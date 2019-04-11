Русская девушка 3 года работала учительницей в Китае и рассказала о самых странных местных привычках
После переезда любому иммигранту приходится непросто, но быть лаоваем в Китае — это особый случай. Лаоваем местные называют иностранца, который плохо понимает язык и культуру страны. Поднебесная встречает «понаехавшего» множеством странностей: отбитыми огурцами, громким чавканьем, обеденным сном на газонах, неглаженной одеждой и другими привычками китайцев, которые способны свести с ума любого западного человека.
Инга Ефименко переехала в Китай после жизни в России и США. Здесь она устроилась в школу преподавать английский язык и прожила в КНР около 3 лет. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» девушка опубликовала серию заметок о том, каково это — быть лаоваем в Китае.
Мы в AdMe.ru с удовольствием изучили две сотни зарисовок Инги и хотим с разрешения автора поделиться с вами самыми интересными из них.
Про привычки китайцев
- В Китае соблюдается дистанция между мужчинами и женщинами. При встрече не обнимаются и руки жмут только при ведении бизнеса. Можно кивнуть, помахать рукой, поздороваться. Ни разу не видела, чтобы пары обнимались или целовались на публике. При этом дети очень тактильны: обнимаются, держатся за руки, трогают друг дружку за лицо. А еще китайцы абсолютно спокойно относятся к прикосновениям и задеваниям незнакомых людей в ресторане, на улице, в общественном транспорте. За такое у них не извиняются.
- Китайцы очень шумные. Они разговаривают громко и круглосуточно, не задумываясь включают громкую связь на телефонах в общественном транспорте, обгоняют в очередях, толкаются и совершенно не считаются с понятием личного пространства.
- У местных принято отдыхать, сидя на корточках. При этом пятки твердо стоят на земле. Это может быть и «причепуренная» девушка в деловом костюме, и рабочий, и ребенок. Они общаются, возятся с телефоном, курят, читают или просто чего-то ждут. Со стороны выглядит как общество интеллектуальных гопников.
- В аэропортах и на вокзалах нет книжных магазинов или отделов. Ни на английском, ни на китайском, ни на каком. Более того, найти книжный в городе — целая головоломка. Азиаты любят смотреть видео и разговаривать между собой, а вот читать — не очень.
- Китайцы издают больше звуков, чем принято в западном обществе. Что-то из этого относится к медицине, что-то является просто культурным различием, например громкое хлюпанье и чавканье во время еды. Китайцев много — звуков тоже много. Сначала удивляет или бесит, потом уже не замечаешь.
- Каждый вечер часов в 8 по всему Китаю начинаются танцы — что-то вроде аэробики под национальную китайскую музыку с четким ритмом, но могут быть и вариации на тему вальса или чего-то более современного. Все происходит на улице и бесплатно: выносится огромная колонка и (или) телевизор, и, как правило, есть хореограф. Танцуют в основном дамы, мужчины либо сидя за всем этим наблюдают, либо разминаются в стороне.
- Проветривание помещений (так же, как и горячая вода) считается панацеей. Проветривают все, всегда и постоянно, даже если в комнате дети, а на улице мороз. Если в России нам с детства говорят не сидеть на сквозняке, то здесь на холодные порывы ветра никто не обращает внимания. Возможно, это своего рода закаливание.
Про городскую жизнь
- На дороге человек на мопеде — царь и бог. Ему можно все. Мопедисты ездят по тротуарам, шоссе и по специально отведенным для мопедов дорожкам. Их побаиваются. А еще они непрерывно сигналят: предлагают услуги такси, или предупреждают о своем присутствии, или потому что им что-то там мерещится. Иногда на одном мопеде едут вчетвером.
- Карточки принимаются к оплате только в больших городах и не везде. Естественно, можно расплатиться наличными. Но большинство китайцев оплачивают покупки с помощью телефона. Более того, есть магазины и кафе, где оплатить что-либо можно только так. Наличные можно снять в банкоматах, но далеко не везде. Многие банкоматы работают только с внутренними китайскими картами.
