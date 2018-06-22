Какие вещи будут жизненно необходимы в отпуске, а какие станут лишним грузом и предметом спора на таможне

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Крышка чемодана должна закрываться легким движением руки, а внутри обязательно нужно оставить место для сувениров и прочих покупок. Эту простую истину вроде бы знает каждый, кто собирается в отпуск. Но это не мешает нам тащить с собой на море кучу всяких ненужностей, которые так и пролежат без дела.

AdMe.ru подготовил для вас чек-лист, который поможет положить в дорожную сумку только нужные вещи. Так вы сможете оставить дома лишний груз и все, что у вас немедленно отберут в аэропорту. А заодно верно распределите вещи в формате «багаж — ручная кладь».

1. Документы и банковские карты

Документы, банковские карты упаковываем в ручную кладь, держим поближе к себе и стараемся с ними не расставаться. Берем: загранпаспорт, банковскую карту, наличные для мелких расходов. Если собираетесь брать напрокат машину, захватите водительские права. Для спокойствия можно распечатать билеты на самолет/поезд и подтверждение брони в отеле. Но обычно хватает их копии на экране смартфона. Оставляем дома: скидочные карты магазинов, спортклубов, удостоверение и рабочий пропуск. Можно вытащить из сумки обычный паспорт — за границей он вам не понадобится. Сфотографируйте загранпаспорт на телефон, отправьте фото на свой почтовый ящик. Эти снимки пригодятся в чрезвычайной ситуации, если вы потеряете самый важный документ.

Всего один звонок в ваш банк с сообщением о поездке позволит избежать кучи проблем. Теперь карту не заблокируют из-за зарубежного платежа, который может показаться операторам подозрительным.

Все важные бумаги лучше положить в специальное портмоне для путешествий или в непромокаемый чехол.

2. Аптечка и страховка

Лекарства, которые необходимы вам в дороге, упаковываем в ручную кладь. При необходимости не забудьте справку от врача! Берем: жаропонижающее, болеутоляющее, средства против аллергии и препараты, которые помогут при возможном отравлении. Могут понадобиться бинт, пластырь, йод, гигиенические палочки и ватные тампоны. В зоне риска: наркотические и психотропные вещества, антибиотики, снотворное, спиртовые настойки различных трав, а также сильные обезболивающие. Более того, некоторые препараты, которые находятся в свободном доступе в одной стране, могут быть запрещены в другой (например корвалол). Все перевозимые в самолете лекарства должны быть только в заводской упаковке.

Ртутный градусник провозить в самолете нельзя. Лучше купите электронный или приобретите обычный термометр уже на месте.

Обязательно оформите страховой полис, который поможет вам при возникновении чрезвычайной ситуации. Можно подобрать страховку от несчастных случаев, требующих медицинской помощи, отмены поездки, кражи личных вещей и потери багажа. Есть специальная страховка для любителей экстремального спорта.

3. Техника, путеводители и разговорники

Телефоны и прочие гаджеты оставляем в ручной клади. Берем: полностью заряженный смартфон, зарядное устройство и внешний аккумулятор к нему, переходник для нестандартных розеток. Оставляем дома: бумажные карты, разговорники и путеводители, фотоаппарат (если вы не профессиональный фотограф или популярный блогер), книги, блокноты. Современные смартфоны стали нашими универсальными помощниками. Для поездки в отпуск загрузите в умный прибор программу с картами, которые работают без интернета, читалку, офлайн-переводчик и приложения для поиска авиабилетов, жилья, достопримечательностей и пунктов проката машин.

4. Косметика

Косметику и все колюще-режущие предметы типа маникюрных ножниц сдаем в багаж. Берем: маникюрный набор, станки для бритья или эпилятор, щипчики для бровей, женские гигиенические средства, любимую косметику и кремы в дорожных мини-версиях.



Оставляем дома: зубную пасту, дезодорант, пену для бритья и шампунь. Эти вещи можно купить уже на месте. Тем более что в хороших отелях универсальные средства гигиены предоставляются бесплатно. Все бутылочки с жидкими косметическими средствами нужно упаковать в закрывающийся прозрачный пакет. При прохождении контроля в аэропорту его придется вытащить из багажа и положить отдельно на ленту сканера.

