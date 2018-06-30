Девушка пролетела 6 000 км только для того, чтобы хлопнуть парня по плечу. Догадайтесь зачем

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Джорджина Уилкинсон — невероятно азартная девушка. Она не увлекается карточными играми и не посещает казино. Вместо этого она и ее друзья играют в международные салочки. Не знали о такой игре? Сейчас узнаете.

AdMe.ru рассказывает, зачем американка перелетела через Атлантический океан, хлопнула парня по плечу и тут же отправилась обратно.

В 2014 году американка Джорджина Уилкинсон познакомилась с шотландцем Дрю Макьюэном, когда оба путешествовали со своими друзьями по Китаю. С тех пор они и еще восемь человек играют в международные салочки: чтобы осалить соперника, нужно полететь на самолете в другую страну. А чтобы тебя не догнали и не осалили в ответ — успеть вовремя убежать. Когда пришла очередь Джорджины сделать ход в игре, она подготовила хитрый план. В погожий июньский день ничего не подозревающий Дрю приехал на крестины своей племенницы в национальный парк Лох-Ломонд.

Когда все родственники собрались, чтобы сфотографироваться вместе, фотограф попросил Дрю сказать женщине-садовнику, возившейся возле клумбы, чтобы та отошла, так как попадает в кадр. На самом деле фотограф, как и вся семья, участвовал в заговоре Джорджины, а сама она сыграла роль той самой садовницы, переодевшись в старомодную одежду, седой парик и очки. Когда Дрю подошел к ней, она вскочила, с хохотом хлопнула парня по плечу и убежала, чтобы успеть на обратный рейс. Дрю был так ошарашен ее внезапным появлением, что схватился руками за голову и завопил: «О не-ет! Я не могу поверить в это!» Родственники со смехом и аплодисментами наблюдали за ним, а фотограф снимал все происходящее на видео. Позже Дрю выяснил, что его сестра и брат вместе с Джорджиной планировали сюрприз несколько месяцев и в то утро даже встретили девушку в аэропорту.

Девушка опубликовала видео розыгрыша в Facebook и поблагодарила родственников своего приятеля за помощь: «Теперь водит Дрю! Особая благодарность всей семье Макьюэн и особенно Анджеле Гибсон за то, что она позволила мне погубить семейное торжество. Именно она предложила использовать крещение дочери для сюрприза, участвовала в мозговом штурме и была королевой организации». Международные салочки прославили веселых друзей в интернете и СМИ. Дрю говорит, что Джорджина подняла игру на новый уровень, и переплюнуть ее будет крайне сложно. Конечно, он уже планирует ответный ход, но каким он будет, пока секрет.

Смотрите полное видео розыгрыша.

Как думаете, лет через 200-300 человечество будет играть в межгалактические догонялки и темпоральные прятки?