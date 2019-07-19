Россиянка живет в Париже и без прикрас рассказывает об этом городе (Французский муж тоже не молчит)

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Привет! Я Анастасия Соколова-Буалле — «историк-зажигалка» и «Настя, которая знает все». Мне 30 лет, я живу в Париже и часто бываю в родной Москве. В Златоглавой я окончила исторический факультет МГУ. Тема моего исследования привела меня к стажировке в Испании, а дальше я отправилась во Францию, где открыла образовательный проект, посвященный истории и культуре этой страны.

Я готова доказать читателям AdMe.ru, что история — это страшно интересно, а жизнь в Париже хоть и не вечный праздник, но тоже весьма занимательная штука.

Многие французы занимаются волонтерством

Иногда я провожу время в подземелье. Речь идет о готических подвалах XIII века. Уже больше года я являюсь членом ассоциации по защите исторического Парижа и работаю волонтером в доме-музее, в котором можно найти редчайшие готические залы эпохи строительства Нотр-Дама, дубовые своды времен Ренессанса, отличную библиотеку и книжный магазин.



Для Франции подобная благотворительность - обычное дело. 22 млн французов ежегодно вкладываются в проекты миллиона ассоциаций. Далеко за примером ходить не надо: мой муж входит в ассоциацию создателей настольных игр, а мои свекры помогают поддерживать семейный дом при госпитале.

У меня появились "французские" привычки

Где бы я ни была, между 12:00 и 14:00 меня всегда настигает голод. Французская привычка есть в полдень стала частью меня. И еще во Франции я стала: всегда здороваться на входе и желать хорошего дня;

постоянно носить шарфы - когда я выхожу без этой детали гардероба, меня начинает одолевать ощущение, что я забыла что-то важное;

писать и общаться дипломатичнее (французы даже нелицеприятные вещи могут сформулировать вежливо, так что они будут услышаны);

пить вино, говорить о нем и различать его сорта;

экономить (я долго злилась на прижимистый французский характер, а потом поняла, что с местными налогами и стоимостью жизни другого выхода нет);

регулярно передвигаться на велосипеде, хотя я пока не умею так грациозно ездить, как француженки, и сливаться в единое целое с педалями;

заводить легкие беседы и шутить (необходимость постоянно тусить в компаниях и французское эпикурейство сильно прокачали мое умение отпускать шутки и относиться к жизни с юмором).⠀

Воды Сены не отличаются особой чистотой

Девиз Парижа Fluctuat nec mergitur ("Плывет и не тонет") появился в XVI веке в лоне корпорации речных купцов. Это сейчас по Сене плавают прогулочные катера, а в XIX веке по ней проходило до 67 тыс. кораблей в год. ⠀ Сена всегда отличалась непостоянством. Ее течение покорилось лишь в XIX веке со строительством каналов между Парижем и Руаном. Прекрасный квартал Маре - лучший пример одной из человеческих побед, ведь "маре" значит "болото".

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Эта, мягко говоря, грязная река лишь в 1923 году была официально закрыта для купания. Сегодня мэрия Парижа поставила себе амбициозную цель: к Олимпийским играм - 2024 сделать ее воды пригодными для соревнований на открытой воде. Впрочем, лососи и лебеди в Сену уже вернулись.

У студентов нет общежитий, а диплом не дадут без стажировки

Во французских университетах и инженерных школах обучение проходит за счет государства. Студенты вносят только € 200–300 за запись на курс. В бизнес-школах стоимость достигает € 16 000 за год, зато после них проще найти работу с хорошей зарплатой благодаря актуальным программам и их связям.

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Общежитий в привычном нам понимании нет. Есть жилищные комплексы от университета с недорогими студиями, но часто там не так много мест.



Экзамены письменные и проходят на протяжении всего учебного года. Обучение длится до марта-июня. Но статус студента сохраняется еще несколько месяцев, чтобы вы могли пройти стажировку - это обязательное условие для получения диплома. ⠀

Не каждый наестся французским завтраком

Французы вообще не знают, что завтрак - полноценный прием пищи. Ощущение, что они садятся за стол поклевать хлебушка с маслом и вареньем. Зато в выходные можно "оторваться" с круассаном из булочной по соседству.

Зимой в Париже холодно и сыро

Основная проблема Парижа - вечная сырость. Поэтому от зимней температуры смело отнимайте градусов 5 - именно так она будет ощущаться.

