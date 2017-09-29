Тест: Кто вы — кореянка или француженка?
Хранительницы секретов женской красоты и ухоженности, кореянки и француженки знают немало о том, как долго оставаться молодыми и желанными.
А какой подход к красоте и уходу за собой ближе именно вам, вы узнаете, пройдя тест, который подготовил для вас AdMe.ru.
11–16 баллов: кореянка
Несомненно, вы прекрасно выглядите. Ежедневные тренировки, сбалансированный рацион и профессиональный уход за кожей помогают вам оставаться моложе своих сверстниц.
В Корее молодость — это культ. От того, насколько долго кореянка будет выглядеть свежо и юно, зависит все: продвижение по карьерной лестнице, успех у мужчин и любые перспективы. Зато в 60 лет корейские женщины в плане красоты выходят на «пенсию» и наконец могут посвятить себя любимому хобби, спорту и семье.
Совет от француженки: не ждите до пенсии. Расслабьтесь, дайте себе выходной и посвятите это время себе любимой. Сделайте красивую укладку, выпейте бокал вина и съешьте что-нибудь вкусненькое, ведь женщину украшает не только идеальная кожа без морщин и подтянутое тело, но и счастливые огоньки в глазах.
17–22 баллов: француженка
Вы идете по жизни легко и грациозно, как истинная француженка. Умеете выглядеть на миллион франков и всегда при параде, будь то встреча с подружкой в кафе или романтическое свидание. Так держать, продолжайте наслаждаться собой и яркими моментами, но при этом не забывайте задумываться и о более далеких перспективах. Милые веснушки и шоколадный загар сегодня завтра могут привести к преждевременному старению кожи.
Совет от кореянки: не скупайте тонны кремов и сывороток, как это любят делать француженки. В выборе косметических средств стоит доверять не рекламе, а профессионалам. Меньше балуйте себя хрустящими багетами и вином, тогда и после 60 лет вам не придется спасать ситуацию платьями «правильного» кроя и ежедневным нанесением тонны косметики.