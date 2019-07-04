Шотландия признана самой красивой страной мира. А вот еще 9 стран из списка

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Если вы отчаялись выбрать идеальное место для летнего отпуска, у нас есть приятная новость: всю тяжелую работу за вас уже сделали. Путешественники со всего мира выбрали самые красивые страны года, и в этот список попали места для любителей пляжного отдыха, пеших прогулок и даже для тех, кто жаждет насыщенной жизни большого города.

Редакция AdMe.ru выделила 10 из этих туристических маршрутов и привела неоспоримые доказательства того, почему каждому стоит пройти их хотя бы раз в жизни. И теперь нам абсолютно ясно, почему лидер списка, Шотландия, считается лучшим местом для съемок живописных фильмов.

Перу (16-е место)

Эта страна славится своими красочными фестивалями, руинами инков и природными чудесами, такими как тропические леса Амазонки, озеро Титикака, Анды и многие другие.

О чем стоит помнить при посещении культовых руин Мачу-Пикчу: это место стало настолько популярным, что правительство ввело новые ограничения на вход. Теперь посещения достопримечательности строго регламентированы, а входные билеты действительны только в течение 4 часов с момента покупки.

Финляндия (14-е место)

Финляндию часто называют Страной тысячи озер, ведь их, если быть точными, насчитывается даже более 180 000. Здесь любители природы наслаждаются чарующими прогулками по островам и долгими походами вглубь величественных лесов, которые, кстати, занимают около 3/4 территории страны. Бонус для путешественников с ограниченным бюджетом: Финляндия более доступна, чем другие страны Северной Европы.

Индия (13-е место)

Эта страна очаровывает вкусами своей кухни, потрясающими пляжами и разнообразием культур.

В Индии у путешественника есть возможность посетить один из старейших постоянно населенных городов мира, Варанаси, что само по себе станет запоминающимся опытом. Впечатляет и количество храмов в городе: их здесь более 23 000.

Мексика (12-е место)

Из мест, как магнитом притягивающих туристов со всего мира, Мексика может похвастаться солнечными пляжами и фантастическими древними строениями. Одно из них, 1 500-летний город майя Чичен-Ица, включен в список 7 новых чудес света.

Чичен-Ица знаменита своими необычными звуковыми эффектами. Говорят, что хлопки в ладоши перед пирамидой Кукулькана (на фото) создают эхо, напоминающее чириканье кетцаля, священной птицы в культуре майя.

США (9-е место)

США не ограничиваются славой Нью-Йорка; эта страна богата живописными пляжами и национальными парками с большим разнообразием ландшафтов.

4 национальных парка страны находятся далеко на севере. И один из них, Национальный парк Гейтс-оф-Арктик, является одним из самых диких мест на континенте. Проложенных дорог и троп здесь просто не существует.

Исландия (8-е место)

Кажется, что местные пейзажи срисованы с яркой открытки. Что и говорить об уникальных традициях и харизматичной столице, Рейкьявике, вызывающих восхищение любого путешественника. Вид северного сияния здесь невозможно забыть: тот факт, что Исландия расположена так близко к полярному кругу, делает ее одним из лучших мест в мире для любования этим явлением. Полярные сияния обычно лучше всего наблюдать с середины сентября по начало апреля.

Южная Африка (5-е место)

Путешественники приезжают в Южную Африку, чтобы полюбоваться знаменитыми видами с вершины Столовой горы, насладиться уникальным местным вином, идеальными пляжами и сафари.

Национальный парк Крюгера поразит воображение любого искателя приключений. Являясь одним из крупнейших заповедников на континенте, он занимает площадь около 19 500 кв. км. Это место является домом для тысяч слонов, африканских буйволов и леопардов.

Новая Зеландия (3-е место)

Те, кто решится на дальний перелет в Новую Зеландию, будут вознаграждены пестротой местной флоры и фауны.

Эта страна является родиной головокружительных холмов, пляжей, водопадов и всемирно известных фьордов: самый большой из них, ледник Тасман, имеет длину около 27 км и площадь в 101 кв. км. Прогулка на лодке по этому месту, так близко к айсбергам, оставляет неизгладимое впечатление.

Канада (2-е место)

Яркие города и захватывающие дух национальные парки являются одними из самых известных достопримечательностей Канады. Крупнейший национальный парк страны, Вуд-Баффало, больше Швейцарии и занимает площадь около 45 кв. км.

Канадские горы скрывают десятки зрелищных мест для зимних развлечений и давно стали Меккой для лыжников и сноубордистов.

Шотландия (1-е место)

Путешественники стекаются в Шотландию, чтобы увидеть потрясающие замки, бескрайние дикие пляжи и загадочные озера. Неудивительно, что езда на велосипеде и пеший туризм считаются здесь необходимыми мероприятиями. Пешеходные маршруты на большие расстояния, такие как Уэст-хайленд-уэй, Грейт-глен-уэй и Южный Хайленд-уэй, являются одними из лучших в мире для опытных туристов.

Всемирно известные режиссеры также обожают природную красоту Шотландии. «007: Координаты „Скайфолл“», «Храброе сердце», «Прометей» и десятки других культовых фильмов снимались именно здесь.

Вам посчастливилось побывать в каком-нибудь из этих мест? Поделитесь в комментариях, согласны ли вы с выбором бывалых путешественников.