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Пуховик или пальто? Подо что можно надеть пару слоев? Что меньше продувается и лучше закрывает спину? То и берите, и перчатки с повязкой шерстяной не забудьте. Учтите, что в Париже редко где есть гардеробы, поэтому во многих местах вам просто предложат закинуть верхнюю одежду на спинку стула или колени.

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В Париже у меня никогда не мерзли ноги. Кроссовки, броги - берите то, что вам удобно. А вот элегантные парижские шарфики и перчатки - суровая необходимость.

Здесь быстро переходят на "ты"

Помнится, когда я переехала, меня удивило, с какой скоростью люди во Франции переходят на «ты». Это не укладывалось в образ элегантных снобов, который я себе нарисовала. Более того, если вы начнете «выкать» во французском коллективе, вас одернут. Считается, что обращение на «вы» устанавливает дистанцию, и для работы это плохо.



Во многих бистро официанты сразу же начинают называть посетителей на «ты». Это не знак невоспитанности, а того, что официант принял вас за своего. Даже старшее поколение просит переходить на «ты»: «Анастазья, зачем ты мне выкаешь? Я такой старый?»

Работники Лувра жалуются на... высокую посещаемость

В конце мая Лувр закрыли из-за забастовки. Профсоюз заявил, что «музей задыхается и работники констатируют беспрецедентное ухудшение условий работы». Брошенные Моной Лизой туристы были в растерянности. Эти люди проделали путь в тысячи километров, чтобы прийти к закрытой двери.

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Парадокс: пока музеи мира бьются за увеличение потока, бастующие сотрудники жалуются на гиперпосещаемость Лувра. В прошлом году в нем побывало 10 млн человек.

На парижских кладбищах свои правила

В Бордо, например, запрещено фотографировать. А чтобы быть захороненным в Париже, нужно быть либо прописанным здесь, либо увидеть город и... умереть. Именно в Париже, иначе не пройдет.

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2 кв. м на парижском Пер-Лашез стоят € 6 000 (на 50 лет) и около € 15 800 (навеки). Полет фантазии неограничен: есть самодельный памятник, могила инстаграмера и «египетского фараона». Важно только, чтобы семья усопшего следила за могилой. Заброшенные захоронения сносят, кости отправляют в общее хранилище, а место продают.

Во Франции теперь модно быть флекситарианцем

В стране быстро набирает силу движение флекситарианцев. Его призывы созвучны французской философии, ставящей во главу здравый смысл. Зачем уходить в крайности, усложнять, если можно быть сдержаннее в своих потребительских привычках? В противовес диете веганов и вегетарианцев флекситарианцы не отвергают животные продукты, а призывают к их умеренному и качественному потреблению.

Чем Париж отличается от провинции

В провинции есть пространство и нет толп. После Парижа невольно задумываешься: где все? По правде говоря, Париж - муравейник с самой высокой плотностью населения в Европе. Так что не удивляйтесь посадке "локоть к локтю" в здешних бистро. Провинциалы всегда готовы уделить вам время. В аптеке будут полчаса объяснять, как надо все принимать, хоть и так в рецепте написано. Приходишь в кафе, а для тебя его открывают. В Париже по сравнению с провинцией все куда-то бегут, нервничают. Любимая фраза парижан, произнесенная со снобской интонацией за чашечкой кофе за € 6 с видом на Нотр-Дам: «Et ça m’énerve» ("И это меня нервирует").

Как работать с французами

В этой стране недостаточно хорошо выполнять указания начальства. Надо обязательно быть общительным с коллегами. Иначе будут пакостить. С французами надо обязательно выполнить «синхронизацию». Никогда сразу не переходите к делу. Вас сочтут прямолинейным и невежливым. Спросите: «Comment allez-vous?» ("Как ваши дела?") Пошутите, расспросите про дела на работе. Это поможет настроиться на одну волну с собеседником. Придется привыкнуть к тому, что с утра на работе вас будут ожидать "поцелуйные туры". Вы еще не выпили чашечку кофе, а вам уже надо перецеловать 50 человек. Не поцелуете - обидятся. Лучше отнимите полчасика у вашего рабочего дня на чмоки - и жизнь станет веселее.

