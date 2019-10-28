Россиянка, рискнувшая переехать в Африку, честно рассказала о жизни на этом экзотическом континенте
Более 8 лет назад петербурженка Наталья познакомилась в университете со своим будущим мужем Франком, который сначала ей совсем не понравился. Однако спустя еще несколько лет девушка переехала на родину мужа, где пара воспитывает уже 4 детей. Наталья долго привыкала к местным обычаям, но сейчас она не только воспринимает их как часть обычной жизни, но и с теплотой и любовью делится в своем блоге знаниями о культуре и быте Ганы.
Мы в AdMe.ru не могли оторваться от рассказов Натальи о далекой и загадочной Африке и спешим поделиться ими с вами.
Об особенностях жизни в стране
- В Гане есть президент и министры, но есть еще и вожди-короли. Есть главный вождь — на всю страну, есть вожди поменьше — на город или деревню, а есть совсем малюсенькие вожди — на район, квартал. Вожди — это дань традиции и местное самоуправление. Они решают вопросы граждан, улаживают конфликты, делят землю, отвечают за благополучие жителей своего района. ⠀
- Местные не знают, что такое лето, зима, осень. «Есть дождь» и «нет дождя» — вот и вся разница между сезонами.
- Наследование престола идет не по отцовской линии, а по материнской. И дети короля не имеют никакого права на престол. Принцами и принцессами могут называть себя только дети сестер бывшего вождя, а его собственные дети станут лишь советниками, помощниками будущего монарха.
- Много на улицах и мусора. Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, но тут есть проблемы и с тем, и с другим. Ганцы дочиста выметают по утрам свои дворы, но мало заботятся о чистоте городских улиц.
- Чтобы купить все необходимое, иногда приходится объехать весь город! Но есть во всем этом один плюс. В России, чтобы купить воду и, например, печенье для ребенка, нужно припарковаться, выйти, пробежаться по «Пятерочке», отстоять в очереди на кассе. Здесь достаточно остановиться у обочины, высунуть руку в окно и крикнуть хозяйке лавки у обочины, что тебе нужно. Она принесет и покупку, и сдачу.
- Общаюсь я на английском. Это официальный язык страны, на нем говорят все, кто ходил в школу. Но английский тут необычный. Если попросить соль, могут не понять. Обязательно нужно уточнить, что требуется йодированная соль. А хозяйственное мыло тут называют key soap, потому что на нем нарисован ключик. Газировку, лимонад называют минералкой. Если просишь tea, чай, можешь получить какао. Чтобы получить чай, нужно попросить «Липтон».
- Адресов в Гане нет. На вопрос «где ты живешь?» можно услышать: «Рядом с Юнибанком» или «За региональной больницей». Так же обозначают свое местонахождение и магазины, и офисы компаний в рекламе и объявлениях. Названия имеют только крупные центральные улицы.
- В большинстве домов тусклое освещение. Раньше была мода на синий, красный или зеленый свет. До сих пор у некоторых такое освещение, выглядит как ночной клуб. В больших домах можно себе позволить диван на полгостиной, а в бедных мебели почти нет. В любом доме очень много фотографий, развешанных под потолком по всему периметру гостиной. А вот живых цветов нет, зато много искусственных.
О еде
- То, что европейцы не могут есть перец, — популярный местный стереотип. Отсюда убеждение, что белокожие женщины не умеют готовить: не используют специи, не жарят, едят сплошной салат.
- В рационе любого человека, даже самого бедного ганского студента, есть два продукта: шито и гари. Гари — это кассава (корнеплод такой), которую ферментируют, измельчают и сушат. Получается белый кисловатый порошок. Его можно заваривать кипятком и есть как гарнир, а можно есть на завтрак с молоком и сахаром. Шито — это острый соус из сушеной рыбы и креветок. На вкус напоминает соус из шпрот. Можно есть, опять же, с гари, а можно с рисом.
- Это́ — традиционное ганское праздничное блюдо. Его готовят невесте на завтрак или имениннику вместо торта. А еще это блюдо — подношение богам. Это́ — вареные плантаны (овощные бананы), кокоямс или ямс (корнеплоды), которые перетирают в пюре и заливают красным пальмовым маслом, иногда в нем обжаривают немного сушеной рыбы.
- Настоящий мед, по мнению ганцев, это мед не с пасеки, хотя они тут тоже есть, а из леса. Дикие пчелы строят в лесах прямо-таки гигантские гнезда. Деревенские жители отправляются в лес, а возвращаются с целыми ведрами!
- В традиционной кухне практически отсутствуют молочные продукты. Нет здесь ни масла, ни сыра.
- Переезд для меня сопровождался огромным количеством гастрономических открытий. Например, курицу и рыбу можно готовить вместе. Даже если рыба — это вонючая скумбрия. Никогда не забуду шок, который я испытала, увидев, как муж отправляет в кастрюлю с курицей куски скумбрии. Как можно так портить продукт? На деле оказалось вкусно.
- Сушеную рыбу можно варить или тушить в супах и соусах. Копченую — тоже. И это вкусно. А вот просто в сушеном и копченом виде, как мы, в Гане не едят.
- Вареное яйцо является прекрасным дополнением к любому блюду. Супу, рису, спагетти, только что в кашу не кладут.
- Из кукурузы можно приготовить не только завтрак, обед и ужин, но еще и компот. На самом деле есть несколько напитков из кукурузы. А еще есть кислая кукурузная каша, которая мне по вкусу напоминает фруктовый кисель.
