Какие вещи будут жизненно необходимы в отпуске, а какие станут лишним грузом и предметом спора на таможне

Крышка чемодана должна закрываться легким движением руки, а внутри обязательно нужно оставить место для сувениров и прочих покупок. Эту простую истину вроде бы знает каждый, кто собирается в отпуск. Но это не мешает нам тащить с собой на море кучу всяких ненужностей, которые так и пролежат без дела.

AdMe.ru подготовил для вас чек-лист, который поможет положить в дорожную сумку только нужные вещи. Так вы сможете оставить дома лишний груз и все, что у вас немедленно отберут в аэропорту. А заодно верно распределите вещи в формате «багаж — ручная кладь».

1. Документы и банковские карты

Документы, банковские карты упаковываем в ручную кладь, держим поближе к себе и стараемся с ними не расставаться.

Берем: загранпаспорт, банковскую карту, наличные для мелких расходов. Если собираетесь брать напрокат машину, захватите водительские права. Для спокойствия можно распечатать билеты на самолет/поезд и подтверждение брони в отеле. Но обычно хватает их копии на экране смартфона.

Оставляем дома: скидочные карты магазинов, спортклубов, удостоверение и рабочий пропуск. Можно вытащить из сумки обычный паспорт — за границей он вам не понадобится.

  • Сфотографируйте загранпаспорт на телефон, отправьте фото на свой почтовый ящик. Эти снимки пригодятся в чрезвычайной ситуации, если вы потеряете самый важный документ.
  • Всего один звонок в ваш банк с сообщением о поездке позволит избежать кучи проблем. Теперь карту не заблокируют из-за зарубежного платежа, который может показаться операторам подозрительным.
  • Все важные бумаги лучше положить в специальное портмоне для путешествий или в непромокаемый чехол.

2. Аптечка и страховка

Лекарства, которые необходимы вам в дороге, упаковываем в ручную кладь. При необходимости не забудьте справку от врача!

Берем: жаропонижающее, болеутоляющее, средства против аллергии и препараты, которые помогут при возможном отравлении. Могут понадобиться бинт, пластырь, йод, гигиенические палочки и ватные тампоны.

В зоне риска: наркотические и психотропные вещества, антибиотики, снотворное, спиртовые настойки различных трав, а также сильные обезболивающие. Более того, некоторые препараты, которые находятся в свободном доступе в одной стране, могут быть запрещены в другой (например корвалол).

  • Все перевозимые в самолете лекарства должны быть только в заводской упаковке.
  • Ртутный градусник провозить в самолете нельзя. Лучше купите электронный или приобретите обычный термометр уже на месте.
  • Обязательно оформите страховой полис, который поможет вам при возникновении чрезвычайной ситуации. Можно подобрать страховку от несчастных случаев, требующих медицинской помощи, отмены поездки, кражи личных вещей и потери багажа. Есть специальная страховка для любителей экстремального спорта.

3. Техника, путеводители и разговорники

Телефоны и прочие гаджеты оставляем в ручной клади.

Берем: полностью заряженный смартфон, зарядное устройство и внешний аккумулятор к нему, переходник для нестандартных розеток.

Оставляем дома: бумажные карты, разговорники и путеводители, фотоаппарат (если вы не профессиональный фотограф или популярный блогер), книги, блокноты.

  • Современные смартфоны стали нашими универсальными помощниками. Для поездки в отпуск загрузите в умный прибор программу с картами, которые работают без интернета, читалку, офлайн-переводчик и приложения для поиска авиабилетов, жилья, достопримечательностей и пунктов проката машин.

4. Косметика

Косметику и все колюще-режущие предметы типа маникюрных ножниц сдаем в багаж.

Берем: маникюрный набор, станки для бритья или эпилятор, щипчики для бровей, женские гигиенические средства, любимую косметику и кремы в дорожных мини-версиях.

Оставляем дома: зубную пасту, дезодорант, пену для бритья и шампунь. Эти вещи можно купить уже на месте. Тем более что в хороших отелях универсальные средства гигиены предоставляются бесплатно.

  • Все бутылочки с жидкими косметическими средствами нужно упаковать в закрывающийся прозрачный пакет. При прохождении контроля в аэропорту его придется вытащить из багажа и положить отдельно на ленту сканера.

5. Все для пляжа

Все пляжные принадлежности упаковываем в чемодан и сдаем в багаж.

