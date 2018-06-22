Какие вещи будут жизненно необходимы в отпуске, а какие станут лишним грузом и предметом спора на таможне
Крышка чемодана должна закрываться легким движением руки, а внутри обязательно нужно оставить место для сувениров и прочих покупок. Эту простую истину вроде бы знает каждый, кто собирается в отпуск. Но это не мешает нам тащить с собой на море кучу всяких ненужностей, которые так и пролежат без дела.
AdMe.ru подготовил для вас чек-лист, который поможет положить в дорожную сумку только нужные вещи. Так вы сможете оставить дома лишний груз и все, что у вас немедленно отберут в аэропорту. А заодно верно распределите вещи в формате «багаж — ручная кладь».
1. Документы и банковские карты
Документы, банковские карты упаковываем в ручную кладь, держим поближе к себе и стараемся с ними не расставаться.
Берем: загранпаспорт, банковскую карту, наличные для мелких расходов. Если собираетесь брать напрокат машину, захватите водительские права. Для спокойствия можно распечатать билеты на самолет/поезд и подтверждение брони в отеле. Но обычно хватает их копии на экране смартфона.
Оставляем дома: скидочные карты магазинов, спортклубов, удостоверение и рабочий пропуск. Можно вытащить из сумки обычный паспорт — за границей он вам не понадобится.
- Сфотографируйте загранпаспорт на телефон, отправьте фото на свой почтовый ящик. Эти снимки пригодятся в чрезвычайной ситуации, если вы потеряете самый важный документ.
- Всего один звонок в ваш банк с сообщением о поездке позволит избежать кучи проблем. Теперь карту не заблокируют из-за зарубежного платежа, который может показаться операторам подозрительным.
- Все важные бумаги лучше положить в специальное портмоне для путешествий или в непромокаемый чехол.
2. Аптечка и страховка
Лекарства, которые необходимы вам в дороге, упаковываем в ручную кладь. При необходимости не забудьте справку от врача!
Берем: жаропонижающее, болеутоляющее, средства против аллергии и препараты, которые помогут при возможном отравлении. Могут понадобиться бинт, пластырь, йод, гигиенические палочки и ватные тампоны.
В зоне риска: наркотические и психотропные вещества, антибиотики, снотворное, спиртовые настойки различных трав, а также сильные обезболивающие. Более того, некоторые препараты, которые находятся в свободном доступе в одной стране, могут быть запрещены в другой (например корвалол).
- Все перевозимые в самолете лекарства должны быть только в заводской упаковке.
- Ртутный градусник провозить в самолете нельзя. Лучше купите электронный или приобретите обычный термометр уже на месте.
- Обязательно оформите страховой полис, который поможет вам при возникновении чрезвычайной ситуации. Можно подобрать страховку от несчастных случаев, требующих медицинской помощи, отмены поездки, кражи личных вещей и потери багажа. Есть специальная страховка для любителей экстремального спорта.
3. Техника, путеводители и разговорники
Телефоны и прочие гаджеты оставляем в ручной клади.
Берем: полностью заряженный смартфон, зарядное устройство и внешний аккумулятор к нему, переходник для нестандартных розеток.
Оставляем дома: бумажные карты, разговорники и путеводители, фотоаппарат (если вы не профессиональный фотограф или популярный блогер), книги, блокноты.
- Современные смартфоны стали нашими универсальными помощниками. Для поездки в отпуск загрузите в умный прибор программу с картами, которые работают без интернета, читалку, офлайн-переводчик и приложения для поиска авиабилетов, жилья, достопримечательностей и пунктов проката машин.
4. Косметика
Косметику и все колюще-режущие предметы типа маникюрных ножниц сдаем в багаж.
Берем: маникюрный набор, станки для бритья или эпилятор, щипчики для бровей, женские гигиенические средства, любимую косметику и кремы в дорожных мини-версиях.
Оставляем дома: зубную пасту, дезодорант, пену для бритья и шампунь. Эти вещи можно купить уже на месте. Тем более что в хороших отелях универсальные средства гигиены предоставляются бесплатно.
- Все бутылочки с жидкими косметическими средствами нужно упаковать в закрывающийся прозрачный пакет. При прохождении контроля в аэропорту его придется вытащить из багажа и положить отдельно на ленту сканера.
5. Все для пляжа
Все пляжные принадлежности упаковываем в чемодан и сдаем в багаж.
