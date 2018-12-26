Тест: Сможете ли вы выжить в смертельно опасной ситуации?

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Давайте представим, что вы заблудились в пустыне, наткнулись на акулу во время плавания, попали под завал или на вас бежит разъяренный бык. Ситуации практически нереальные, но если это все же случится, что делать? Сможете правильно поступить и выжить в 8 подобных ситуациях?

AdMe.ru приготовил тест, который докажет, что нас так просто не сломить.

Если вы заблудились в пустыне

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Что нужно делать? Передвигаться днем Передвигаться ночью Закопаться в песок

Если вы оказались под завалом

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Что нужно делать? Успокоиться и обвязать голову тряпкой Зажечь огонь Постараться двигаться быстро

Если на вас плывет акула

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Что нужно делать? Повернуться и плыть как можно быстрее Оседлать и приручить Если схватила, то ударить ее в глаза и жабры

Если на вас бежит бык

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Что нужно делать? Бежать на быка Лечь на спину, чтобы бык вас пощадил Стоять неподвижно, а потом бросить в сторону кепку

Если на вас движется смерч

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Что нужно делать? Забраться на возвышенность Лечь в яму или ров с грязью Бежать как можно быстрее

Если на вас летит рой пчел

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Что нужно делать? Укрыться от них в пещере Нырнуть под воду Достать дихлофос и распылить на пчел

Если лифт начал падать

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Что нужно делать? Прыгнуть в момент удара о землю Лечь на спину на пол лифта Прижаться к стене

Если провалились под лед

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Что нужно делать? Выбраться с той же стороны, откуда пришли, и катиться как тюлень Постараться сломать лед и выбраться на берег Снять с себя одежду

Ну как, во скольких ситуациях получилось выжить?

А что, если настала другая смертельно опасная ситуация, когда до Нового года меньше недели, а подарки не куплены? Тогда, возможно, вас спасет одна из наших статей.