Типичные особенности жизни финнов, которые сносят крышу даже опытным туристам

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Вы знали, что в Финляндии дети могут слушать динозавров, которые играют хеви-метал, мужчины — перетаскивать своих жен, чтобы выиграть пиво, а мэров могут запросто сбросить в воду за особые заслуги? В этой статье мы расскажем, чем еще прославилась Cтрана тысячи озер, кроме Nokia и муми-троллей.

Мы в AdMe.ru нашли самые интригующие факты о Финляндии, которые поразят даже тех, кто успел побывать в этой удивительной стране.

1. Парковка для собак у магазинов

В Финляндии существует закон, который регламентирует наличие «парковок» для собак в каждом муниципалитете. За отсутствие подобных мест владельцев бизнеса могут даже оштрафовать.

2. Сабля для докторов

В некоторых финских университетах по сей день сохраняется традиция, когда за ученую степень вручают не только диплом, но еще и специальную саблю. Хотя покупать вам придется ее самому.

3. Самая читающая страна

Финны — одна из самых читающих наций в мире. При населении чуть более 5 млн человек ежегодно жители страны только в библиотеках берут свыше 67 млн книг. Здесь частные библиотеки можно найти даже на заправочных станциях. А самое удивительное, что в некоторых крупных библиотеках можно брать не только книги, но еще и музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и даже швейные машинки.

4. Собаки для чтения

В мире существуют собаки-поводыри, которые помогают незрячим людям, а в Финляндии есть еще и специальные «собаки для чтения», которые помогают детям легче освоить непростой финский язык.

5. Язык эльфов

Финский язык — один из самых непростых для изучения, но именно им был настолько вдохновлен Дж. Р. Р. Толкин, что взял его грамматику за основу для создания эльфийского языка. Стоит отметить, что у финнов существует 40 синонимов для слова «снег», но нет ни одного, чтобы сказать «пожалуйста». Зато есть очень много забавных слов, которых нет в других языках, например kalsarikännit, что означает «выпивать в нижнем белье». Также в финском языке нет привычного для нас будущего времени.

6. Бонус для возвращения из отпуска

Чтобы стимулировать сотрудников вернуться из отпуска, финские компании выплачивают дополнительный бонус, когда человек выходит на работу после отдыха. Никто не скрывает свой доход, так как в Финляндии можно легко узнать, сколько зарабатывает ваш сосед или знакомый, если просто позвонить по специальному номеру.

7. Штраф зависит от доходов

Размер штрафа за превышение скорости в Финляндии напрямую зависит от размера доходов нарушителя: чем выше у вас зарплата, тем больше будет штраф. Так, один из топ-менеджеров крупной финской компании был вынужден заплатить самый большой в истории штраф за превышение скорости — 116 000 евро; он ехал со скоростью 75 км/ч там, где было разрешено только 50 км/ч.

8. Служебный северный олень

В некоторых странах есть конная полиция, а в суровой Финляндии блюстителям порядка помогают северные олени. Сделано это по большей части в рекламных целях, чтобы привлекать туристов в северные регионы страны.

9. Маркетинг для интровертов

Финны любят иногда проводить время в одиночестве, поэтому в стране существуют бары, где можно выпить спокойно одному (Drink alone), а в магазинах даже есть специальные корзины для покупателей-одиночек (Sinkkukori).

10. Любители пива

Среднестатистический финн за год выпивает около 85 л пива; для сравнения: в России этот показатель составляет 58 л хмельного напитка на человека. Неудивительно, что в финских магазинах можно легко найти специальные акции на покупку 1 000 пивных бутылочек одновременно.

11. Дома для студенческих вечеринок

Практически каждый большой университет в Финляндии владеет собственными «домами для вечеринок», которые могут бесплатно арендовать студенты, чтобы провести там любое мероприятие, в том числе с большим количеством алкоголя. Они выглядят как обычные жилые дома с огромной гостиной, несколькими комнатами и собственной сауной.

12. Кофемания

Финляндия занимает 1-е место в мире по количеству потребления кофейных напитков. В год среднестатистический финн использует 12 кг растворимого или молотого кофе, чтобы приготовить любимый бодрящий напиток. Для сравнения: итальянцем нужно всего 5 кг кофейных зерен в год.

13. Хельсинки — самый честный город в мире

По результатам одного необычного эксперимента, который проводился в 16 городах по всему миру, столица Финляндии была признана городом с самыми честными жителями. Исследование заключалось в том, что во всех крупных мировых столицах разбросали 12 кошельков, в которых было следующее: номер телефона, семейная фотография и немного наличности. По итогам эксперимента 11 из 12 кошельков были возвращены их владельцам в Хельсинки, в то время как в других странах нашлась лишь половина.

14. Сауны везде

На 5 млн человек населения в стране насчитывается около 2 млн саун — их даже больше, чем автомобилей. Каждая крупная компания и государственное учреждение имеют сауны для своих сотрудников, и даже заключенные в финской тюрьме могут посещать сауну один раз в неделю. А, пожалуй, самым оригинальным местом, в котором вы можете не только попариться, но еще и перекусить, является сауна в популярной сети быстрого питания в Хельсинки.

15. Больше металла для всех

В Финляндии самое большое количество метал-групп на душу населения. На 1 млн жителей приходится более 600 музыкальных коллективов. Даже у детей есть своя любимая хеви-метал-группа «Хевизаурус» (Hevisaurus), музыканты которой выступают в костюмах динозавров и поют познавательно-развлекательные песенки.

16. День сони

По шуточной традиции в некоторых финских семьях в этот день в воду сбрасывают того, кто проснулся позже всех. В городе Наантали праздник отмечают с особым размахом — скидывают в воду местной бухты горожанина, который внес особый вклад в развитие города. Все мэры города с 1950 года также были удостоены этой высокой чести.

17. Страна необычных состязаний

Кроме оригинального соревнования по перетаскиванию жен, страна прославилась еще и конкурсом по метанию телефонов, а также международным фестивалем по игре на воображаемой гитаре.

Бонус: Финские деликатесы

Рецепт необычного финского шота очень прост: разрезаете сосиску, делаете в ней небольшое углубление, наливаете туда водку, а на руку капаете горчицу. Сначала пробуете горчицу, потом выпиваете шот и быстро съедаете сосисочную «рюмку».

Тем, кто любит заедать соленое сладким или наоборот, по вкусу придутся финские шоколадки с нежнейшей корюшкой.

А вы когда-нибудь были в Финляндии? Что вас больше всего там поразило?