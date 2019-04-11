Русская девушка 3 года работала учительницей в Китае и рассказала о самых странных местных привычках

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После переезда любому иммигранту приходится непросто, но быть лаоваем в Китае — это особый случай. Лаоваем местные называют иностранца, который плохо понимает язык и культуру страны. Поднебесная встречает «понаехавшего» множеством странностей: отбитыми огурцами, громким чавканьем, обеденным сном на газонах, неглаженной одеждой и другими привычками китайцев, которые способны свести с ума любого западного человека.

Инга Ефименко переехала в Китай после жизни в России и США. Здесь она устроилась в школу преподавать английский язык и прожила в КНР около 3 лет. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» девушка опубликовала серию заметок о том, каково это — быть лаоваем в Китае.