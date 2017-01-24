Сколько градусов зимой в разных городах мира
Зима — время контрастов. Когда одна точка планеты усыпана пушистым снегом, в другой правит бал палящее солнце, а где-то вообще идет проливной дождь.
AdMe.ru решил разобраться, как выглядят разные уголки мира в зимний период и к какой температуре* готовить организм, если скоро предстоит отправиться в путешествие.
* В статье указана средняя дневная температура воздуха в январе.
Источник pogoda.tourister
Фото на превью Amos Chapple/REX/Shutterstock, jovannig/depositphotos