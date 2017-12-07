Только 2 блюда можно без угрозы для здоровья есть в самолете

Почему люди, садясь в поезд, сразу начинают есть — непонятно. Ведь обычно поезда не так долго ждут, с длительными пересадками вряд ли кто-то сейчас ездит. А вот почему в самолете так ждешь эту волшебную тележку — вполне объяснимо. Между приездом в аэропорт и вылетом — минимум 2 часа. Можно и аппетит нагулять.

AdMe.ru выяснил, почему еда в самолете не такая вкусная, как кажется на голодный желудок, и что можно пить на борту самолета.

Всего 2 блюда?

Директор кулинарного подразделения воздушных шеф-поваров Азиатско-Тихоокеанского региона Фриц Гросс (а уж он-то знает толк в самолетной еде) настоятельно рекомендует пассажирам довольствоваться водой или соком из напитков, а также рисом и говядиной из горячих блюд.

В чем смысл?

Фриц Гросс утверждает в своем интервью CNN, что только рис и говядину можно разогревать несколько раз и они не станут хуже. Все остальные блюда (паста, курица, рыба) либо теряют свою привлекательность на этапе приготовления в тесных самолетных условиях, либо пользу, разогреваясь множество раз.

А что не так с напитками?

Согреваться горячими напитками на борту самолета тоже лучше не стоит. А все потому, что емкости с горячей водой в самолете достаточно сложно чистить, поэтому делают это редко, а если верить Фрицу Гроссу, даже крайне редко.

Фото на превью atorus.ru

0 На склад!
0 Комментарии
  • 7 декабря 2017
  • 0

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!