Только 2 блюда можно без угрозы для здоровья есть в самолете

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Почему люди, садясь в поезд, сразу начинают есть — непонятно. Ведь обычно поезда не так долго ждут, с длительными пересадками вряд ли кто-то сейчас ездит. А вот почему в самолете так ждешь эту волшебную тележку — вполне объяснимо. Между приездом в аэропорт и вылетом — минимум 2 часа. Можно и аппетит нагулять.

AdMe.ru выяснил, почему еда в самолете не такая вкусная, как кажется на голодный желудок, и что можно пить на борту самолета.