Признаки настоящего парижанина

Вы в душе парижанин, если: в любой непонятной ситуации не откажетесь от чашечки кофе на солнечной террасе;

способны жить в микрокосме своего района и даже не смотрите на противоположную сторону проспекта (а вдруг там живут совсем другие горожане?);

мастерски делаете каменное лицо попрошайкам и перепрыгиваете через мусор;

понимаете, что 15 кв. м - это много, зато к жилью в 7 "квадратов" у вас уже есть вопросы;

виртуозно умеете лавировать в толпе и знаете 1 000 интонаций слова "пардон";

вы совершаете паломничество не в IKEA, а на рынок всякого старья: это же так банально - прийти и купить диван, зато спасти его из кучи хлама - совсем другое дело;

с легкостью паркуете "хаммер" на месте для "смарта" (хотя, скорее всего, вы уже купили скутер).

А правда ли, что...

- Парижане и парижанки - самые элегантные люди в мире?⠀

- Нет. Впереди моды любой парижанин поставит практичность. Вы и сами это поймете, преодолев километры парижской брусчатки.⠀ - В Париже не любят провинциалов?

- Нет. Коренных парижан там раз-два и обчелся. Знаете, как пустеет город на Рождество? Все разъезжаются к родителям.

⠀

- Парижане - высокомерные снобы?⠀

- Нет. Маленькие квартиры, высокие цены и концентрация людей дают о себе знать. Парижане стрессуют.⠀



- Парижане вечно сидят в кафешках. Они вообще дома бывают?⠀

- Бывают. Они бы с удовольствием звали в гости друзей, но... бывали ли вы в парижских квартирах? На 9 квадратных метрах тут ютится и душ, и кухня, и кровать. Приходится идти в кафе.

Почему французские мужчины так привлекательны для русских женщин

Французы не скупятся на проявления эмоций. Немыслимо для моих российских сверстников, но 30-летний парень (мой будущий муж Себастьян) утянул меня кататься на качелях, заставил лежать пластом от смеха и всегда спрашивал меня: "Тебе понравилось?"



После слов русских парней «Фу, да что за несерьезные вещи» я опешила, когда Себастьян мне сказал, что мои хомячьи щечки просто созданы для поцелуев. И вообще поцелуй в щечку "котируется" так же, как и в губы.

В кафе-театрах "радуют" юмором ниже пояса

Кафе-театр - довольно популярный стендап-жанр развлечений на парижских бульварах. Каждые выходные на их крошечных сценах комики развлекают публику уморительными подробностями из жизни. Но мне было не до уморы, когда на 5-й минуте шоу артист произносил нецензурное слово уже 20-й раз.

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Конечно, я знаю, что во Франции любят юмор ниже пояса. Однако есть грань между пикантностью и похабностью. Зал и правда хохотал. А я хлопнула дверью театра и вышла из зала, как дракон, изрыгая проклятья в духе «о времена, о нравы». Когда с утра эмоции остыли и дракон опять превратился в Настю, я задумалась: вдруг я ханжа?

Что делают в жару настоящие парижанки

Если температура за окном поднимается выше 35 °С, женщины отказываются от пудры и тональника. Бессмысленно сопротивляться, когда лицо стекает в декольте. Только яркая помада и тушь. А еще парижанки говорят «нет» лифчику. Я еще не готова это сделать, но смотрится чувственно.

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Каблуки в жару тоже не в почете. Француженки переобуваются в эспадрильи, сандалии, вьетнамки и пришедшие из южной Испании абаркасы. Такую обувь легко надевать (нога буквально проскальзывает внутрь), в ней удобно ходить.

В метро гуляют по рельсам и иногда рожают

Парижский метрополитен успешно лидирует по количеству самых неожиданных отговорок, лишь бы не работать. И наличие гуляющих по рельсам чудиков никого не удивляет. Чем вам не нравится такая прогулка? Тут не запутаешься: сразу понятно, куда идти, туннели короткие, свет всегда есть.

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Некоторые парижанки даже умудряются родить в метро. Причем ребенку еще и бесплатный проездной до 25 лет подарят. Не шучу, именно такая история приключилась на 6-й ветке 21 ноября 2018 года.

