Сколько градусов зимой в разных городах мира

Зима — время контрастов. Когда одна точка планеты усыпана пушистым снегом, в другой правит бал палящее солнце, а где-то вообще идет проливной дождь.

AdMe.ru решил разобраться, как выглядят разные уголки мира в зимний период и к какой температуре* готовить организм, если скоро предстоит отправиться в путешествие.

* В статье указана средняя дневная температура воздуха в январе.

Источник pogoda.tourister
Фото на превью Amos Chapple/REX/Shutterstock, jovannig/depositphotos

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Кажется, у этой планеты есть надежда.

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