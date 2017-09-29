Тест: Кто вы — кореянка или француженка?

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Хранительницы секретов женской красоты и ухоженности, кореянки и француженки знают немало о том, как долго оставаться молодыми и желанными. А какой подход к красоте и уходу за собой ближе именно вам, вы узнаете, пройдя тест, который подготовил для вас AdMe.ru.

11–16 баллов: кореянка

Несомненно, вы прекрасно выглядите. Ежедневные тренировки, сбалансированный рацион и профессиональный уход за кожей помогают вам оставаться моложе своих сверстниц. В Корее молодость — это культ. От того, насколько долго кореянка будет выглядеть свежо и юно, зависит все: продвижение по карьерной лестнице, успех у мужчин и любые перспективы. Зато в 60 лет корейские женщины в плане красоты выходят на «пенсию» и наконец могут посвятить себя любимому хобби, спорту и семье. Совет от француженки: не ждите до пенсии. Расслабьтесь, дайте себе выходной и посвятите это время себе любимой. Сделайте красивую укладку, выпейте бокал вина и съешьте что-нибудь вкусненькое, ведь женщину украшает не только идеальная кожа без морщин и подтянутое тело, но и счастливые огоньки в глазах.

17–22 баллов: француженка