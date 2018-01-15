Советы тревел-блогеров: 11 крутых способов путешествовать много и дешево

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Опытные путешественники и тревер-блогеры убеждены, что для путешествий не нужно много денег. Нужно желание странствовать и умение искать информацию. AdMe.ru обобщил советы от тревел-блогеров, которые позволят увидеть мир с минимальными затратами. В конце статьи вас ждет бонус в виде полезностей для каждого туриста. И пусть в ближайшее время у вас будет больше путешествий!

11. Путешествуйте самостоятельно

Путешествовать самостоятельно, а не организованно через турфирмы и выгоднее, и интереснее. Да, ответственность за любые проблемы будет лежать только на вас. Но и турфирмы мало что решают в подобных случаях, предпочитая свалить вину на авиакомпанию, форс-мажорные обстоятельства, принимающую сторону и тому подобное. Самостоятельно вы сможете проложить «тот самый» маршрут мечты, выбрать дешевый вариант перелета, забронировать оптимальный по цене отель с удобной именно для вас локализацией, подобрать трансфер. Белорусский блогер Андрей Мирончук приводит следующие цифры: «Поездка из Минска на Канарские острова в турагентствах стоит около € 1 100, в то время как самостоятельно организованное путешествие обойдется вам в худшем случае в € 500». Существенная экономия, которая стоит времени, потраченного на планирование поездки!

10. Планируйте

Чем раньше вы начнете планировать поездку, тем она будет дешевле. Это касается авиаперелетов, железнодорожных билетов, бронирования отелей, покупки билетов на различные мероприятия, концерты и фестивали. В европейских странах продажа билетов на поезда открывается за несколько месяцев до отправления. В первые дни продаж вполне реально купить билет в 2–3 раза ниже стандартных тарифов. Покупать билеты на развлечения, концерты и фестивали заранее через интернет — верный способ сэкономить в среднем 10 % от стоимости и избежать очередей.

9. Экономьте на перемещениях

Расходы на перемещения из точки «А» в точку «Б» — одна из основных статей расходов в путешествиях. На сайте vandrouki.by можно найти информацию об акциях и скидках на авиаперелеты, железнодорожные и автобусные переезды, проживание и аренду авто. Сайт не оказывает никаких туристических услуг, а просто предоставляет информацию о скидках и акциях со ссылками на первоисточники. Выбрав подходящее предложение, вы переходите на сайт компании и сами бронируете жилье или покупаете билеты.

8. Ищите разнообразные способы купить дешевые авиабилеты

Блогер Стас Рабунский, который в свои 24 года объездил 35 стран и посетил несколько континентов, делится следующей стратегией поиска дешевых авиабилетов: необходимо найти официальный сайт аэропорта того города, куда вы планируете отправиться. Там посмотреть, какие авиакомпании летают в этот город, и найти ту, которая летает из вашего города или самого близкого от вас города. Затем посетить сайт этой авиакомпании и узнать, есть ли какие-то промоакции сейчас и возможно ли сэкономить, если вступить в клуб пассажиров авиакомпании. Блогер Виталий Климов предлагает пользоваться ресурсом kiwi.com. С его помощью можно найти самые дешевые вылеты из аэропорта (не важно, когда и куда) и найти самые дешевые направления на определенные даты.

7. Экономьте на трансфере от аэропорта до гостиницы

Из любого аэропорта мира можно добраться экономно на автобусе, а не на такси. Заранее посмотрите в интернет-поисковике, автобусы каких компаний ходят до центра города и где находится остановка. Если же вы останавливаете свой выбор на такси, то не берите такси непосредственно в аэропорту — с вас сдерут втридорога, а в экзотических странах могут ограбить. Кроме того, далеко не все таксисты владеют элементарным английским. Доставку из аэропорта в гостиницу можно заказать через международный сервис трансферов, например, Kiwitaxi или HolidayTaxis. В аэропорту вас встретит водитель с табличкой, на которой будет ваше имя. Можно заранее заказать дополнительные опции, например, детское кресло и Wi-Fi в машине, а оплату такси произвести банковской картой.

6. Никаких гостиниц

Блогер Виталий Климов, доехавший на велосипеде с запада России до Африки и путешествующий по Европе, тратя при этом не более € 7 в сутки, рекомендует, путешествуя в одиночку или студенческой компанией, отдавать предпочтение хостелам. Это дешево, и при этом вы получаете возможность завести новые знакомства, проводить время в компании и подтягивать свое знание иностранных языков. Если вы путешествуете семьей, то лучше отдать предпочтение апартаментам. Во-первых, это существенная экономия на еде. Безусловно, пару-тройку раз за путешествие стоит сходить в ресторан, потому что знакомство с местной кухней — это часть знакомства с другой культурой. Но купить продукты в супермаркете и приготовить самим — существенно дешевле. А во-вторых, останавливаясь в отеле, мы живем жизнью гостя города. А в апартаментах примеряем жизнь местного жителя — с походами в магазины, на рынок, своим ключом от парадной.

5. Попробуйте альтернативный способ проживания в поездке

Агротуризм — один из способов получить бесплатный кров, еду и шанс погрузиться в иную культурную среду в обмен на несколько часов ежедневной помощи хозяевам.

Всегда можно найти интересный, необычный и бесплатный способ проживания в путешествии. Например: На ресурсе Help Exchange люди из разных уголков земного шара предлагают туристам бесплатное проживание и еду в обмен на помощь по хозяйству, работу на ферме и другие виды услуг.

WWOOF — это международная организация (находится более чем в 70 странах) органических ферм, садов, куда может приехать любой желающий, чтобы поработать взамен на проживание и питание.

