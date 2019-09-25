Сотрудники авиакомпаний рассказали, как мы можем облегчить им жизнь (А заодно сделать свой полет комфортным)

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Пожалуй, сложно найти человека, который бы вообще никогда не летал на самолете. Обычно полет — то еще приключение, начиная от очереди на регистрацию и заканчивая поиском своего чемодана на багажной ленте. Сотрудники аэропортов делают все возможное, чтобы это самое приключение было приятным и увлекательным. Но и сами пассажиры в силах помочь им в этом. Об этом рассказали на Reddit работники авиатерминалов, а также бортпроводники и пилоты.

Мы в AdMe.ru уже решили, что последуем многим их советам. Надеемся, и вы поступите так же.

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Я бывшая стюардесса. Я часто летала на рейсах, в которых предлагали бесплатное питание. Если вы летите на одном из таких рейсов, пожалуйста, снимайте наушники, когда стюардесса перечисляет пассажирам блюда из меню. Она уже перечисляла их 100 раз до того, как подойти к вам, и не хочет снова это делать только потому, что вы сидели в наушниках с шумоподавлением. И еще, когда вас спрашивают, что вы хотите: чай или кофе, сразу развернуто отвечайте на вопрос, указывая свои предпочтения. Вот сравните два диалога: Стюардесса:

- Чай или кофе?

Вы:

- Да, пожалуйста, чай с молоком и без сахара, спасибо. Или такой:

- Чай или кофе?

- Да.

- Так что вам налить, чай или кофе?

- Чай, спасибо.

- Вам с молоком или с сахаром?

- Да, пожалуйста.

- Кладу молоко и сахар?

- Ой, нет, только молоко, спасибо. Этот повторяющийся разговор был одной из самых нелюбимых вещей в моей работе. А все остальное мне нравилось. © TinyFriend

***

Возьмите с собой наушники, загрузите ваши любимые подкасты для прослушивания в аэропорту в случае задержки.

Если вам жарко или холодно, сообщите об этом стюардессе, и она отрегулирует температуру. Во всяком случае на большинстве самолетов есть такая возможность. © shanwickshanwick

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Ничего не смывайте в унитаз кроме отходов вашей жизнедеятельности. Вы ведь не будете спускать чашку Starbucks в туалете у себя дома? Зачем вам это делать в такой хрупкой водопроводной системе? Терпеть не могу, когда мне приходится надевать перчатки, чтобы достать из унитаза какой-то предмет, который спустил туда пассажир. © Kilograhm

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Пожалуйста, не запихивайте весь свой мусор в карман сиденья, расположенного перед вами. А еще не прячьте свою жвачку между страницами инструкции по безопасности полета.

И ради бога, будьте аккуратнее в туалете самолета, потому что мне приходится после вас убирать. Я чищу их каждую ночь… © flyingducktile

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Я механик в большой региональной авиакомпании. Ради всего святого, если работник аэропорта попросит вас проверить вашу ручную кладь на соответствие требуемому размеру, сделайте это. Потому что если вы сломаете верхний ящик, пытаясь запихнуть свою огромную сумку в крошечное отделение, ваш рейс задержится. Так как мне придется подняться на борт и либо починить отделение, либо снять дверь, и тогда никто из пассажиров не сможет воспользоваться этой полкой.

Ради всего святого, если работник аэропорта попросит вас проверить вашу ручную кладь на соответствие требуемому размеру, сделайте это. Потому что если вы сломаете верхний ящик, пытаясь запихнуть свою огромную сумку в крошечное отделение, ваш рейс задержится. Так как мне придется подняться на борт и либо починить отделение, либо снять дверь, и тогда никто из пассажиров не сможет воспользоваться этой полкой. Да, кстати, и это не моя вина, что ваш самолет сломан, а ненавистные взгляды и оскорбления не заставят меня работать быстрее. Я понимаю, что это неудобно, я знаю, что вы можете опоздать на пересадку, но иногда мне нужно что-то починить, чтобы вашей последней фотографией не оказалась дымящаяся дыра в поле. Мне точно так же как и вам не хочется лишний раз находиться в самолете. Я мог бы в это время серфить в интернете или читать книгу. © Pesqueeb

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Люди почему-то возмущаются: "А почему вы только сейчас исправляете то, о чем знали раньше?" Ну это работает не так, как вы думаете. Допустим, если сломался детектор дыма, то мы об этом узнаем не сразу. Потому что датчика, который загорался бы на панели приборов, сообщая "детектор дыма сломан", просто не существует. Неполадка устраняется сразу же, как только обнаруживается и как только появляется свободный механик. Никто не заинтересован в задержке рейсов. © Setiri

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Всем привет! Я тот человек, который принимает решение об отмене или задержке вашего рейса. Я работаю в темной комнате без окон, очень далеко от тех людей, которые сидят в самом терминале, обслуживая пассажиров. Поэтому перестаньте вымещать на них всю свою злость, ведь сволочь я, а не они.

