Самое уединенное место на Земле, куда почти невозможно попасть

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Принято думать, что мы хорошо знаем наш общий дом — Землю — и можем без проблем посетить любой ее уголок. На самом деле это не совсем так, и дело тут вовсе не в стоимости авиабилетов. AdMe.ru узнал, что на свете есть место, куда невероятно сложно попасть и где, несмотря ни на что, живут и работают люди.

Это архипелаг Кергелен (Kerguelen) в Индийском океане, также известный как остров Безутешности (Desolation Island). Ближайшее государство — Мадагаскар — находится в 3 300 км от Кергелена. Казалось бы, что здесь особенного — современные самолеты способны без проблем покрывать дальние расстояния, но вот тут кроется проблема: на архипелаге нет аэропорта. Изначально планировалось построить взлетно-посадочную полосу, но осуществить задуманное так и не удалось. Поэтому единственный способ добраться до острова Безутешности такой же, как и 100 лет назад, — доплыть на корабле.

Никто из обитателей Кергелена не находится там постоянно — на архипелаге круглый год живут, сменяя друг друга, ученые и технический персонал — как правило, их не более 100 человек. Климат довольно суров — на Кергелене не бывает жары или сильных морозов, но дуют ветра, порой достигающие 150–200 км/ч. На архипелаге можно встретить пингвинов, тюленей, морских птиц, кроликов и даже кошек. Из-за сильных ветров там не растут деревья, зато есть кергеленская капуста — съедобное растение, богатое витамином С.

Так как же туда добраться и сколько времени это займет? Если вы живете в Европе, то сначала вам нужно оказаться в Париже — это самая короткая часть пути. Затем нужно воспользоваться рейсом Air France или Air Austral на остров Реюньон (Réunion) — перелет туда займет примерно 12 часов. Именно с острова Реюньон раз в 3 месяца отправляется судно с провизией и всем необходимым для обитателей Кергелена. Чтобы достичь гавани острова Безутешности, кораблю «Марион Дюфрен» требуется 6 дней.

Итого: чтобы оказаться на Кергелене, вам потребуется — при самых благоприятных условиях — не менее 7 дней, и дорога будет не самой легкой. Зато там вас уж точно никто не побеспокоит!