Тест: Сможете ли вы выжить в смертельно опасной ситуации?

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Давайте представим, что вы заблудились в пустыне, наткнулись на акулу во время плавания, попали под завал или на вас бежит разъяренный бык. Ситуации практически нереальные, но если это все же случится, что делать? Сможете правильно поступить и выжить в 8 подобных ситуациях?

AdMe.ru приготовил тест, который докажет, что нас так просто не сломить.

Если вы заблудились в пустыне

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Что нужно делать?

  1. Передвигаться днем
  2. Передвигаться ночью
  3. Закопаться в песок

Если вы оказались под завалом

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Что нужно делать?

  1. Успокоиться и обвязать голову тряпкой
  2. Зажечь огонь
  3. Постараться двигаться быстро

Если на вас плывет акула

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Что нужно делать?

  1. Повернуться и плыть как можно быстрее
  2. Оседлать и приручить
  3. Если схватила, то ударить ее в глаза и жабры

Если на вас бежит бык

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Что нужно делать?

  1. Бежать на быка
  2. Лечь на спину, чтобы бык вас пощадил
  3. Стоять неподвижно, а потом бросить в сторону кепку

Если на вас движется смерч

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Что нужно делать?

  1. Забраться на возвышенность
  2. Лечь в яму или ров с грязью
  3. Бежать как можно быстрее

Если на вас летит рой пчел

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Что нужно делать?

  1. Укрыться от них в пещере
  2. Нырнуть под воду
  3. Достать дихлофос и распылить на пчел

Если лифт начал падать

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Что нужно делать?

  1. Прыгнуть в момент удара о землю
  2. Лечь на спину на пол лифта
  3. Прижаться к стене

Если провалились под лед

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Что нужно делать?

  1. Выбраться с той же стороны, откуда пришли, и катиться как тюлень
  2. Постараться сломать лед и выбраться на берег
  3. Снять с себя одежду

Ну как, во скольких ситуациях получилось выжить?

А что, если настала другая смертельно опасная ситуация, когда до Нового года меньше недели, а подарки не куплены? Тогда, возможно, вас спасет одна из наших статей.

Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru

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  • 24.6k

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