Берем: солнечные очки, любимый купальник, тапки с твердой подошвой, головной убор из натуральных материалов (кепку, панаму, шляпку с широкими полями). Не помешают штук 5 полиэтиленовых пакетов из ближайшего супермаркета, которые пригодятся, чтобы сложить мусор или унести с пляжа мокрые вещи.
Оставляем дома: большие тюбики с солнцезащитными средствами, зонт или дождевик, пляжное полотенце. Все эти вещи можно купить уже на море. Кроме того, большинство отелей предоставляет отдыхающим полотенца для лежаков в обмен на небольшой депозит (только не берите на пляж белые полотенца из номера: за это могут оштрафовать).
6. Рюкзак для пеших прогулок
В рюкзачок можно сложить все необходимые вам в дороге вещи, которые полетят в самолете как ручная кладь.
Берем: компактный рюкзачок. Понадобится, чтобы положить нужные мелочи для пляжа или прогуляться по городу. Выбирайте легкие недорогие модели. В такой рюкзак легко поместятся все покупки, а вес будет равномерно распределяться по плечам.
Оставляем дома: маленькую городскую сумку. Злоумышленники легко могут сорвать ее с плеча, а если накупите сувениров, то придется таскаться с пакетами.
7. Одежда и обувь
Пожалуй, это самая объемная часть нашего багажа.
Берем: легкие немнущиеся вещи, из которых можно составить несколько ансамблей для разных случаев. Из обуви лучше выбрать кроссовки, босоножки и пляжные сланцы. Из одежды возьмите пару платьев на каждый день и одно парадно-выходное, пляжную накидку, 3–4 майки, шорты, джинсы, юбку, нижнее белье, майку с длинным рукавом и ветровку для прохладных вечеров.
Оставляем дома: объемные вещи, а также все, что требует глажки и не соответствует погодным условиям.
- Вещи лучше скручивать в рулончики: так они займут в чемодане меньше места.
- Для экскурсионного тура лучше взять побольше комфортных вещей.
8. Украшения и аксессуары
Вряд ли вам в самолете понадобятся украшения, поэтому смело сдаем их в багаж.
Берем: симпатичную бижутерию, пару легких шейных платков и ремней для создания разных образов.
Оставляем дома: дорогие украшения. Их наличие может сделать вас объектом внимания мошенников и прочих непорядочных людей.
9. Полезные мелочи
Все полезные мелочи вполне могут добраться к месту отдыха в багажном отделении. Исключение составляют только беруши, маска для сна и надувная подушка.
Берем: надувную подушку для шеи. Ее можно использовать и в самолете, и в автобусе (возможно, вас ждут ночные переезды между городами). Можно положить в багаж беруши, маску для сна и складной ножик с нужным набором инструментов: штопором, пинцетом, открывалкой, отверткой, пилкой и ножницами.
Оставляем дома: обычную набивную подушку для шеи.
Проверьте себя, чтобы на линии контроля не пришлось перекладывать вещи
Средние размеры ручной клади — 55×40×20 см, стандартный вес — от 5 до 10 кг (в зависимости от требований компании-перевозчика). Такая сумка легко влезет на багажную полку в самолете или под кресло. Проверить габариты ручной клади можно прямо в аэропорту: для этого сумку или рюкзак следует поместить в специальную рамку.
Берем с собой в самолет:
- телефон, фотоаппарат, ноутбук, электронную книгу, зарядные устройства к ним;
- шоколад, яблоки, орехи, бутерброды и прочую твердую еду;
- аптечку с лекарствами в твердой форме, жидкие лекарства в емкостях до 100 мл либо с медицинской справкой, что они жизненно необходимы;
- жидкости, аэрозоли и гели в емкостях не больше 100 мл. Под эту категорию попадают зубная паста, крем, йогурт, варенье, масло, паштет и даже мягкие сыры типа бри и камамбер — в ручной клади их можно перевозить только крошечными порциями.
Обязательно сдаем в багаж:
- все колющее и режущее (ножницы, маникюрные наборы, вилки, лезвия для бритвы);
- зажигалку;
- тюбики и бутылочки с жидкостями емкостью более 100 мл;
- консервы, даже если вы везете крошечную баночку черной икры в подарок друзьям.
Вы готовы дополнить этот чек-лист? Напишите в комментариях, какие вещи вы всегда берете с собой в отпуск.
Фото на превью depositphotos, depositphotos