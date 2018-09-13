Сколько денег тратят люди на аренду элитного жилья в разных уголках планеты

Любой из нас мечтает жить в шикарной квартире в лучшем городе мира, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Люди в крупных мегаполисах тратят уйму средств, чтобы арендовать элитные апартаменты, но даже не подозревают, как много они переплачивают в сравнении с другими городами, жизнь в которых может быть гораздо дешевле и не менее увлекательной.

Мы в AdMe.ru составили рейтинг стоимости месячной аренды 2-комнатной квартиры (85 кв. м) в крупнейших городах по всему свету, и в некоторых странах цены нас приятно удивили.

1. Гамильтон, Бермуды

  • Около $ 5 600 вам придется заплатить за аренду квартиры в самом дорогом районе города.
  • $ 400 придется потратить на электричество, отопление, воду и другие коммунальные услуги.
  • Интернет обойдется в $ 113.

2. Гонконг

  • Не менее $ 5 400 придется отдать за съем 2-комнатной квартиры в престижном районе.
  • Размер коммунальных платежей составит около $ 170.
  • Дополнительно $ 26 за интернет.

3. Нью-Йорк, США

  • От $ 3 500 стартует аренда квартиры в хорошем районе.
  • Коммунальные платежи составят около $ 160.
  • За пользование интернетом нужно будет дополнительно заплатить $ 49.

4. Женева, Швейцария

  • Аренда квартиры в престижном месте составит чуть более $ 3 500.
  • На оплату коммунальных услуг уйдет около $ 200 в месяц.
  • За интернет в квартире придется отдать еще $ 58.

5. Лондон, Великобритания

  • Ежемесячная плата за съем жилья в престижном районе начинается от $ 3 100.
  • На оплату коммунальных услуг уйдет около $ 212.
  • $ 27 за пользование интернетом.

6. Париж, Франция

  • За съем квартиры в центре Парижа придется заплатить не менее $ 3 000.
  • Оплата коммунальных платежей составит около $ 130.
  • Плюс $ 27 за домашний интернет.

7. Доха, Катар

  • Аренда квартир в первоклассном районе начинается от $ 3 000.
  • Коммунальные платежи будут не более $ 60.
  • За пользование интернетом придется заплатить $ 69.

8. Сидней, Австралия

  • Стоимость аренды жилья в престижном районе начинается от $ 2 700.
  • Коммунальные платежи здесь составляют около $ 212.
  • За пользование интернетом придется доплачивать еще $ 44.

9. Сингапур

  • Аренда квартиры в самой престижной части города начинается от $ 2 500.
  • За коммунальные услуги придется отдать $ 73.
  • И еще $ 30 за интернет.

10. Амстердам, Нидерланды

  • Цены на аренду жилья в центре Амстердама начинаются от $ 2 400.
  • Размер коммунальных платежей составит $ 166.
  • Интернет обойдется в $ 36.

11. Рейкьявик, Исландия

  • Цена на аренду жилья в центре города начинается от $ 2 400.
  • Счет за ежемесячные коммунальные услуги составит около $ 79.
  • $ 59 нужно будет заплатить за пользование интернетом.

12. Токио, Япония

  • Аренда квартиры в престижном округе города будет стоить около $ 2 300.
  • За коммунальные услуги придется заплатить чуть больше $ 190.
  • И $ 39 за интернет.

13. Рим, Италия

  • Стоимость аренды квартиры в столице начинается от $ 1 800 в хорошем районе.
  • В $ 179 обойдутся все коммунальные платежи.
  • И в $ 29 – интернет.

14. Окленд, Новая Зеландия

  • В крупнейшем городе страны аренда в отличном районе обойдется в $ 1 700.
  • Коммунальные платежи составят $ 240.
  • $ 50 – доступ к домашнему интернету.

15. Барселона, Испания

  • Аренда квартиры вам обойдется здесь в $ 1 600 в месяц.
  • За коммунальные услуги нужно будет платить около $ 160.
  • И $ 35 - за интернет.

16. Берлин, Германия

  • В столице Германии квартиру в хорошем месте можно найти за $ 1 400.
  • Коммунальные платежи – около $ 240.
  • За интернет придется доплатить еще $ 29.

17. Москва, Россия

  • Аренда 2-комнатной квартиры в центре города обойдется вам в $ 1 400.
  • Коммунальные услуги обычно уже включают в стоимость аренды – около $ 53.
  • За домашний интернет обычно приходится доплачивать $ 7.

18. Кейптаун, ЮАР

  • Арендная плата за квартиру в благополучном районе города начинается от $ 1 200.
  • Коммунальные платежи составят немногим больше $ 80.
  • $ 42 – доступ к интернету.

19. Рио-де-Жанейро, Бразилия

  • Аренда квартиры будет стоить менее $ 1 000 в месяц, если вы захотите поселиться в самом престижном месте города, где в основном живут иностранцы.
  • Коммунальные платежи составят около $ 130.
  • И еще $ 20 - интернет.

20. Афины, Греция

  • Аренда в центре города с видом на Акрополь будет стоить около $ 870.
  • Коммунальные платежи составят $ 173.
  • $ 22 – плата за домашний интернет.

21. Коломбо, Шри-Ланка

  • В Коломбо квартиру в отличном месте можно снять за $ 790.
  • Коммунальные платежи составят $ 39 в месяц.
  • $ 12 придется заплатить за домашний интернет.

22. Буэнос-Айрес, Аргентина

  • Здесь легко арендовать квартиру в престижном месте за $ 600.
  • Чуть больше $ 90 будут стоить коммунальные услуги.
  • За интернет придется доплатить отдельно $ 24.

23. Анталья, Турция

  • Просторную 2-комнатную квартиру с отличным месторасположением можно снять за $ 250 в месяц.
  • Размер коммунальных платежей составит $ 53.
  • За домашний интернет нужно будет доплатить еще $ 7.

А в какой город вы больше всего хотели бы переехать?

Фото на превью Sex and the City / HBO

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5 Комментарии
  • 13 сентября 2018
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