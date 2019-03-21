Русская девушка вышла замуж за норвежца и рассказывает в сети о фантастической разнице двух культур

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Я вышла замуж за норвежца и живу в Норвегии уже больше 4 лет. Я не искала мужа, а ехала сюда в гости к сестре. Зная, что я купила билеты и буду здесь целых 3 недели, сестра заявила, что мне будет скучно, поэтому она зарегистрировала меня на сайте знакомств со словами «Может, на пару свиданий сходишь, а то все дома сидишь безвылазно и работаешь». Мой «Федя» (вообще-то он Фредрик), с которым я общалась всего 2 раза по скайпу, приехал за 300 км, чтобы увидеть меня! Через год он сделал мне предложение.

AdMe.ru хочет познакомить вас с рассказом о жизни в Норвегии от первого лица и публикует историю пользовательницы с ником norskrodyr c сайта Pikabu.

Норвежцы по-другому относятся как ко многим глобальным вещам — праздникам, деньгам, дружбе, — так и к бытовым мелочам. Мне достаточно легко далась смена традиций, жизненного уклада и адаптация в новой стране. Я считаю, что в чужой монастырь со своим уставом не приезжают и, если я планирую прожить здесь остаток жизни, лучше начинать жить «по-норвежски» сразу.

Про мечту интроверта

Соседей у нас нет. Домишки рядом — дачи, которые посещают пару раз за лето. Ближайший сосед, мой свекор, в километре от нас, и он человек ненавязчивый. Муж беспокоился, как я тут выживу: деревня, магазин в 10 км, развлечений нет. Он не может переехать: у его отца огромная ферма, он первый сын, по закону ферма должна перейти к нему, и продавать семейное наследие он не имеет права. Но к моменту переезда мне уже было 30 лет, я устала от вечного напряжения на работе, хотелось как раз в лес и никого не видеть.

Дом с 3 сторон окружает вода, каждый день новый пейзаж. Моему свекру (а значит, и нам) принадлежат 650 га земли: 20 км береговой линии, пара островов, озерко, ручьи и горы.

Полей у нас около 5–6 га, но в Норвегии не очень выгодно заниматься сельским хозяйством. Основной доход фермы — это лес и туризм.

Здесь есть куницы, зайцы, цапли, гуси, утки, тетерева и перепела. Живности полно, в первое время я думала, что попала в зоопарк: то птицы на озере орут, то олени клубнику на грядке возле дома сжуют, то вечером совы на газоне мышей атакуют. Фото хорошего качества с оленями и лосями я найти не смогла: когда они приходят, их нужно срочно выгонять, чтобы кусты вишни не дожевали.

Вместе со мной в Норвегию переехали мои коты. Здесь они живут полноценной жизнью, у них есть своя дверка на улицу. Все трое охотятся, ловят все, что шевелится. Подружились с собаками мужа. А сам муж уже жизни без них не представляет, он большой любитель животных.

А это вид из ванной комнаты.

Про бытовые мелочи

Как-то муж открыл кастрюлю с постоявшими пару часов щами и захотел уйти из дома. Ну непривычно это для его носа. А щи хорошие такие, со свининой на косточке и квашеной капустой. И я даже не собиралась его этим кормить! Он нечаянно заглянул туда и жалеет до сих пор... Когда я эту капусту квасила, он все спрашивал, все ли русские люди выжили после употребления испорченных овощей, а теперь он не может понять, зачем из этого суп варят. А мне их подтухшая семга нравится — традиционный норвежский деликатес, который половина норвежцев не ест.

***

Завалялась у меня банка сгущенки из России, и я, вспомнив детство, решила ее сварить. Муж сказал, что в русских, видимо, генетически заложена страсть к непонятным взрывоопасным экспериментам — зачем эти странные рискованные операции, если это в готовом виде можно купить? Но я-то знаю, что местная карамель в банках — это вообще не тот вкус. Короче, пока банка варилась, он ушел на пирс и с опаской поглядывал на дом, а подходя к окнам, пригибался. Остужала я сгущенку на улице — он попросил «русское оружие» вынести из дома. Вкус, кстати, оценил.

