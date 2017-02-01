Сколько стоит переезд в разные города мира
Недавняя статистика показала, что примерно каждый второй из пяти тысяч опрошенных людей хотел бы сменить место жительства в ближайшие пять лет, переехав в другой город. В связи с этим специалисты решили проанализировать стоимость переезда и первого месяца жизни в разных городах мира.
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Примечание: данные по ценам актуальны на начало января 2017 года.
- Рейтинг составлен с учетом стоимости первого месяца проживания в городе.
- Расчет стоимости производился с учетом курса валют на 30 января 2017 года.
- Арендная плата была рассчитана из средней стоимости за квартиру площадью 35 кв. м.
- В среднюю стоимость платы за телефон включены: покупка SIM-карты и ее активация, а также ежемесячный пакет интернета объемом 5 Гб.
Нью-Йорк, США
Цюрих, Швейцария
Лондон, Великобритания
Гонконг, Китай
Сингапур
Токио, Япония
Осло, Норвегия
Париж, Франция
Стокгольм, Швеция
Дублин, Ирландия
Тель-Авив, Израиль
Милан, Италия
Брюссель, Бельгия
Мадрид, Испания
Пекин, Китай
Вена, Австрия
Берлин, Германия
Буэнос-Айрес, Аргентина
Москва, Россия
Лиссабон, Португалия
Бангкок, Таиланд
Афины, Греция
Ханой, Вьетнам
Рига, Латвия
София, Болгария
Тунис
Источник movinga
Фото на превью sborisov /depositphotos.com, duha127 / depositphotos.com