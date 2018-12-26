Тест: Сможете ли вы выжить в смертельно опасной ситуации?
Давайте представим, что вы заблудились в пустыне, наткнулись на акулу во время плавания, попали под завал или на вас бежит разъяренный бык. Ситуации практически нереальные, но если это все же случится, что делать? Сможете правильно поступить и выжить в 8 подобных ситуациях?
AdMe.ru приготовил тест, который докажет, что нас так просто не сломить.
Если вы заблудились в пустыне
Что нужно делать?
- Передвигаться днем
- Передвигаться ночью
- Закопаться в песок
Если вы оказались под завалом
Что нужно делать?
- Успокоиться и обвязать голову тряпкой
- Зажечь огонь
- Постараться двигаться быстро
Если на вас плывет акула
Что нужно делать?
- Повернуться и плыть как можно быстрее
- Оседлать и приручить
- Если схватила, то ударить ее в глаза и жабры
Если на вас бежит бык
Что нужно делать?
- Бежать на быка
- Лечь на спину, чтобы бык вас пощадил
- Стоять неподвижно, а потом бросить в сторону кепку
Если на вас движется смерч
Что нужно делать?
- Забраться на возвышенность
- Лечь в яму или ров с грязью
- Бежать как можно быстрее
Если на вас летит рой пчел
Что нужно делать?
- Укрыться от них в пещере
- Нырнуть под воду
- Достать дихлофос и распылить на пчел
Если лифт начал падать
Что нужно делать?
- Прыгнуть в момент удара о землю
- Лечь на спину на пол лифта
- Прижаться к стене
Если провалились под лед
Что нужно делать?
- Выбраться с той же стороны, откуда пришли, и катиться как тюлень
- Постараться сломать лед и выбраться на берег
- Снять с себя одежду
Ну как, во скольких ситуациях получилось выжить?
А что, если настала другая смертельно опасная ситуация, когда до Нового года меньше недели, а подарки не куплены? Тогда, возможно, вас спасет одна из наших статей.
Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru