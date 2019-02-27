Семейная пара уже 10 лет живет в XIX веке (Никаких смартфонов и микроволновок)

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Если бы можно было путешествовать во времени, мы наверняка перебирались бы из эпохи в эпоху, примеряя на себя то римскую тогу, то космический скафандр. Но Сара и Габриэль Крисманы не стали ждать изобретения машины времени и отправились в прошлое самостоятельно. Уже 10 лет они живут в XIX веке, в точности воссоздав быт того времени.

Леди и джентльмены, AdMe.ru имеет честь представить вам супружескую чету, которая обитает в викторианской эпохе, и рассказать вам об их удивительной жизни.

Сара и Габриэль Крисманы иcследуют исторические времена необычными методами: они полностью погрузились в XIX век, точнее в период с 1880-го по 1890-е годы. Как раз в это время прогресс совершил рывок и в жизни человечества начали массово появляться электрические лампочки, телефоны и автомобили.

Пара всегда была очарована «винтажным временем», и однажды Габриэль подарил Саре на день рождения корсет — в точности такой, как носили в XIX веке.

Спустя год супруги купили старый дом 1888 года постройки в городе Порт-Таунсенд, штат Вашингтон. Так началось их постепенное погружение в прошлое.

Когда они въехали, в кухне был холодильник, но Сара и Габриэль заменили его ящиком со льдом. В их доме есть электричество, но они используют электрические лампочки старого образца — такие, какими их придумал Эдисон. По вечерам они включают масляные лампы, а в холодное время года пользуются газовыми и керосиновыми обогревателями.

У супругов нет мобильных телефонов, у Сары — водительских прав, они повсюду передвигаются на велосипедах. Сара ездит на трехколесной копии 1880-х годов, а у Габриэля — 3 двухколесных ретровелосипеда.

Супруги отказались от кухонных комбайнов, микроволновых печей, стиральных машин и сушилок и решили делать все вручную. На дни рождения они дарят друг другу антиквариат и сами шьют одежду, копируя ее с оригиналов. Сара надевает корсет каждый день, а все очки и пенсне Габриэля — настоящие, сделанные в XIX веке.

На талии Сара носит старинный шатлен — аксессуар в виде цепочки с зажимом, на котором крепятся в виде подвесок разные полезные предметы: миниатюрная тетрадь, подушечка для булавок, ножницы, коробочка для монет, держатель наперстка, спичечная коробка и пинцет. Моется Сара с помощью миски и кувшина, а волосы расчесывает расческой, которой 130 лет.

Супруги готовят на дровяной печи, а также пользуются керосиновой лампой, чугунной вафельницей, механической мясорубкой, роторным венчиком для взбивания яиц, ступками и пестиками.

Рецепты, конечно же, викторианские: Сара берет их из кулинарных книг XIX столетия. Хлеб на основе закваски она тоже печет сама. Также семья коллекционирует старинную посуду.

У антикварной кровати, которую приобрели супруги, не было матраса, и Сара сшила его вручную и набила перьями.

Свой досуг пара проводит за прогулками и чтением. Габриэль — в прошлом архивист и библиотекарь (сейчас он работает в велосипедном магазине), а Сара — писатель. Читать — их любимое занятие, и они посвящают время изучению книг и журналов, написанных в XIX веке, чтобы еще больше проникнуться духом времени.

Кроме того, коллекция литературы и открыток помогает Саре в работе. Она пишет книги: и научно-популярные (о моде, нравах и этикете тех времен), и романы в викторианском стиле. Произведения Сары полны духа эпохи и забавных фактов. Например, в книге «Настоящие леди и истинные джентльмены» она рассказывает о кружевах, которые были чрезвычайно дороги и облагались высоким налогом, поэтому женщины-контрабандистки провозили их через границу, намотав на бедра и прикрыв пышными юбками.

Каждое утро Сара заводит механические часы в гостиной и пишет старинной перьевой ручкой, в которую чернила заливаются с помощью пипетки, промокая написанное, чтобы не смазать буквы. Писательница говорит, что жизнь в викторианском стиле помогает ей придать своим книгам историческую достоверность. К примеру, ежедневное ношение старинной одежды дает представление о деталях, которые были одновременно и слишком интимными, и слишком обыденными, чтобы упоминать о них.

Конечно, современный мир диктует свои правила. Издатели не принимают рукописи, написанные от руки, поэтому Сара набирает их на компьютере и с его же помощью ведет свою страницу в Facebook. Там она рассказывает о своих книгах и любопытных фактах из викторианской эпохи.

Кроме того, пара консультирует писателей, режиссеров, продюсеров и радиоведущих, а также читает лекции и проводит экскурсии и образовательные мероприятия.

Супругов часто критикуют, говоря о том, что они взяли из викторианских времен только внешние атрибуты и в этой жестокой эпохе нет ничего очаровательного: ткани для пышных платьев английских девушек и шины для элегантных велосипедов были сделаны нищими жителями британских колоний, женщины не имели права голосовать, а люди тысячами умирали от тифа и чахотки. Но у Крисманов также есть и масса поклонников, очарованных и вдохновленных их смелостью и стилем жизни.

Сара и Габриэль говорят: «Наша цель не в том, чтобы точно воссоздать прошлое, — мы, как никто другой, знаем, что это невозможно. Мы не актеры, мы не притворяемся другими людьми. Мы пытаемся быть собой и делать то, что любим. То, как мы живем, — это и есть настоящая свобода выбора».

Если бы вы имели возможность выбрать эпоху, в которой могли бы жить, что за время это было бы?