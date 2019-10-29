Русскоязычные девушки рассказали, как им живется в Исландии и какие местные традиции их изумляют
Среднестатистическому человеку известно об Исландии не так много: то, что это один из самых малонаселенных островов, и прочие скучные факты из учебника географии. Наверняка вы не знали, что в стране до 1989 года царил сухой закон, а на природе запрещено гулять и кататься на машине, где вздумается.
AdMe.ru заглянул в немногочисленные блоги, посвященные северному государству, пообщался с Анастасией Андреевой и другими авторами и раскрыл секреты жизни на холодном клочке суши.
- В 1908 году жители страны проголосовали за запрет всех алкогольных напитков, а через 7 лет соответствующий закон вступил в силу. Спустя годы были сделаны некоторые послабления, но пенное по-прежнему не было легализовано. Закон о крепком пиве (крепче 2,25 %) приняли только 1 марта 1989 года. С тех пор эта дата считается национальным Днем пива: в этот день бары открыты до утра, а отмечающим полагается выпить столько хмельного, сколько они смогут.
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Хаукарль — исландское национальное блюдо из мяса гренландской акулы (оно ядовитое), о котором говорят «на вкус как смерть». Акулу закапывают в землю на 6–12 недель, после чего 2 месяца выдерживают на свежем воздухе.
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Фамилия ребенка в Исландии начинается с имени отца с добавлением в конце son («сын») или dottir («дочь»). Если в семье двое детей разного пола, то и фамилии у них будут отличаться.
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Автобусы в Рейкьявике ходят точно по расписанию: в будни — до часу ночи, в выходные — до 3 часов. Билет в столичной зоне стоит около 285 рублей, а если расплачиваетесь наличными, не сможете получить сдачу — лучше пользоваться приложением.
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В Исландии нет ни одного ресторана McDonald’s. Заведение было в Рейкьявике до 2008 года, но после экономического кризиса сеть решила покинуть страну. Впоследствии его место заняли местные сети или более шустрые мировые конкуренты.
- Единственный в мире фаллологический музей находится в Рейкьявике. В нем выставлены половые органы млекопитающих, живующих в Исландии, и не только. В коллекции — «экспонаты» от мыши до синего кита, а с 2011 года выставлен и «экземпляр» человека.
Кое-что о заблуждениях, которые многие распространяют:
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«Исландцы все друг друга знают, потому люди оставляют ключи в машине и дома не запирают» — точно не в Рейкьявике. Никто не застрахован от нехороших людей, все уже давным-давно и дома закрывают, и машины запирают, и вообще стали менее доверчивыми. Уровень преступности тут, конечно, ниже, чем во многих странах, но плохие люди есть везде. У нас в районе недавно была серия взломов, у людей крали ценные вещи. У кого-то даже кораллы украли из аквариума (нашлись же специалисты!). Так что сказочка хорошая, но не такая уж и правдивая.
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Где угодно палатку ставить нельзя — только в специально отведенных кемпсайтах. Единственное исключение: если вы идете пешком или едете на велосипеде и не можете физически добраться до следующего кемпсайта. Тут почти вся земля чья-то и надо спрашивать разрешения у фермера, если вдруг вы хотите устроиться на ночлег поблизости от его фермы.
- «Эльфы и тролли! Жители Исландии в большинстве своем верят в эльфов и троллей и советуются с колдунами, если нужно проложить дорогу или построить дом» — вы серьезно?! Может, конечно, и есть до сих пор такие люди где-нибудь в сельской глуши, но их наверняка по пальцам можно пересчитать. Если спросить среднестатистического исландца, он только посмеется над вами.
Если вы планируете когда-нибудь посетить Исландию, изучите правила поведения. Например, некий блогер из России все эти правила и законы нарушил:
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Езда по бездорожью (вне официальных дорог) строго-настрого запрещена. Допустим, вы едете по югу, увидели пустыню с черным песком и вам очень захотелось по нему прокатиться — этого делать нельзя. Если вдруг вас поймают — придется заплатить штраф от 150 тыс. крон и больше.
