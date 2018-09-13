Сколько денег тратят люди на аренду элитного жилья в разных уголках планеты
Любой из нас мечтает жить в шикарной квартире в лучшем городе мира, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Люди в крупных мегаполисах тратят уйму средств, чтобы арендовать элитные апартаменты, но даже не подозревают, как много они переплачивают в сравнении с другими городами, жизнь в которых может быть гораздо дешевле и не менее увлекательной.
Мы в AdMe.ru составили рейтинг стоимости месячной аренды 2-комнатной квартиры (85 кв. м) в крупнейших городах по всему свету, и в некоторых странах цены нас приятно удивили.
1. Гамильтон, Бермуды
- Около $ 5 600 вам придется заплатить за аренду квартиры в самом дорогом районе города.
- $ 400 придется потратить на электричество, отопление, воду и другие коммунальные услуги.
- Интернет обойдется в $ 113.
2. Гонконг
- Не менее $ 5 400 придется отдать за съем 2-комнатной квартиры в престижном районе.
- Размер коммунальных платежей составит около $ 170.
- Дополнительно $ 26 за интернет.
3. Нью-Йорк, США
- От $ 3 500 стартует аренда квартиры в хорошем районе.
- Коммунальные платежи составят около $ 160.
- За пользование интернетом нужно будет дополнительно заплатить $ 49.
4. Женева, Швейцария
- Аренда квартиры в престижном месте составит чуть более $ 3 500.
- На оплату коммунальных услуг уйдет около $ 200 в месяц.
- За интернет в квартире придется отдать еще $ 58.
5. Лондон, Великобритания
- Ежемесячная плата за съем жилья в престижном районе начинается от $ 3 100.
- На оплату коммунальных услуг уйдет около $ 212.
- $ 27 за пользование интернетом.
6. Париж, Франция
- За съем квартиры в центре Парижа придется заплатить не менее $ 3 000.
- Оплата коммунальных платежей составит около $ 130.
- Плюс $ 27 за домашний интернет.
7. Доха, Катар
- Аренда квартир в первоклассном районе начинается от $ 3 000.
- Коммунальные платежи будут не более $ 60.
- За пользование интернетом придется заплатить $ 69.
8. Сидней, Австралия
- Стоимость аренды жилья в престижном районе начинается от $ 2 700.
- Коммунальные платежи здесь составляют около $ 212.
- За пользование интернетом придется доплачивать еще $ 44.
9. Сингапур
- Аренда квартиры в самой престижной части города начинается от $ 2 500.
- За коммунальные услуги придется отдать $ 73.
- И еще $ 30 за интернет.
10. Амстердам, Нидерланды
- Цены на аренду жилья в центре Амстердама начинаются от $ 2 400.
- Размер коммунальных платежей составит $ 166.
- Интернет обойдется в $ 36.
11. Рейкьявик, Исландия
- Цена на аренду жилья в центре города начинается от $ 2 400.
- Счет за ежемесячные коммунальные услуги составит около $ 79.
- $ 59 нужно будет заплатить за пользование интернетом.
12. Токио, Япония
13. Рим, Италия
- Стоимость аренды квартиры в столице начинается от $ 1 800 в хорошем районе.
- В $ 179 обойдутся все коммунальные платежи.
- И в $ 29 – интернет.
14. Окленд, Новая Зеландия
- В крупнейшем городе страны аренда в отличном районе обойдется в $ 1 700.
- Коммунальные платежи составят $ 240.
- $ 50 – доступ к домашнему интернету.
15. Барселона, Испания
- Аренда квартиры вам обойдется здесь в $ 1 600 в месяц.
- За коммунальные услуги нужно будет платить около $ 160.
- И $ 35 - за интернет.
16. Берлин, Германия
- В столице Германии квартиру в хорошем месте можно найти за $ 1 400.
- Коммунальные платежи – около $ 240.
- За интернет придется доплатить еще $ 29.
17. Москва, Россия
- Аренда 2-комнатной квартиры в центре города обойдется вам в $ 1 400.
- Коммунальные услуги обычно уже включают в стоимость аренды – около $ 53.
- За домашний интернет обычно приходится доплачивать $ 7.
18. Кейптаун, ЮАР
- Арендная плата за квартиру в благополучном районе города начинается от $ 1 200.
- Коммунальные платежи составят немногим больше $ 80.
- $ 42 – доступ к интернету.
19. Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Аренда квартиры будет стоить менее $ 1 000 в месяц, если вы захотите поселиться в самом престижном месте города, где в основном живут иностранцы.
- Коммунальные платежи составят около $ 130.
- И еще $ 20 - интернет.
20. Афины, Греция
- Аренда в центре города с видом на Акрополь будет стоить около $ 870.
- Коммунальные платежи составят $ 173.
- $ 22 – плата за домашний интернет.
21. Коломбо, Шри-Ланка
- В Коломбо квартиру в отличном месте можно снять за $ 790.
- Коммунальные платежи составят $ 39 в месяц.
- $ 12 придется заплатить за домашний интернет.
22. Буэнос-Айрес, Аргентина
- Здесь легко арендовать квартиру в престижном месте за $ 600.
- Чуть больше $ 90 будут стоить коммунальные услуги.
- За интернет придется доплатить отдельно $ 24.
23. Анталья, Турция
- Просторную 2-комнатную квартиру с отличным месторасположением можно снять за $ 250 в месяц.
- Размер коммунальных платежей составит $ 53.
- За домашний интернет нужно будет доплатить еще $ 7.
А в какой город вы больше всего хотели бы переехать?
Фото на превью Sex and the City / HBO