Посмотрите, как наводнение изменило центр Парижа. И да, это происходит прямо сейчас

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Год только начался, а природа уже вовсю испытывает нас на прочность — то аномальные морозы в США, то землетрясение на Аляске. Теперь непогода добралась и до Франции: из-за дождей, которые шли несколько дней подряд, Сена с каждым часом продолжает отвоевывать у города новые территории.

AdMe.ru решил посмотреть, как сейчас обстоят дела в Париже, и выяснить, сколько еще это будет продолжаться.

Пока больше всего пострадали районы, прилегающие к Сене, и, конечно же, острова, которые находятся непосредственно на ней. Сквер Вер-Галан, к примеру, практически полностью ушел под воду.

Автомобильные дороги в некоторых районах превратились в каналы, и люди вынуждены перемещаться на лодках. Нарушилась работа не только наземного транспорта, но и водного: катера и другие суда не могут проходить под мостами из-за слишком высокого уровня воды. Несколько залов Лувра уже закрыты, подступы к музею Орсе выглядят пугающе.

From my lunchtime walk. Looks like the Musée d'Orsay will be under water soon if the rain continues. #Paris #flood #CrueSeine pic.twitter.com/8d6rAv3x5A — Phil Serafino (@PhilSerafino) January 24, 2018

Парижан призвали держаться от Сены подальше. Нельзя сказать, что жители города к такому привыкли, но наводнения в Париже периодически случаются. Самое сильное из них было в 1910 году, когда вода поднялась почти на 9 м. Сейчас уровень воды достигает 5,2 м, и специалисты говорят, что он вряд ли поднимется выше 6 м, как это было в 2016 году.