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По мху топтаться тоже нельзя. Мох растет или восстанавливается после повреждения очень и очень долго, десятилетиями. Боритесь со своим желанием попрыгать по мягким мхам.
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В Исландии раньше считалось, что есть всего 2 сезона: зима и лето. Ну, в принципе, они правы, с местной-то погодой. Кстати, главное заблуждение об Исландии — именно она. У всех моих друзей и людей, которые приезжают сюда, создается впечатление, что тут всегда холодно, дождливо и туманно. На самом деле солнце в Исландии я вижу значительно чаще, чем в родном Петербурге.
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К середине мая, если достаточно часто ходить в бассейн в солнечную погоду, уже можно быть вполне себе загорелым и радостным человеком. Туманная и дождливая Исландия выглядит просто замечательно на фотографиях, но как же прекрасно солнечное лето!
- Вот где самое настоящее уединение: в западных фьордах почти нет туристов, даже летом. Сюда ездят сами исландцы (ну и в восточные фьорды тоже, потому что там летом обычно теплее всего). Западные фьорды — моя самая любимая часть Исландии, наверное, еще и потому, что это самое первое место в Исландии, куда я поехала 4 года назад.
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Это Гротта, самый доступный маяк в Рейкьявике (а вернее в Селтьярнарнесе, который почему-то не часть Рейкьявика, а отдельный пригород). Именно сюда приезжают толпы туристов насладиться северным сиянием (когда не очень-то хотят выезжать из города).
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Мой совет: если вы в Рейкьявике и хотите насладиться сиянием без сотни людей вокруг и пробок — езжайте на поле для гольфа, которое находится на противоположной стороне полуострова от маяка. Там достаточно темно и людей будет в несколько раз меньше. И после небесного шоу вы не будете стоять 20 минут на одном месте без возможности выехать.
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Открытые бассейны — большая любовь и гордость исландцев. В каждом районе Рейкьявика есть собственный бассейн. Мой самый любимый — «Вестурбаерлойг». В нем хорошо все: и горячие ванны, и массаж, и сам бассейн. Самый большой бассейн Рейкьявика — «Лёйгардалслёйг». Дорожки там 50 метров, есть детский бассейн, горка и горячая ванна с морской водой.
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Отдельно стоит отметить термальный пляж в черте города. Там можно поплавать в океане и посидеть в горячем источнике. Также там есть сауна и раздевалки с душем — исландцы очень щепетильны в этом вопросе. Перед бассейном обязательно надо принять душ и помыть все зоны, обозначенные на картинке, вытереться насухо перед тем, как войти обратно в раздевалку.
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Фраза «В выходные едем на дачу» в Исландии звучит странно и забавно. Однако дача на то и дача — туалет на улице, и вода из крана не течет. Зато можно вечером зажечь свечи и всем вместе складывать пазл (потому что интернет толком не ловит и приходится искать себе занятие, чтобы не умереть от скуки).
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Если в Рейкьявике в целом достаточно тихо (намного тише, чем в Петербурге, например), то на даче тишина просто оглушающе прекрасна. Только редкие машины слышны вдали, да лебеди на озере кричат. Кстати, дачи в Исландии мало чем отличаются от дач в России: туда свозится все тот же ненужный милый хлам, и везде прячутся неимоверно милые детали.
- Каждый год 24 октября женщины Рейкьявика покидают свои рабочие места в 14:55, чтобы поучаствовать в демонстрации против неравной оплаты труда женщин и мужчин. Даже несмотря на самые высокие показатели гендерного равенства в мире, женщины в Исландии зарабатывают в среднем на 15–20 % меньше мужчин.
Как вы представляли себе Исландию и исландцев? В чем ваши представления совпали или нет с фактами из этой статьи?
Фото на превью 2hungrymamas / Instagram