- После обеда многие китайцы любят прилечь на час-два. И делают они это в самых разнообразных местах: на работе, в парке, на газоне... Поэтому, прогуливаясь по городу в теплую погоду, не удивляйтесь «горизонтально отдыхающим» китайцам — они не бомжи, они трудящиеся граждане.
- Огромное количество пластика и пластикового мусора. Все печеньки не просто в пакете, а еще на пластиковой подставке. А чипсы и конфеты еще маленькими порциями в фольгу запечатывают. И на пластиковый подносик. И в пластиковую коробочку. И все намертво запаковать сверху, чтобы все в радиусе километра по чертыханиям узнали, что ты вредности есть собираешься. За сутки набирается мусорное ведро упаковок.
- Строительство в Китае идет совершенно дикими темпами. Например, автобусную остановку ставят за 2 дня. Футбольный стадион с искусственным покрытием, резиновыми дорожками для бега и большими трибунами сделали за 2 месяца. Высотки выше 50 этажей с фундаментом и навороченной облицовкой строят за полгода. Дороги непрерывно расширяют и удлиняют (и, обратите внимание, больше не залатывают).
- Окна разных частных заведений, включая стоматологические клиники, тату-салоны и парикмахерские, выходят прямо на улицу. Проходящие мимо прохожие могут лицезреть клиентов с открытыми ртами и гримасой боли на лице.
- В больших городах уже появились беговые клубы и тренажерные залы, а вот в маленьких китайцы ходят, разминают суставы и танцуют по вечерам. Иногда в бадминтон играют. Спросила у знакомой китаянки, почему так. Она говорит, что китайцы, особенно девушки, не любят потеть. Да и вообще спорт — это тяжело, она лучше поспит или погуляет где-нибудь.
Про еду
- В Китае хаотично смешивают продукты. Встречаются самые разные комбинации рыбы, мяса, курицы, сладкого и соленого, фруктов и копченостей... Чего только стоит один салат из жареного арахиса с мясным соусом. Ну и десерт: фрукты или сладкую дребеденьку могут принести посреди обеда, где-то между морепродуктами и супом с беконом.
- Все овощи проходят термическую обработку, салат из свежих овощей — большая редкость. С одной стороны, это помогает избежать отравлений, а с другой... иногда так свежих огурчиков хочется.
- А огурцы китайцы любят, но совсем свежими их едят редко. Чаще делают «битый» вариант: заносят огурцы в тепло и дают им полежать пару дней, потом разрезают на 2–3 части и в самом буквальном смысле бьют (молотком для отбивных или специальным тесаком) до достояния «еще чуть-чуть — и развалятся». Потом в маринад минут на 20, достают, режут, заправляют соусом чили и подают как закуску.
- Помидорки черри в Китае — это фрукт. В магазинах и на рынке их можно найти где-то между апельсинами и яблоками, их добавляют во фруктовые салаты и часто подают с десертами. Большие же помидоры продают и готовят как овощи.
- Китайцы так и норовят добавить во всю еду какую-то специю с микстурным привкусом. Я так и не поняла, что это, но напоминает привкус корня солодки. Он проявляется в запеканках, соусах и даже в куриных ножках. Местные говорят, что им нравится.
- Многие западные люди в Китае худеют. Во-первых, почти нет сливочного масла, привычного нам хлеба и картошки. Во-вторых, есть много отварного риса и овощей. В-третьих, китайцы не очень часто едят сладкое. Если в России каждое чаепитие человека не на диете обычно сопровождается шоколадками, плюшками, тортиками, то здесь чай пьют с сухим горошком, пиво — с овощами на гриле, а вино — с фруктами. И на всякие тусовки приносят роллы, курицу на палочках и осьминогов в кляре. Если не ходить по ресторанам каждый день, то вес как-то постепенно снижается без особых усилий.
