Проверьте свою интуицию: это название блюда или вулкана?
Насколько хорошо вы сможете отличить название съедобного от несъедобного? Что более созвучно с блюдами европейской, азиатской или американской кухни, а что лучше подходит для названия вулкана? Этот тест определит, насколько хорошо вы разбираетесь в зарубежной кулинарии и природных достопримечательностях.
AdMe.ru собрал наиболее аппетитные названия от кулинаров и местных жителей со всего света, чтобы вы смогли проверить свое шестое чувство.
24. Никудзяга
23. Слюнина
22. Скачущий Джон
21. Паринакота
20. Скландраусис
19. Сиомэй
18. Адзума
17. Пемпек
16. Аниакчак
15. Бирьяни
14. Антофалья
13. Асуфре
12. Тхукпа
11. Куиндим
10. Дьяблотен
9. Катмай
8. Локро
7. Бебинка
6. Керинчи
5. Лютефиск
4. Руруй
3. Узон
2. Соллонтан
1. Такчук
Поделитесь в комментариях, сколько вулканов вы угадали?
Фото на превью commons.wikimedia, pixabay