варианты, о которых можно узнать заранее. Например, автобусы, которые следуют до станций метро.
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Проблема бюджетных путешественников — питание в аэропортах, где цены в кафе нередко чрезмерно высоки. Например, за чашку кофе иногда приходится заплатить ₽ 300. Оказывается, существуют дешевые столовые в аэропорту для сотрудников, где цены довольно низкие. В таких местах можно плотно поесть всего за несколько сотен рублей.
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Не стоит искать билеты на самолет только через сайты-агрегаторы. Например, некий путешественник искал билеты из Саратова в Москву, и агрегаторы не показывали дешевые варианты, а на официальном сайте лоукостера такой билет нашелся. Всего за ₽ 3 100.
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Кроме этого, не ограничивайтесь городом вылета. Посмотрите рейсы из соседнего города, до которого можно добраться наземным транспортом.
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Кстати, передвигаться на поездах не всегда дешевле, чем на самолетах. Например, перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург может обойтись всего в ₽ 1 799, в то время билет на комфортабельный поезд, где вы проведете значительно больше времени, может стоить примерно столько же или даже дороже.
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Если для передвижения выбрана железная дорога, стоит уточнить информацию об акциях и скидках на сайте РЖД: бывают распродажи билетов, например акция «Удачный вторник». К тому же при покупке ж/д билетов можно накопить бонусы аналогично тому, как копятся бонусы или мили у авиакомпаний. Например, один блогер оформил бесплатный билет на «Сапсан», курсирующий между Санкт-Петербургом и Москвой, за баллы. Причем за столько же баллов, сколько потребовалось бы на обычный поезд с плацкартными вагонами.
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Вы можете побывать в 2 городах по 1 железнодорожному билету. В правилах перевозок есть пункт «остановка в пути следования». Можно выйти из поезда в любом городе, погулять по нему 10 дней, по этому же билету сесть в другой поезд, доплатив сборы, и доехать до следующего города из вашего маршрута.
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Еще один способ сэкономить — вместо отеля спать в поездах. Стоит выбирать ночные долгие поездки между городами — так вы выспитесь и вам не придется тратиться на жилье.
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В путешествиях можно найти много интересных мест с бесплатным входом. Например, в Москве, чтобы прогуляться по всем музеям в ГМЗ «Царицыно», нужно заплатить ₽ 890. Но можно отслеживать информацию о том, когда в музеи вход свободный. Также не стоит забывать о не слишком топовых музеях, куда бесплатно пускают хоть каждый день. Также ищите и другие способы узнать побольше о месте, куда приехали.
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«Могу порекомендовать общаться с таксистами, особенно когда путешествуете по России. Если видите, что человек адекватный, спросите, куда можно сходить в этом городе, спрашивайте про здания за окном. Путешествовали с подругами по Уралу, и многие таксисты с нами мило болтали, а в Челябинске вообще мини-экскурсия получилась, водитель нам так много всего рассказал про город». © RuddyPanda / AdMe.ru
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Чтобы дешево путешествовать, нужно широко мыслить и искать разные варианты. Например, если вы не ограничиваете себя в направлениях, можно зайти на сайты-агрегаторы по поиску авиабилетов и открыть раздел «Билеты куда угодно». Так есть вероятность найти дешевый билет в неожиданное место. И не стоит забывать, что есть немало занимательных мест, о которых вы ранее даже не знали.
Давайте вместе соберем еще советы, как путешествовать по нашей стране без лишних трат. Какие способы вы знаете?