Про лаоваев
- Лаовай — белый, западный человек, чужак, не знакомый с местными обычаями, плохо понимающий по-китайски. В целом это не обидное слово. Иногда даже наоборот: лаоваев пропускают без очереди, обслуживают с большим вниманием и разрешают пройти туда, куда обычно нельзя. Всегда, конечно, найдутся недовольные, но в общем быть западным человеком в Китае приятно. Трудно, но приятно.
- Белому человеку в Китае почти невозможно стать совсем «своим». Для этого нужно прожить тут много лет, абсолютно свободно владеть языком, а еще лучше иметь чуть вытянутые глаза и вступить в брак с местным. Зато можно стать «своим лаоваем»: то есть на вас точно так же будут пялиться, будут подшучивать над разными стереотипами и пытаться разговаривать с вами жестами вместо какого-никакого китайского языка, но при этом вас будут приглашать на все местные тусовки и будут готовы помочь вам при любых обстоятельствах.
- Много раз замечала, как некоторые продавцы, официанты, работники отеля в Китае при виде иностранца прячут глаза и всячески стараются избежать контакта. Это несколько обидно. Но, по словам знакомого местного, это знак смущения: многие китайцы не имеют большого опыта общения с иностранцами и стесняются, что их могут не понять. Более того, когда китаец едет в другую провинцию, с ним может случиться точно такая же история: местные будут его «игнорировать».
- Среди многих китайцев, особенно женщин, считается престижным, если у них в друзьях есть «белые люди». Друг — это когда вы «дружите» в соцсетях и ходите вместе обедать. Или в салон красоты. Или по магазинам. Обо всем этом немедленно создаются фотоотчеты, которые выкладываются на всеобщее обозрение. Естественно, и тут находятся сплетники и недоброжелатели. Западному человеку ничего не будет, а вот китайцев иногда троллят за такие вещи. Но престиж общения с лаоваем дороже.
Про язык
- Обычно ребенку стараются дать наиболее уникальное имя. Детей зовут не Маша или Костя, а какой-нибудь Горный Поток, Бушующий Среди Зарослей Незабудок, или Воин, Не Спавший Три Дня Под Гнездом Дятла, — все это с кучей придыханий и бубнится под нос. Имя в Китае используется намного реже, чем на Западе. Часто дети не знают имен родителей или старших в семье, а учителей и начальников принято называть по фамилии и названию профессии. Говоря свое имя официально, китайцы сначала произносят фамилию, а затем само имя. Многие подбирают себе английские имена, это нормальная практика.
- Глаголы чувств (любить, ненавидеть) в китайском языке существуют вне времени. Если уже любишь («ай»), то навсегда. Очень трудно будет перевести мысль о том, что ты кого-то не любил, а теперь любишь.
- Часто можно услышать в речи китайца, особенно простого китайца, «нига-нига». «Нига» («нэга», «нэгы») — это что-то вроде слова-паразита, в зависимости от контекста может означать «этот», «как его», «ну блин...» и т. п. А «ха-ха» — это выражение понимания или согласия, приблизительно как «да-да», «ладно» или «ясно-понятно».
- В китайском языке, конечно, есть такие слова, как «пожалуйста» и «будьте добры», но их используют намного реже, чем в других языках. Доброжелательное отношение принято показывать улыбкой и больше контекстом, чем словами. А еще в Китае совершенно непредосудительно обращаться к человеку по профессии, например «официант», «учитель» или «охранник».
- В китайском языке есть слово lai, что означает «приходить». Оно используется в том числе и в ресторанах. Начало заказа выглядит так: «Официант [мы же обращаемся по профессии]! Пусть придет меню!» Далее: «Пусть придут рыбный суп, пибимпап с грибами и вода с лимоном!» Мне все время кажется, что передо мной Хоттабыч стоит, готовый исполнить желания.
Про одежду, красоту и моду
- Девочки-китаянки любят всякие девчачьи штучки и украшения. С возрастом это не проходит. Девушки и тетеньки не меньше любят все розовое, блестящее, бисерное, бантичное и вообще мимими. Иногда складывается впечатление, что я в каком-то мультике или компьютерной игре.
