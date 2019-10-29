Русскоязычные девушки рассказали, как им живется в Исландии и какие местные традиции их изумляют

«Исландцы все друг друга знают, потому люди оставляют ключи в машине и дома не запирают» — точно не в Рейкьявике. Никто не застрахован от нехороших людей, все уже давным-давно и дома закрывают, и машины запирают, и вообще стали менее доверчивыми. Уровень преступности тут, конечно, ниже, чем во многих странах, но плохие люди есть везде. У нас в районе недавно была серия взломов, у людей крали ценные вещи. У кого-то даже кораллы украли из аквариума (нашлись же специалисты!). Так что сказочка хорошая, но не такая уж и правдивая.