С уважением, диспетчер. © MaverickTTT

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Я работаю стюардессой. Авиакомпании не оплачивают лечение травм, которые были получены из-за ваших сумок. Поэтому я не поднимаю сумки и не кладу их на верхние полки. Честно говоря, многие мои друзья-коллеги надорвали свою спину и плечи. Поэтому убедитесь, что вы сами можете поднять свою ручную кладь. © lookslikewitch

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Не прячьте свой мусор. Не бросайте его на пол, не кладите его в карман переднего сиденья, не засовывайте его между сиденьями, не складывайте в стол подноса. Стюардессы заберут ваш мусор во время полета. Или потом сами выбросьте его в урну, когда прилетите и попадете в терминал. Ну или хотя бы уж просто оставьте его прямо на сиденье - это будет лучшим для нас способом обнаружить мусор. © Panncake23

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Купите чемодан, у которого будут 4 колеса. Иногда мы за раз перебрасываем более 150 сумок вниз по 6-метровому коридору, горбатимся, отчего потом болит все тело. А 4 колеса позволяют нам с легкостью катить чемоданы. © diddlyclaws

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Если вы бронируете билеты через турагента или сторонние сайты, указывайте свой контактный номер и/или адрес электронной почты. Иначе авиакомпании не смогут с вами связаться в случае задержки или отмены рейса.

Не засыпайте и не надевайте наушники во время ожидания у выхода на посадку. Вы лично несете ответственность за то, что не услышали объявление о посадке.

Ради бога, если вам вдруг нужно срочно эвакуироваться, не хватайте свои сумки. Вы буквально подвергаете чью-то жизнь риску только ради того, чтобы спасти свои вещи.

Не спешите вставать со своих мест и выходить из самолета, как только он остановится. Если вы не в 1-м или 2-м ряду, вам все равно придется ждать всех, кто сидел впереди вас.

Убедитесь, что чемодан, который вы взяли с багажной карусели после прибытия, принадлежит именно вам. Если вы по ошибке возьмете чужой и уйдете с ним, вас могут обвинить в краже. Если кто-то заберет ваш багаж, это не вина авиакомпании. Она несет ответственность только за доставку его на ленту.

И на всякий случай: никогда не кладите в багаж ключи от дома или машины, лекарства, документы, дорогие украшения и электронику, а также другие незаменимые или памятные вещи. © Courin

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Я бортпроводница. У нас есть всего 30 минут на то, чтобы впустить всех пассажиров в самолет и усадить их на свои места, а затем закрыть дверь. Потому прошу вас, не задерживайте всех пассажиров, пытаясь найти свой ряд. И не вставайте в проходе, доставая из своих сумок наушники, ноутбук, зарядное устройство, бутылку с водой и тому подобное. Выньте эти вещи из своей клади заранее.

У нас есть всего 30 минут на то, чтобы впустить всех пассажиров в самолет и усадить их на свои места, а затем закрыть дверь. Потому прошу вас, не задерживайте всех пассажиров, пытаясь найти свой ряд. И не вставайте в проходе, доставая из своих сумок наушники, ноутбук, зарядное устройство, бутылку с водой и тому подобное. Выньте эти вещи из своей клади заранее. А еще запомните номер своего места перед тем, как сесть в самолет.

Если летите компанией, заранее решите, кто на каком месте будет сидеть. Нет ничего «прекраснее», чем семья из 5 человек, спорящая в проходе, где чье место. Потому что младшая сестра хочет быть у окна, но и остальные тоже хотят сидеть там.

Посетите туалет в терминале, перед тем как сесть в самолет. Не надо ходить в туалет во время посадки других пассажиров. Вы застрянете в задней части самолета и лишите бортпроводников возможности доступа к проходу, чтобы помочь другим людям. © INDECISIVEMISSES

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Я пилот. Мне неприятно это говорить, но мне все равно, как часто вы путешествуете. Вы все равно ничего не знаете об авиации. Поэтому просто слушайте своих пилотов, бортпроводников и работников аэропортов. Просто делайте то, что вам говорят профессионалы. © AViaTronics

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Я сотрудник багажной службы. Во-первых, не лепите всякие наклейки на свои чемоданы. Ленточные конвейеры любят их «есть», и они постоянно цепляются. А еще ваши этикетки затрудняют считывание наших бирок, что замедляет процесс погрузки. Также ленточные погрузчики любят сдирать молнии. Вот вам совет: чем меньше на чемодане элементов, которые можно зацепить, тем лучше.

Во-первых, не лепите всякие наклейки на свои чемоданы. Ленточные конвейеры любят их «есть», и они постоянно цепляются. А еще ваши этикетки затрудняют считывание наших бирок, что замедляет процесс погрузки. Также ленточные погрузчики любят сдирать молнии. Вот вам совет: чем меньше на чемодане элементов, которые можно зацепить, тем лучше. Вы не представляете, сколько чемоданов лопается просто от размещения на погрузочной ленте. А если вдруг ваш багаж откроется в самолете, нам будет очень сложно найти все, что из него выпадет. И мы не хотим трогать ваши вещи.

Да, кстати, ваш дизайнерский чемодан валяется в тех же грязных контейнерах, что и все остальные. Поэтому купите что-нибудь долговечное, а не модный аксессуар. Поверьте мне.

И еще: выньте батарейки из своего массажера. Пожалуйста.

Да, и не сердитесь, если вдруг одно из колес чемодана сломается. Это происходит постоянно, несмотря на все наши усилия. Сумки бьются друг о друга, скользят, иногда они просто выпадают с ленты. В конце концов, мы тоже люди. Мы работаем в жару, дождь, холод... Все мы иногда совершаем ошибки. © Mac289

Вместо заключения

Бывалые путешественники советуют при заходе на борт самолета вручать конфетки или шоколадки приветствующим вас стюардессам. Те, кто так поступает, рассказали, что в благодарность получали от бортпроводников шампанское, блюда для 1-го класса, а также бесплатные напитки.