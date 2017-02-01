Сколько стоит переезд в разные города мира

Недавняя статистика показала, что примерно каждый второй из пяти тысяч опрошенных людей хотел бы сменить место жительства в ближайшие пять лет, переехав в другой город. В связи с этим специалисты решили проанализировать стоимость переезда и первого месяца жизни в разных городах мира.

AdMe.ru делится со своими читателями эти интересными и очень полезными данными. Кликайте на картинки, чтобы увидеть подробный список необходимых расходов.

Примечание: данные по ценам актуальны на начало января 2017 года.

  • Рейтинг составлен с учетом стоимости первого месяца проживания в городе.
  • Расчет стоимости производился с учетом курса валют на 30 января 2017 года.
  • Арендная плата была рассчитана из средней стоимости за квартиру площадью 35 кв. м.
  • В среднюю стоимость платы за телефон включены: покупка SIM-карты и ее активация, а также ежемесячный пакет интернета объемом 5 Гб.

Нью-Йорк, США

Цюрих, Швейцария

Лондон, Великобритания

Гонконг, Китай

Сингапур

Токио, Япония

Осло, Норвегия

Париж, Франция

Стокгольм, Швеция

Дублин, Ирландия

Тель-Авив, Израиль

Милан, Италия

Брюссель, Бельгия

Мадрид, Испания

Пекин, Китай

Вена, Австрия

Берлин, Германия

Буэнос-Айрес, Аргентина

Москва, Россия

Лиссабон, Португалия

Бангкок, Таиланд

Афины, Греция

Ханой, Вьетнам

Рига, Латвия

София, Болгария

Тунис

Источник movinga
Фото на превью sborisov /depositphotos.com, duha127 / depositphotos.com

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