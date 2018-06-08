Снимки альпийского городка, который запрещено фотографировать

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Буквально недавно все путешественники мира были поражены новым правилом швейцарского города Бергюн, что находится в Альпах. По новому закону, за каждый снимок этого горного поселения фотограф должен заплатить штраф в размере $ 5. Но самое интересное — это даже не сам штраф, а цель подобного правотворчества: законопроект был разработан для того, чтобы сказочные пейзажи города не пробуждали в людях такое страшное чувство, как — внимание! — зависть.

AdMe.ru решил посмотреть, что же это за город, что его администрация настолько заботится о тех, кто в данную секунду в нем не пребывает. Мы разыскали фотографии, которые были выложены в Instagram после уплаты штрафа либо еще до 2017 года, когда эти штрафы не были введены.

Вот такие баннеры можно увидеть при въезде

А теперь давайте на минутку отвлечемся от мирских дел и заедем в этот альпийский городок