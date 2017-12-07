Только 2 блюда можно без угрозы для здоровья есть в самолете
Почему люди, садясь в поезд, сразу начинают есть — непонятно. Ведь обычно поезда не так долго ждут, с длительными пересадками вряд ли кто-то сейчас ездит. А вот почему в самолете так ждешь эту волшебную тележку — вполне объяснимо. Между приездом в аэропорт и вылетом — минимум 2 часа. Можно и аппетит нагулять.
AdMe.ru выяснил, почему еда в самолете не такая вкусная, как кажется на голодный желудок, и что можно пить на борту самолета.
Всего 2 блюда?
Директор кулинарного подразделения воздушных шеф-поваров Азиатско-Тихоокеанского региона Фриц Гросс (а уж он-то знает толк в самолетной еде) настоятельно рекомендует пассажирам довольствоваться водой или соком из напитков, а также рисом и говядиной из горячих блюд.
В чем смысл?
Фриц Гросс утверждает в своем интервью CNN, что только рис и говядину можно разогревать несколько раз и они не станут хуже. Все остальные блюда (паста, курица, рыба) либо теряют свою привлекательность на этапе приготовления в тесных самолетных условиях, либо пользу, разогреваясь множество раз.
А что не так с напитками?
Согреваться горячими напитками на борту самолета тоже лучше не стоит. А все потому, что емкости с горячей водой в самолете достаточно сложно чистить, поэтому делают это редко, а если верить Фрицу Гроссу, даже крайне редко.
Фото на превью atorus.ru