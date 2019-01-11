Так бы выглядели страны, если бы их размеры соответствовали количеству жителей

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Еще со школьной скамьи мы все знакомы со стандартной картой мира. А представляли ли вы ее по-другому? Если нет, то за вас это уже сделал Макс Розер из онлайн-издания Our World in Data. Он сформировал ее исходя не из размеров площади каждой страны, а отталкиваясь от плотности населения. В результате у него получилась довольно любопытная демографическая картограмма.

Редакция AdMe.ru внимательно ознакомилась с работой экономиста и медиакритика. И решила сопоставить некоторые страны с карты Макса Розера и с обычной физической карты.

Что такое демографическая картограмма?

Картограмма — это способ картографического изображения статистических данных (в данном случае данные о населении Земли за 2018 год). Каждый квадрат на карте Макса Розера — это 500 тыс. человек населения страны. Ну а всего на его картограмме разместилось 15 266 квадратиков — это все 7,633 млрд человек в мире. Так, например, огромные по площади Россия и Канада, которые имеют не очень большое количество населения, на схемах Розера выглядят значительно меньше.

Ниже представлены карты, на которых изображены 24 страны. Верхние демонстрируют реальные размеры стран, а нижние показывают, как бы выглядели очертания государств, если за основу взять плотность населения.

Азия и Океания

Все знают о том, что Россия — самая большая страна в мире. Однако на карте Макса Розера она не кажется такой внушительной по своим размерам, ее даже можно соотнести с несколькими европейскими государствами (например, с двумя розеровскими Великобританиями с населением 66,6 млн человек и площадью 242 495 км²).

Самыми большими в Азии по измеряемому показателю оказались Китай (1,415 млрд человек) и Индия (1,354 млрд). А Саудовская Аравия, несмотря на свою довольно большую площадь, стала сравнимой с Узбекистаном (с площадью 447 400 км² и населением 32,3 млн человек).

Австралия является 6-й по площади страной мира (7,7 млн км²). Однако на карте Розера она затерялась среди Филиппин (с площадью 299 764 км² и населением 106,5 млн человек) и Индонезии (площадь — 1,9 млн км², население — 266,8 млн человек).

Европа

Соотносимые по площади Великобритания и Румыния значительно меняют свои очертания на карте Макса Розера. Так, первая становится одного размера с Францией (с площадью 547 030 км² и населением 65,2 млн человек), а довольно-таки большую по площади Румынию по количеству населения можно сравнить с Нидерландами (с площадью 41 526 км² и населением 17,1 млн человек).

Испания на картограмме Розера принимает очертания Украины (с площадью 603 549 км² и населением 44 млн человек), а Швеция значительно сжимается и становится похожей на Беларусь (площадь — 207 600 км², население — 9,5 млн) или на две розеровские Словакии (площадь — 48 845 км², население — 5,4 млн).

Довольно интересно рассмотреть и сравнить Германию и Финляндию, которые имеют практически одинаковые площади, но только не на картограмме Розера. У него Германия сопоставляется с Турцией (с площадью 783 563 км² и населением 81,9 млн человек), а Страна тысячи озер — с половинкой солнечной Португалии (площадь — 92 082 км², население — 10,3 млн человек).

Северная и Южная Америка

Как мы видим, соотносимые по площади США и Канада значительно отличаются, если их сравнивать по количеству населения. Только представьте себе, что на карте Розера США равны почти 2,5 России (с площадью 17,1 млн км² и населением 144 млн человек), а Канада становится одного размера с американским штатом Калифорния (с площадью 423 970 км² и населением 39,6 млн).

Если по своей площади Мексика значительно уступает Канаде (2-й по площади стране мира), то по показателю плотности населения она выигрывает (130,8 млн против 37 млн). Она же соотносится с Японией (с площадью 377 944 км² и населением 127,2 млн). Ну а Бразилию можно сравнить с самым населенным штатом Индии — Уттар-Прадеш (с площадью 240 928 км² и населением 220 млн).

Аргентину на картограмме Макса Розера можно сопоставить с Колумбией (с площадью 1,1 млн км² и населением 49,5 млн человек), а Перу — с двумя Эквадорами (площадь — 283 560 км², население — 16,9 млн).

Африка

Несмотря на то что Судан по своей площади вдвое больше Египта, он значительно уступает этой стране по плотности населения. Египет на этой карте соотносим с двумя Кениями (с площадью 582 650 км² и населением 51 млн), а Судан с 10-й по площади страной мира — Алжиром (с площадью 2,3 млн км² и населением 42 млн).

Большой по площади Чад на картограмме значительно уменьшился в своих объемах по сравнению с Нигерией, хотя по территориальному показателю он значительно обгоняет свою соседку. Чад сравнился своим размером с Сомали (с площадью 637 657 км² и населением 15,2 млн), а Нигерия по плотности населения перегнала Россию (с площадью 17,1 млн км² и населением 144 млн).

Посмотрите и на этих соседок — Западную Сахару и Марокко. Первая на картограмме занимает чуть больше 1 квадратика и соотносится с Коморами (площадью 1 862 км² и населением 0,8 млн), а Марокко — с двумя Мали (с площадью 1,2 млн км² и населением 19,1 млн).