5. Все для пляжа

Все пляжные принадлежности упаковываем в чемодан и сдаем в багаж. Берем: солнечные очки, любимый купальник, тапки с твердой подошвой, головной убор из натуральных материалов (кепку, панаму, шляпку с широкими полями). Не помешают штук 5 полиэтиленовых пакетов из ближайшего супермаркета, которые пригодятся, чтобы сложить мусор или унести с пляжа мокрые вещи. Оставляем дома: большие тюбики с солнцезащитными средствами, зонт или дождевик, пляжное полотенце. Все эти вещи можно купить уже на море. Кроме того, большинство отелей предоставляет отдыхающим полотенца для лежаков в обмен на небольшой депозит (только не берите на пляж белые полотенца из номера: за это могут оштрафовать).

6. Рюкзак для пеших прогулок

В рюкзачок можно сложить все необходимые вам в дороге вещи, которые полетят в самолете как ручная кладь. Берем: компактный рюкзачок. Понадобится, чтобы положить нужные мелочи для пляжа или прогуляться по городу. Выбирайте легкие недорогие модели. В такой рюкзак легко поместятся все покупки, а вес будет равномерно распределяться по плечам. Оставляем дома: маленькую городскую сумку. Злоумышленники легко могут сорвать ее с плеча, а если накупите сувениров, то придется таскаться с пакетами.

7. Одежда и обувь

Пожалуй, это самая объемная часть нашего багажа. Берем: легкие немнущиеся вещи, из которых можно составить несколько ансамблей для разных случаев. Из обуви лучше выбрать кроссовки, босоножки и пляжные сланцы. Из одежды возьмите пару платьев на каждый день и одно парадно-выходное, пляжную накидку, 3–4 майки, шорты, джинсы, юбку, нижнее белье, майку с длинным рукавом и ветровку для прохладных вечеров. Оставляем дома: объемные вещи, а также все, что требует глажки и не соответствует погодным условиям. Вещи лучше скручивать в рулончики: так они займут в чемодане меньше места.

Для экскурсионного тура лучше взять побольше комфортных вещей.

8. Украшения и аксессуары

Вряд ли вам в самолете понадобятся украшения, поэтому смело сдаем их в багаж. Берем: симпатичную бижутерию, пару легких шейных платков и ремней для создания разных образов. Оставляем дома: дорогие украшения. Их наличие может сделать вас объектом внимания мошенников и прочих непорядочных людей.

9. Полезные мелочи

Все полезные мелочи вполне могут добраться к месту отдыха в багажном отделении. Исключение составляют только беруши, маска для сна и надувная подушка. Берем: надувную подушку для шеи. Ее можно использовать и в самолете, и в автобусе (возможно, вас ждут ночные переезды между городами). Можно положить в багаж беруши, маску для сна и складной ножик с нужным набором инструментов: штопором, пинцетом, открывалкой, отверткой, пилкой и ножницами. Оставляем дома: обычную набивную подушку для шеи.

Проверьте себя, чтобы на линии контроля не пришлось перекладывать вещи

Средние размеры ручной клади — 55×40×20 см, стандартный вес — от 5 до 10 кг (в зависимости от требований компании-перевозчика). Такая сумка легко влезет на багажную полку в самолете или под кресло. Проверить габариты ручной клади можно прямо в аэропорту: для этого сумку или рюкзак следует поместить в специальную рамку. Берем с собой в самолет: телефон, фотоаппарат, ноутбук, электронную книгу, зарядные устройства к ним;

шоколад, яблоки, орехи, бутерброды и прочую твердую еду;

аптечку с лекарствами в твердой форме, жидкие лекарства в емкостях до 100 мл либо с медицинской справкой, что они жизненно необходимы;

жидкости, аэрозоли и гели в емкостях не больше 100 мл. Под эту категорию попадают зубная паста, крем, йогурт, варенье, масло, паштет и даже мягкие сыры типа бри и камамбер — в ручной клади их можно перевозить только крошечными порциями.

Обязательно сдаем в багаж: все колющее и режущее (ножницы, маникюрные наборы, вилки, лезвия для бритвы);

зажигалку;

тюбики и бутылочки с жидкостями емкостью более 100 мл;

консервы, даже если вы везете крошечную баночку черной икры в подарок друзьям.

Вы готовы дополнить этот чек-лист? Напишите в комментариях, какие вещи вы всегда берете с собой в отпуск.