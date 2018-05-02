Проверьте свою интуицию: это название блюда или вулкана?

Насколько хорошо вы сможете отличить название съедобного от несъедобного? Что более созвучно с блюдами европейской, азиатской или американской кухни, а что лучше подходит для названия вулкана? Этот тест определит, насколько хорошо вы разбираетесь в зарубежной кулинарии и природных достопримечательностях.

AdMe.ru собрал наиболее аппетитные названия от кулинаров и местных жителей со всего света, чтобы вы смогли проверить свое шестое чувство.

24. Никудзяга

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © pixabay  

23. Слюнина

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © pixabay  

22. Скачущий Джон

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © pixabay  

21. Паринакота

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Zyance/commons.wikimedia   © Alejandro Gutiérrez Tapia/commons.wikimedia  

20. Скландраусис

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © pixabay  

19. Сиомэй

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Crisco 1492/commons.wikimedia   © Shingo Okamoto/flickr  

18. Адзума

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© KAMUI/commons.wikimedia   © commons.wikimedia  

17. Пемпек

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Lord Mountbatten/commons.wikimedia   © Edwind Chayono Kusuma/commons.wikimedia  

16. Аниакчак

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Geeta ram2003/commons.wikimedia   © Howcheng/commons.wikimedia  

15. Бирьяни

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Balaji Sakthivel/commons.wikimedia   © Kenrick95/commons.wikimedia  

14. Антофалья

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Jan Harenburg/commons.wikimedia   © John Biggar/commons.wikimedia  

13. Асуфре

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © David Gubler/flickr  

12. Тхукпа

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Arunabha Goswami/commons.wikimedia   © Unukorno/commons.wikimedia  

11. Куиндим

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Tamorlan/commons.wikimedia   © desertzarzamora/flickr  

10. Дьяблотен

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Varaine/commons.wikimedia   © Alexandra Stevenson/flickr  

9. Катмай

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Piotrus/commons.wikimedia   © Katmai National Park and Preserve/commons.wikimedia  

8. Локро

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Stevage/commons.wikimedia   © Hansueli Krapf/commons.wikimedia  

7. Бебинка

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Cajetan Barretto/flickr   © Kevin Sebold/commons.wikimedia  

6. Керинчи

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © WahyuS/commons.wikimedia  

5. Лютефиск

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© erik forsberg/flickr   © Ian Poellet/commons.wikimedia  

4. Руруй

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © Гриценко Андрей "SturmBER"  

3. Узон

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © commons.wikimedia  

2. Соллонтан

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © MONUSCO/Neil Wetmore/commons.wikimedia  

1. Такчук

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© commons.wikimedia   © commons.wikimedia/Alpsdake  

Поделитесь в комментариях, сколько вулканов вы угадали?

Фото на превью commons.wikimedia, pixabay

1 На склад!
2 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!