Сколько стоит переезд в разные города мира

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Недавняя статистика показала, что примерно каждый второй из пяти тысяч опрошенных людей хотел бы сменить место жительства в ближайшие пять лет, переехав в другой город. В связи с этим специалисты решили проанализировать стоимость переезда и первого месяца жизни в разных городах мира.

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