***

Я никогда специально не учила мужа русскому языку, но, когда мы начали жить вместе, он волей-неволей столкнулся с русским непечатным словом. Несмотря на мою любовь к Достоевскому, я не из тех барышень, что, уронив на ногу молоток, воскликнут: «Ах, какая неудача произошла со мной сегодня!», я использую более емкие и эмоциональные выражения. Однажды мы ехали куда-то и ему срочно пришлось отойти в кустики. Через пару секунд я услышала громкий хруст и тихое, но отчетливое «Б...ть!». Так я поняла, что Фредрик, очевидно, навернулся и приобщился к моему родному матерному. За эти 4 года его лексикон значительно пополнился. Но, несмотря на богатый запас ругательств, произношение сильно хромает.

Про норвежские «разборки»

Здесь проблемы с работой, и по специальности (я архитектор) можно работать только в Осло, а это 130 км в один конец. Так и получилось, что сейчас я работаю продавцом в местном магазинчике. Работа мне нравится, коллектив прекрасный: одни норвежцы, только я приезжая. Работаю неполный рабочий день, зарплата не самая высокая, но любая работа лучше, чем никакой: население местечка — 1 500 человек, а рабочих мест 150, так что остальная часть трудоспособного населения каждый день вынуждена ездить в города на работу (50–70 км в одну сторону).

Помимо продуктового отдела у нас есть отделение мини-банка, почта и небольшой подвал со всякой мелочевкой. За фломастерами или теркой каждый раз в город не поедешь, поэтому порой в нашем подвале народу столько же, как и в продуктовом отделе. Внизу продавец не сидит: пришел покупатель, выбрал то, что ему нужно, и звонит в звонок. Тут уже прихожу я и беру деньги. Все на доверии, покупатель один на этаже, касса с деньгами открывается нажатием на ключ, но у нас не воруют. Вообще. Я даже отвыкла машину запирать — до такой степени, что, когда приезжаю в Осло, например, сестра мне об этом напоминает, говоря: «Разбаловались там в своей деревне».

В один «прекрасный» вечер моя сменщица Малин зашла в эту комнату и увидела, что все лежит вперемешку на полу! Кто такое мог сделать? Камер нет. И начались норвежские «разборки». Выяснилось, что в тот вечер заходили 2 подростка. После нашего звонка их родителям дети сознались, родители перезвонили нашему шефу и спросили: «Как мы можем наказать их? Ну ограничим в деньгах, ну телефоны отберем, ну за границу летом не поедут, но нет масштабности! Остальные не поймут, как плохо они поступили. Давайте накажем их построже!» В итоге все учащиеся средней школы (дети от 12 до 17) 2 месяца не имели права зайти в магазин без родителей, а также всех школьников заставили отсидеть дополнительные уроки общественной этики. Сами «преступники» все каникулы бесплатно работали у нас. Отличные оказались ребята. Никто про проступок не вспоминал — дети, я думаю, все сами поняли. Вот такие норвежские методы воспитания. А камеру ставить не будем, это первое происшествие за 15 лет.

Про рыбалку

Такую рыбу я ловлю с нашего пирса в 30 метрах от дома, но всякие щуки, окуни и прочие лещи — это не очень интересно. Мне гораздо больше нравится морская рыбалка. Но море мы снимаем домик — «рорбю», он стоит у воды и имеет все необходимое: ловушки для крабов, морозильники, спасжилеты, морские карты, места для разделки рыбы, емкости и тазы. В стоимость домика входит небольшая лодка с мотором, но удочки и костюмы у каждого свои.

Ловятся крабы, треска, пикша, палтус и много рыбы, названий которой по-русски я не знаю: сай, ланге, лир. Вкусная!

Про то, что мне не очень нравится в Норвегии

По этой великолепной норвежской дороге я каждый день езжу на работу. И со мной минимум сотня других «счастливчиков», но в бюджете до 2022 года эту дорогу даже не упоминают, зато отгрохали огромную новую библиотеку. И это в век доступной интернет-информации.

***

В Норвегии вы не имеете права (под угрозой большого штрафа) выращивать картофель, купленный в обычном магазине. Нужно купить его в дорогущем магазине с семенами и саженцами — только этот за целых 40 крон. При этом в обычном продуктовом он будет стоить 20. Но нет! Вдруг это неправильный картофель, который загрязнит норвежскую землю?! Штраф, и потом несколько лет на этой земле картофель сажать нельзя.

