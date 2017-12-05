Сотрудники Диснейленда честно рассказали о своей работе и приоткрыли закулисье волшебного мира

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Сегодня в мире открыто 5 Диснейлендов: во Флориде, Анахайме, Париже, Гонконге и Токио. Самый большой из них — в 34 км от города Орландо, во Флориде. Мы в AdMe.ru послушали истории работников огромного парка развлечений и делимся с вами самым интересным.

1. Впечатляющий отдел костюмов

Отдел костюмов в Диснейленде — это что-то невероятное. Здесь насчитывается более миллиона нарядов! Неудивительно, ведь только у Микки Мауса предусмотрено множество костюмов для каждого отдельного случая. Большое число работников трудится над их созданием, починкой и уходом. Вообще, костюмы «меховых» персонажей летом — то еще испытание для сотрудников, которые в них облачаются. «Например, носить костюм Тигры — словно завернуться в огромный тяжелый ковер на самой жаре», — признается бывший работник. И добавляет: «Но сотрудники костюмерного отдела здорово делают свою работу. Они каждый раз стерилизуют наряды и устраняют запах, поэтому ничто не напоминает о том, что этот же костюм носил в жару твой коллега».

2. Фейковые бейджики

Надпись на баннере: «Не будь фейковым Крисом, носи свой бейджик».

Когда будете в Диснейленде во Флориде, понаблюдайте за бейджиками персонала. Возможно, вам удастся заметить нескольких людей, которых зовут «Крис из Орландо». Но на самом деле у этих сотрудников другие имена. Просто они забыли дома свои бейджики и пришлось брать на работе дежурный — на таком бейдже всегда написано одно и то же. Хотя, кто знает, может быть, и есть среди тысяч работников волшебной страны Крис из Орландо, которому не нужно все время брать с собой бейдж из дома.

3. Всегда в своей роли

Пожалуй, это работа мечты. Иначе как объяснить то, что сотрудники волшебной страны практически никогда не выходят из образа? Наверное, все потому, что работа у них сказочная. «Я чуть не сказала девочке в Центре природы «Прошу прощения, принцесса», — поделилась одна из работниц парка. И вообще, здорово ведь, когда ваш босс — Микки Маус, не так ли?

4. Особый способ складывать пальцы

Скорее всего, вы никогда не увидите, как сотрудник Диснейленда указывает вам на что-то с помощью одного пальца. Эти люди прибегнут к известному «жесту Диснея» — двум сложенным пальцам. Причины две. Во-первых, Диснейленд посещают люди со всего мира, разного менталитета и культурного бэкграунда. А во многих культурах указывать одним пальцем считается крайне недопустимым и вопиюще грубым. Вторая причина отсылает к самому Уолту Диснею, который был заядлым курильщиком и постоянно держал в зажатых пальцах сигарету, — таким образом и указывал.

5. Секретная фраза для вредных посетителей

У всех, кто работает с людьми, бывают такие клиенты, которых, кажется, глаза б не видели. А все из-за их придирчивости, вредности, а иногда и откровенных оскорблений. Но работникам Диснейленда строго-настрого запрещено проявлять хоть малейший негатив (зачастую вполне заслуженный) к посетителям. Поэтому, если вы один из тех самых вредных клиентов, не обманывайтесь, услышав из уст работников парка на прощание фразу: «Волшебного вам Дисней-дня» («Have a magical Disney day»), — вас просто завуалированно послали. Это кодовая фраза на языке сотрудников Диснейленда, чтобы выпустить пар и получить хоть малюсенькое удовлетворение. Противный посетитель все равно ничего не поймет, а вот стоящий рядом коллега — вполне, еще и поддержит.

6. Система тоннелей

Система служебных тоннелей Диснейленда во Флориде — одна из самых протяженных в мире. По этим тоннелям перемещается персонал, транспортируются грузы и отходы и многое другое. Интересно, что стены тут окрашены в разные цвета в соответствии с частями парка: это сделано для того, чтобы персонажи, перемещаясь по системе, легко могли сориентироваться, где именно они должны «выйти на свет» и показаться посетителям. Кстати, входы и выходы в тоннели тщательно скрыты от посторонних глаз. Но существуют экскурсии в закулисье под названием «Ключ к королевству», благодаря которым вы можете одним глазком посмотреть, как живет волшебное королевство внутри.

