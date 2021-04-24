Тревел-знатоки рассказали, какие хитрости позволяют им путешествовать по России хоть каждые выходные

Вопрос выбора жилья в путешествиях — один из главных. Рассмотрите для проживания хостелы: это неплохой вариант не только для заядлых путешественников без стремлений к комфорту, но и для семейных поездок. Можно поискать отдельные комфортабельные 2-местные номера в хостелах с общим туалетом. Такие варианты бывают дешевле, чем номера в гостинице и аренда квартир посуточно. При этом зачастую хостелы оказываются намного уютнее, чем съемные квартиры, и у вас будет возможность приготовить еду на кухне, а не тратиться на кафе.

Также, если есть желание путешествовать, но нет на это средств, можно устроиться на работу в хостел. Так вы получите спальное место и возможность исследовать город в выходные. За рубежом подобная схема набирает обороты, есть даже специальный сервис по поиску работы в хостелах — HostelJobs. В нашей стране пока нет вариантов, но можно воспользоваться идеей сервиса и предложить свои услуги напрямую.