Про отношения между людьми

Мое первое впечатление от Норвегии — какая дикость: на дорогах все ползут и еще спорят, потому что оба хотят уступить. Бесили медлительные старушки, из-за слепоты просящие кассира прочитать инструкцию, когда за ними целая очередь стоит. А потом я поняла, что в обществе тотальной вежливости, уважения и терпимости очень приятно жить, ведь когда ты людям прощаешь огрехи, они не замечают и твои косяки.

***

То, что норвежцы — очень воспитанный народ, мне хорошо заметно из-за кассы. Если в очереди все с тележками, а один человек с банкой колы в руках, его пропустят и старушки, и мамы с грудничками. Когда 100-летняя женщина с трудом собирает артритными руками покупки и у меня нет возможности ей помочь, проходящие люди, знакомые и не очень, оставляют свои пакеты и бегут помогать, переговариваясь и шутя, и все соберут, и ПИН-код введут за нее, и в такси посадят.

***

Когда маленькие дети пытаются схватить шоколадки или конфеты или опрокинуть на себя стойку с печеньем, все мгновенно и мягко прекращается родителями. Случаются и разбитые банки, и рассыпанные конфеты, прибегают мамы и папы, просят совочек, сами убирают и оплачивают, хотя мы объясняем, что не нужно. Но нам при ребенке отвечают, что это его косяк и в воспитательных целях он не получит на эти же деньги какое-то количество сладостей, в следующий раз будет внимательнее.

***

В России я жила в обеспеченной семье, но, например, неправильно выданная сдача (в большую сторону) нами, детьми, все равно воспринималась как выигрыш в лотерею. В студенчестве я нашла огромное дорогое кольцо в театре, и у меня даже мысль не промелькнула отдать его в кассу, я была рада, что именно я нашла его. А ведь кто-то потерял! Здесь каждый день люди что-то теряют: очки, кошельки, ключи, браслеты и шапки. 90 % из всего этого находим не мы, а посетители магазина. Нам все это приносят на кассу, мы кладем на видное место, и вещь просто ждет своего хозяина.

Про денежную компенсацию

У нас было экстремально жаркое и сухое лето, и во всей юго-восточной части Норвегии был введен запрет на разведение открытых костров и розжиг грилей. Как-то вечером мы увидели дым от лесного пожара — муж как был в шортах, так и уехал. Приехал через час переодеться, сказал, что пожарных не хватает, вертолеты все на крупном пожаре в другом городе, нужна помощь добровольцев. Вернулся в 10 утра, они всю ночь сдерживали огонь: смотрели, где опять ползет дымок, и это место поливали водой. Утром прибыла новая смена из другого города, наших отпустили. Потушили окончательно только через 2 дня. После этого у нас был ураган, повалило деревья на линии электропередачи, и в нашем доме не было света часов 14, а значит, и воды, так как помпа качает напрямую из озера. А потом пришли счета на выплату нам некоторых сумм. Компенсация за то, что мы сидели без света, составила 600 крон — мы примерно столько в месяц платим. Мы не жаловались и никуда не писали, ведь на погоду сетовать глупо. А за ночь на пожаре мужу выплатили 3 000 крон, хотя он помогал на добровольных началах. Эти мелочи показывают, что государство ценит помощь людей. Просто приятно — все бы это и без денег сделали, но здесь оплачивают любой труд.

Про любовь

Это звучит удивительно, но на момент переезда я была более обеспеченна, чем мой муж. Он тогда работал сантехником. Не внутренних помещений, а занимался прокладкой теплотрасс, но сути это не меняет. У него средняя по местным меркам зарплата, и я прекрасно понимала, что без моей зарплаты здесь, ну хоть какой, мы будем жить впритык. Так и было, первые 2,5 года я не работала. Сейчас мне почти 34 года, мужу — 44. Теперь уже понятно, что именно с ним я намерена провести жизнь. Мой муж — самый добрый, мягкий и неприхотливый человек. Проблемы и непонимание в отношениях у нас присутствуют, но в начале отношений я считаю подобные притирки нормальными. Когда я задумываюсь, как все это получилось, я до сих пор не могу поверить. Я счастлива и, конечно, считаю, что мне повезло. Если бы он тогда не приехал на это свидание, я не жила бы в этом белоснежкином раю, не планировала бы совместных детей, не ждала бы сейчас любимого мужа с охоты, не резвились бы коты на замерзшем озере...

А это наш «замок» — дом 1859 года постройки. Но ничего, заработаем и обновим. Этого я точно не боюсь, так как ехала сюда не за деньгами и условиями, а за любимым и будущей семьей.