- Многие китаянки, когда ходят на каблуках, ставят ноги параллельно, а не на одну линию. То есть они вообще так ходят, но на каблуках получается забавно: хрупкая девушка, красивое платье, красивые туфли — и такая мужиковато-утиная походка.
- Китаянки наносят макияж очень «базово»: светлая основа, помада, яркие тени. Никаких слоев и полутонов нет. На выступления и концерты всем, включая мальчиков, выбеливают лицо, рисуют брови, губы, наносят тени и щедро добавляют блесток. Над пацанами при этом никто не ржет: розовые или голубые тени с золотыми блестками воспринимаются как грим, не более.
- В Китае вообще нет понятия женских и мужских цветов. Конечно, девочки носят розовый чаще, чем мальчики, но разграничения не такие четкие, как на Западе. Уже много раз видела взрослых мужчин на розовых скутерах, в голубых рубашках, в очках с фиолетовыми оправами или персикового цвета телефоном. Вещь есть вещь — важна ее функциональность, а не цвет.
- Китайцы, как и многие азиаты, не гладят одежду. Почти ни у кого нет утюгов. Так и ходят в мятом, даже на официальные мероприятия. Те, кто позажиточнее, ходят в новом или пользуются услугами прачечной, где все отпаривают.
- Детей до 3 лет, а иногда и старше, в Китае часто одевают в штаны с дырками на причинных местах («кайданку»). Иногда из этих дырок торчит памперс, а иногда — голая пятая точка. Для удобства, видимо. При этом ребенок может быть одетым как капуста, но дырки в штанах все равно оставят. И пойдут, например, в ресторан.
- Девочек лет до 10 часто наряжают в «полноценные» платья принцесс и невест, дополненные коронами, фатой, волшебными палочками и прочими атрибутами. Даже просто в школу или в магазин.
Про детей и школу
- Ребенок — маленький император. Необязательно злой или эгоистичный, но всегда горячо любимый. В России и на Западе постоянно слышится: туда не ходи, это не трогай, не кричи, не отвлекай, не вертись — сплошные «не». В Китае детям можно ходить по классу во время занятий, разговаривать, носиться на переменах, танцевать, когда захочется, присутствовать на взрослых торжествах, бегать под проливным дождем. Но когда учитель или воспитатель просит послушать — дети сразу делают как им сказано.
- В детском саду за правильные ответы детям лепят разноцветные стикеры на лоб. Всяких там покемонов, чудиков, смайлики и т. д. И именно в таком виде родители их забирают домой.
- В детском саду во время занятий или прогулки приходит тетя, которую дети не знают, и начинает с улыбкой предлагать сладости. Воспитатели делают вид, что ничего особенного не замечают. Дети должны отказаться от сладостей, но при этом держаться вежливо. Потом происходит «разбор полетов», в ходе которого малышам рассказывают о том, что нельзя ничего брать у незнакомых людей.
- В школьную программу включено садоводство. Детки с 4–5 лет сами сажают тыковки, помидорки, перчики и другую съедобную растительность. Далее за нею ухаживают садовники, а работники столовой используют урожай при готовке еды. Естественно, никто из детей не порывается что-то испортить или пробежать галопом по грядкам — они же сами все это сажали.
- В детском саду максимум, как могут наказать ребенка, — это отчитать и несильно шлепнуть по пятой точке. В школе все более разнообразно: учеников поднимают и поворачивают к стенке, заставляют держать на вытянутых руках перед собой швабру или застыть в приседе минут на 5–10.
- Пару раз в день на всю школу из громкоговорителей доносится голос диктора, призывающий учеников прервать занятия, закрыть глаза и помассировать виски и скулы, а потом подавить на шею и размять плечи. За младшими классами следят старшие пионеры, по одному на класс, переставляя руки и пальцы учеников, если они не совсем попадают в нужные точки. Все длится около 5 минут.
А вам бы хотелось пожить в Китае, чтобы прочувствовать его быт и культуру?
Фото на превью Perepyolochka7 / Pikabu