7. Строгие рамки внешнего вида

Существует строгий свод правил, которому должен соответствовать внешний вид работника Диснейленда. Запрещается любой пирсинг, если только это не проколотые уши (в каждом ухе разрешается лишь по одной дырочке), любые тату должны быть наглухо спрятаны, а волосы парней — коротко подстрижены. Ногти можно покрыть только лаками нейтральных оттенков.

8. Куча всевозможной бумаги и стикеров с собой

Работники парка знают: кого-то можно сделать счастливее, просто подарив стикер с диснеевским персонажем. Поэтому они постоянно таскают с собой уйму стикеров в карманах, кошельках и сумочках. А еще к концу дня у них остается несколько карт волшебного мира, афиш мероприятий и многое другое, что мирно перекочевывает к ним домой.

9. Иногда можно похулиганить

«Самые крутые из „меховых“ персонажей — Чип и Дейл, — считает одна из сотрудниц Диснейленда. — Потому что все, чем они занимаются целый день, — это совершенно безнаказанно троллят людей. Украли бутылочку воды? Все смеются до упаду. Уселись в коляску? Вот это умора! Притворился, что собираешься пнуть коллегу? Прекрасно, все потешаются. И так всегда».

10. По одному персонажу в парке

Сотрудники Диснейленда пытаются сохранять магию и делать так, чтобы в определенный период в данном месте не было повторяющихся персонажей. У одних парков это получается лучше, у других хуже. Случаются и провалы. Но все же в общем волшебство сохраняется и, как правило, лишь один Питер Пэн или Белоснежка находится в поле вашего зрения.

11. Посетители не всегда ведут себя адекватно

«Меня дергали за уши, когда я был в роли Гуфи, били в пах, крутили нос костюма (это, кстати, больно), — рассказал один из бывших работников Диснейленда. Люди пытались запрыгнуть мне на спину или заглянуть под кофту костюма. И все это проделывали подростки или взрослые, а не дети. Кроме того, я слышал, как многие родители сетовали на то, что в волшебном королевстве не продают алкоголь».

12. «Принцессы» зарабатывают больше, чем «животные»

Как и везде, зарплата работников зависит от многих факторов: часов работы, типа занятости и др. Интересно, что «принцы», «принцессы» и остальные герои-люди зарабатывают больше, чем «животные». Все дело в том, что персонажи-люди развлекают публику без маски, проводят с ней больше времени и активно общаются. А вот «меховые» персонажи молчаливы внутри своего костюма. Кстати, прежде чем стать «персонажем с лицом», работник должен пройти стажировку в «меховом» герое несколько дней.

13. Постоянные боли в ногах

Неудивительно, ведь сотрудники Диснейленда проходят огромные расстояния за целый день работы в огромном парке, наполненном тысячами людей. Они никогда не стоят на месте. Тем удивительнее видеть, как в конце дня они все еще улыбаются посетителям волшебной страны.

14. И все-таки работа в Диснейленде — волшебная, потому что дарит возможность испытать самые сильные и светлые эмоции в жизни

«Я был Гуфи в кафе в тот день, — делится сотрудник. — Увидел столик в самом углу, где сидела большая семья с детьми. У одного мальчика была форма аутизма. Персонажи должны были пройти мимо этого стола и чуть махнуть рукой. Я махнул мальчику, и он слегка улыбнулся. Когда я проходил во второй раз и махнул, мальчик внезапно сорвался с места, с лучезарной улыбкой подбежал ко мне и обнял за талию. Его глаза так сияли, что я почувствовал, как мое сердце тает. Но больше меня поразила его мама. Она была так счастлива, что ее сын, который не подпускает никого к себе, сам проявил чувства и ей удалось заснять его рядом с персонажем. Их семья очень долго копила на эту поездку. Женщина подошла ко мне и крепко обняла со слезами на глазах. Я честно признаюсь: это были самые искренние и теплые объятия в моей жизни».