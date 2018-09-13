Сколько денег тратят люди на аренду элитного жилья в разных уголках планеты

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любой из нас мечтает жить в шикарной квартире в лучшем городе мира, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Люди в крупных мегаполисах тратят уйму средств, чтобы арендовать элитные апартаменты, но даже не подозревают, как много они переплачивают в сравнении с другими городами, жизнь в которых может быть гораздо дешевле и не менее увлекательной.