Берем: солнечные очки, любимый купальник, тапки с твердой подошвой, головной убор из натуральных материалов (кепку, панаму, шляпку с широкими полями). Не помешают штук 5 полиэтиленовых пакетов из ближайшего супермаркета, которые пригодятся, чтобы сложить мусор или унести с пляжа мокрые вещи.

Оставляем дома: большие тюбики с солнцезащитными средствами, зонт или дождевик, пляжное полотенце. Все эти вещи можно купить уже на море. Кроме того, большинство отелей предоставляет отдыхающим полотенца для лежаков в обмен на небольшой депозит (только не берите на пляж белые полотенца из номера: за это могут оштрафовать).

6. Рюкзак для пеших прогулок

В рюкзачок можно сложить все необходимые вам в дороге вещи, которые полетят в самолете как ручная кладь.

Берем: компактный рюкзачок. Понадобится, чтобы положить нужные мелочи для пляжа или прогуляться по городу. Выбирайте легкие недорогие модели. В такой рюкзак легко поместятся все покупки, а вес будет равномерно распределяться по плечам.

Оставляем дома: маленькую городскую сумку. Злоумышленники легко могут сорвать ее с плеча, а если накупите сувениров, то придется таскаться с пакетами.

7. Одежда и обувь

Пожалуй, это самая объемная часть нашего багажа.

Берем: легкие немнущиеся вещи, из которых можно составить несколько ансамблей для разных случаев. Из обуви лучше выбрать кроссовки, босоножки и пляжные сланцы. Из одежды возьмите пару платьев на каждый день и одно парадно-выходное, пляжную накидку, 3–4 майки, шорты, джинсы, юбку, нижнее белье, майку с длинным рукавом и ветровку для прохладных вечеров.

Оставляем дома: объемные вещи, а также все, что требует глажки и не соответствует погодным условиям.

  • Вещи лучше скручивать в рулончики: так они займут в чемодане меньше места.
  • Для экскурсионного тура лучше взять побольше комфортных вещей.

8. Украшения и аксессуары

Вряд ли вам в самолете понадобятся украшения, поэтому смело сдаем их в багаж.

Берем: симпатичную бижутерию, пару легких шейных платков и ремней для создания разных образов.

Оставляем дома: дорогие украшения. Их наличие может сделать вас объектом внимания мошенников и прочих непорядочных людей.

9. Полезные мелочи

Все полезные мелочи вполне могут добраться к месту отдыха в багажном отделении. Исключение составляют только беруши, маска для сна и надувная подушка.

Берем: надувную подушку для шеи. Ее можно использовать и в самолете, и в автобусе (возможно, вас ждут ночные переезды между городами). Можно положить в багаж беруши, маску для сна и складной ножик с нужным набором инструментов: штопором, пинцетом, открывалкой, отверткой, пилкой и ножницами.

Оставляем дома: обычную набивную подушку для шеи.

Проверьте себя, чтобы на линии контроля не пришлось перекладывать вещи

Средние размеры ручной клади — 55×40×20 см, стандартный вес — от 5 до 10 кг (в зависимости от требований компании-перевозчика). Такая сумка легко влезет на багажную полку в самолете или под кресло. Проверить габариты ручной клади можно прямо в аэропорту: для этого сумку или рюкзак следует поместить в специальную рамку.

Берем с собой в самолет:

  • телефон, фотоаппарат, ноутбук, электронную книгу, зарядные устройства к ним;
  • шоколад, яблоки, орехи, бутерброды и прочую твердую еду;
  • аптечку с лекарствами в твердой форме, жидкие лекарства в емкостях до 100 мл либо с медицинской справкой, что они жизненно необходимы;
  • жидкости, аэрозоли и гели в емкостях не больше 100 мл. Под эту категорию попадают зубная паста, крем, йогурт, варенье, масло, паштет и даже мягкие сыры типа бри и камамбер — в ручной клади их можно перевозить только крошечными порциями.

Обязательно сдаем в багаж:

  • все колющее и режущее (ножницы, маникюрные наборы, вилки, лезвия для бритвы);
  • зажигалку;
  • тюбики и бутылочки с жидкостями емкостью более 100 мл;
  • консервы, даже если вы везете крошечную баночку черной икры в подарок друзьям.

Вы готовы дополнить этот чек-лист? Напишите в комментариях, какие вещи вы всегда берете с собой в отпуск.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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