Что купить во французском супермаркете (кроме сыра)

Франция заслуженно гордится «сосисонами» - колбасами местного производства. Самые вкусные делают из кабана. Важно помнить, что бутерброды с "сосисонами" не делают, а едят вприкуску с хлебом или просто так. Французы - специалисты по pâté, rillettes, mousse - всему, что мы привыкли называть одним словом «паштет». В больших супермаркетах в мясном отделе продают десятки видов паштетов на развес. На сладкое купите масляные песочные бисквиты les petits sablés. В регионах они продаются в красивых жестяных коробочках с изображениями достопримечательностей. Это прекрасный сувенир.

Как здесь лечат грипп и простуду

Во Франции предлагают бесплатно прививаться от гриппа, а простуду не считают за болезнь, ходят на работу и чихают на остальных. Заболели гриппом? Лежите пластом и лечитесь волшебным долипраном-парацетамолом и еще горой бесполезных от вируса антибиотиков.

Француженки прекрасны в любом возрасте

Я отказываюсь верить, что после 45 лет меня ждет пресная реальность. Посмотрите на эту француженку, я не убирала ни одну морщинку, ведь она безумно красива. Ее красота - в открытом взгляде, искренней улыбке, фантастическом свете, которым буквально озарено ее лицо.

Вот что нужно знать про Эйфелеву башню

31 марта Эйфелевой башне исполнилось целых 130 лет. Ее первоначальное название - "Башня 300 метров" (именно столько составляла ее высота после строительства, а затем красотка подросла на 24 метра благодаря антеннам).



Башня несколько раз меняла свои "одежды". Изначально цвет был красным, затем она стала желтой, синей и наконец серо-коричневой. Каждое такое "переодевание" добавляет ей пару тонн веса.

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У башни есть цена - € 434 млрд. Именно во столько ее оценила Итальянская торговая палата.

Собор Парижской Богоматери утерян?

Удалось сохранить основную структуру здания. Пожар обошел основной фасад. Благодаря героическим действиям пожарных (тушили изнутри) удалось сохранить башни собора.

Внутри ситуация лучше, чем ожидалось. Талант средневековых зодчих сделал чудо: каменные своды не дали огню проникнуть внутрь. Собор не тушили с вертолетов, потому что это опасно. Вода загнала бы огонь внутрь, и все бы закончилось гораздо хуже.



Орган цел, но сильно пострадал. Спасен терновый венец, туника Святого Людовика, часть литургических сокровищ, находившихся в петушке на крыше, шипы венца, кусочки мощей святой Женевьевы и святого Дионисия. К сожалению, утеряны крыша и шпиль, добавленный во время реставрации в XIX веке.

Москва или Париж?

А почему нельзя оба города? Мне часто задают этот вопрос. И каждый раз я теряюсь. Это словно спросить: мама или папа? Каждый город я люблю по-своему. Это словно сравнивать двух человек.



Мне бы очень хотелось быть человеком мира. Планета у нас одна. И нам нужно научиться на ней жить вместе. На мой взгляд, это не означает предать свои корни и традиции. Это путь к принятию разницы менталитетов, культур, точек зрения, к понятию того, что может быть по-другому. Пока мы не в силах разрушить барьеры между государствами и культурами. Но мы можем сделать это в наших сердцах и стать более открытыми.

Бонус: что удивляет французов в России

Мой французский муж отвечает, что ему не нравится: холодность людей в сфере обслуживания ("Неужели они не хотят ничего продать?");

размах трат ("Я уже выучил слово „гуляем“. Это звучит круто, но только не из уст моей жены");

отсутствие продуктовых магазинов в центре Москвы ("Как там люди выживают?");

все едят когда хотят и по отдельности. Но это же так классно - собраться вместе и пообщаться за обеденным столом. Но стоит отметить, что плюсов в его отношении к моей родине куда больше. Роман моего мужа с Россией начался задолго до нашего знакомства: впервые его занесло в зимний Петрозаводск вместе с другом. Цитирую Себастьяна: "Самое запоминающееся в России - это ее огромные пространства и размах архитектуры. В ваших зданиях нет мелких деталей или украшений, их размеры и величественность потрясают до дрожи. Вы стараетесь соблюсти все приметы, у вас очень здорово получается придать «русскость» любой традиции. Я обожаю ваши пироги с капустой и разносолы. А еще я в полном восторге от мелодики русского языка. Я хочу его выучить и понимать, что обо мне сплетничает Анастазья".

А вы бы рискнули переехать во Францию (или другую страну) и почувствовать себя человеком мира?