Каучсерфинг — это международная система гостеприимства. Вы регистрируетесь на сайте и потом можете принимать у себя гостей или сами ездить в гости к другим участникам, и это все бесплатно.

Хаусситтинг — это присмотр за чужим пустующим домом, хозяева которого уехали на длительный срок, например, на лето, в обмен на бесплатное проживание. Можно найти предложение из любой страны мира. Найти такие варианты проживания в путешествиях можно на соответствующем сайте.

4. Сдавайте собственное жилье на время путешествия или отправьтесь в «отпуск по обмену»

Отпуск по обмену — это возможность бесплатного проживания в путешествии, а может быть, даже шанс подобно героям фильма встретить свою любовь.

Путешественник и блогер Владимир Друганов рекомендует на время путешествия сдавать свое собственное жилье на AirBnb. Вы будете получать деньги на карту во время вашего путешествия. Это и прибыльно, и удобно. Второй вариант сэкономить на проживании за рубежом — это отправиться в «отпуск по обмену». Если вы готовы предоставить на время отпуска свою квартиру туристам из других стран или родной страны, то взамен получите ключи от их дома совершенно бесплатно. Наиболее популярные интернет-сервисы, посвященные этому виду туризма: Homeexchange.com — для этого сервиса характерна удобная навигация, большое количество домов и квартир в базе и широкая география.

Homelink.org — один из пионеров среди сайтов по обмену жильем на время путешествия. Этот ресурс предлагает широкую географию и удобную систему фильтров результатов.

Оbmendomami.ru — русскоязычный сервис. Основное количество предложений в базе из России и стран бывшего СССР.

3. Не упускайте возможность бесплатных развлечений

Бесплатная пешеходная экскурсия в Кракове, Польша.

Перед поездкой обязательно забивайте в интернет-поисковике «Бесплатные развлечения в городе N», в идеале, естественно, на английском языке. Фестивали, концерты, дни открытых дверей, экскурсии — в больших и не очень городах можно найти много интересного совершенно бесплатно. Например, информацию о бесплатных пешеходных турах можно узнать на этом сайте.

2. Не покупайте то, что можно получить бесплатно

Wi-Fi . Бронируя условия проживания, сразу выбирайте апартаменты или отель с бесплатным Wi-Fi. В течение дня пользуйтесь бесплатным Wi-Fi в ресторанах и кафе, на автозаправках и в торговых центрах.

. Бронируя условия проживания, сразу выбирайте апартаменты или отель с бесплатным Wi-Fi. В течение дня пользуйтесь бесплатным Wi-Fi в ресторанах и кафе, на автозаправках и в торговых центрах. Карты местности . Бесплатные карты есть на стойках во многих отелях, апартаментах и хостелах. Карту также можно взять в туристическом информационном офисе. Как правило, они находятся в центре города или у главных достопримечательностей. Заранее закачайте в свой телефон электронные карты города и путеводитель.

. Бесплатные карты есть на стойках во многих отелях, апартаментах и хостелах. Карту также можно взять в туристическом информационном офисе. Как правило, они находятся в центре города или у главных достопримечательностей. Заранее закачайте в свой телефон электронные карты города и путеводитель. Вода . В Европе везде можно пить воду из-под крана. В очень многих городах установлены питьевые фонтаны, и из них можно смело пить. Чтобы проверить, можно заглянуть в maps.me — там все питьевые источники помечены как «Питьевая вода». Обратите также внимание на то, что рядом нет табличек с надписью «Not for drinking» или перечеркнутого стакана с водой.

Посещение туалетов. Здесь к вашим услугам «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и другой общепит, а также бизнес-центры, музеи, библиотеки, супермаркеты. Во всех крупных заведениях есть бесплатные туалеты.

1. Будьте гибкими

Основной совет, который дает большинство тревел-блогеров, — это «будьте гибкими». Не бойтесь экспериментировать и внезапно поменять маршрут или даты. Блогер и путешественник Джонни Джет обращает внимание на очевидную вещь: самое дорогое время для поездки — это когда все остальные поехали тоже. То есть время государственных праздников, каникул. И если вы сместитесь даже на день-два раньше или позже по времени отправления в путешествие, то можете сэкономить серьезные деньги. Не забывайте также учитывать даты государственных праздников тех стран, куда планируете поездку. Обращайте внимание на то, когда начинается высокий сезон в том регионе, куда вы планируете отправиться, и старайтесь попасть туда за несколько недель до его начала. Так можно сэкономить до 50 %.

Бонус: ссылки на самые крупные туристические форумы и сайты, где путешественник сможет найти ответы на любые вопросы

wikitravel.org — англоязычная «википедия» путешествий.

lonelyplanet.com — форум от знаменитого путеводителя, на английском языке.

tripadvisor.ru — отзывы по отелям и достопримечательностям. Лучше читать на английском, так как на русский — автоматический перевод, а отзывов непосредственно на русском немного.

forum.awd.ru — форум Винского. Это самый популярный форум самостоятельных путешественников. Здесь собрана информация по всем странам мира, и, как правило, его хватает для планирования любой поездки.

travel.ru — информация по всем странам (визы, обычаи, транспорт, развлечения).

tripster.ru — сервис вопросов и ответов. Можно быстро получить ответ на любой свой вопрос, касающийся путешествий, а также найти уникальные экскурсии от местных жителей по всему миру.

budgetyourtrip.com — с помощью этого англоязычного сервиса можно просчитать бюджет своего путешествия.

agentika.com — крупный туристический интернет-портал, который содержит массу полезной информации: как добраться, где поесть, где дешевле остановиться и развлечься.

А какие хитрости применяете вы, чтобы сократить расходы в путешествиях? Делитесь в комментариях.