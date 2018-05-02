Проверьте свою интуицию: это название блюда или вулкана?

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Насколько хорошо вы сможете отличить название съедобного от несъедобного? Что более созвучно с блюдами европейской, азиатской или американской кухни, а что лучше подходит для названия вулкана? Этот тест определит, насколько хорошо вы разбираетесь в зарубежной кулинарии и природных достопримечательностях.