О культурных особенностях
- Для страны ситуация, в которой жена строит карьеру в офисе, а муж дома греет пюрешки из брокколи и меняет подгузники, — нонсенс. Здесь разделение обязанностей в семье очень четкое. Не каждый ганец и на кухню-то зайдет, чтобы положить себе поесть, будет жену ждать.
- Все лучшее детям, так? Ганцам этот принцип неведом. Все лучшее здесь — главе семьи. А детям — что останется. По традиции первым за стол садится отец, первым накладывает себе еду. Мать ест с ним, маленькие дети — тоже. А вот дети постарше — на кухне и то, что останется.
- Врачей простые люди боятся, на этом построены многие успешные рекламные кампании. Например, средство от половой слабости, местный бестселлер. Продавцы давят на больное: утверждают, что худшее, что может случиться с мужчиной, — это урологический катетер. Катетеров все боятся и вместо того, чтобы идти в больницу, годами пользуются бесполезным средством за 3 рубля.
- По мнению ганцев, иметь много друзей плохо. А зачем тебе друзья, когда есть семья? (Здесь семья — это вся твоя деревня и половина соседней.)
- Иногда для местных легче создать семью с иностранцем, чем с соотечественником/цей из другого региона страны. Всему виной трайбализм — неприятие людей из другого трайба, племени. Страна многонациональная, и у каждого народа есть предрассудки относительно соседей.
- На рождение ребенка родителям здесь дарят практичные подарки. Впервые я узнала об этом, когда мы в России крестили старшего сына. Наши русские гости пришли с погремушками и грызунками, а гости африканские принесли стиральный порошок и подгузники.
- Пирсинг и тату — это табу и вызовут резкую критику на улицах, в школе, в церкви. Мало кто на такое решится, а дома это, скорее всего, вызовет порку. Да-да, телесные наказания здесь все еще распространены.
- Интроверту в Африке не выжить: окружающие окликают на улицах, пытаются завести разговор или взять за руку, просят номер телефона. Все это — от излишнего дружелюбия. Стоит настроиться на общую волну, как полгорода становится твоими друзьями. Не сможешь настроиться — врагами. Вряд ли кто-то из окружающих догадается, что ты устала или стесняешься. Не поздоровалась — не уважаешь.
- С сигаретами интересная ситуация. Здесь не то что подростки — здесь взрослые курят по вечерам за домом на заднем дворе, чтобы не увидел никто. За все время жизни здесь я видела курящего человека на улице всего один раз! И это был ливанец.
- Гостеприимство по-гански: гости могут затянуться на месяц, два. Приехать можно вообще без предупреждения, а я должна принять. Вопрос платы за питание подниматься не должен, хозяин платит. И это относится вообще ко всем гостям. Поэтому мужу непонятна ситуация «поехать отдыхать с друзьями и скинуться на бензин». Если он водитель, денег не возьмет. Отпускать гостя с пустыми руками не принято. Принято дать ему денег на дорожку.
- Есть какая-то местная традиция, согласно которой после двойни обязательно нужно родить еще ребенка — Тевию. Традиции, конечно, надо уважать, но где гарантия, что, родив 5-го, мне не скажут, что нужно 6 для баланса, а там и до 10 недалеко! За 10-го ребенка, кстати, моя семья должна будет мужу подарить барана, есть такая традиция.
- У многих народов Западной Африки существует настоящий культ близнецов. Они считаются особым даром, счастьем, благословением. В некоторых районах близнецов даже приравнивают к божествам!
- Мне до сих пор непривычно, что окружающие постоянно просят у нас деньги. Иногда просто так, иногда в долг. И даже если просят в долг, скорее всего, не вернут. Родственники, которым нужно на лекарства, друзья, которые внезапно остались без работы, коллеги, которым не хватает до зарплаты. И не дать ты не можешь. Так уж здесь принято.
О ганских женщинах
- В повседневной жизни девушки почти не красятся: тушь и блеск для губ — программа максимум. Да и жарко тут, потечет макияж.
- Идеал женской красоты — узкая талия, плоский живот и широкие бедра. На данный момент самая популярная в Гане пластическая операция — уменьшение талии и увеличение бедер. Во времена молодости моей свекрови в моде были щербинки между передними зубами, и некоторые местные специалисты подпиливали зубы всем желающим приобрести красивую улыбку.
- Почти все женщины используют парики или искусственные пряди для создания причесок. Афроволосы жесткие, их не уложишь. Для выпрямления нужно приложить немалые усилия и средства. Кроме того, есть опасность испортить свои волосы химией.
- В классическом женском наряде обязательно присутствует отрез ткани, из которой шьют платье или подходящей к нему. Его можно повязать на голову как тюрбан. Им можно сзади привязать малыша. Его можно аккуратно сложить и положить на плечо или обернуть вокруг талии. Им можно обернуть плечи, если стало зябко. Им можно обернуться дома после ванны, например. Его можно свернуть колечком и положить на голову под тяжелый груз.
О ганцах
- Ганцы обожают пословицы и поговорки. Например, фраза «я покажу тебе месяц, в который сажают кукурузу» будет означать то же, что и наше «ну погоди, ты у меня еще попляшешь». То же самое значит и «ты увидишь красную сторону моего глаза». Если человек говорит вам: «Сегодня я буду молоть твой арахис», — пора убегать: назревает серьезный конфликт. «Сколько рек ты пересек, чтобы дойти сюда?» значит то же, что и «тебя только за смертью посылать». А «он сделает это после того, как перебросит камень через Вольту» (самая крупная река в Гане) означает «когда рак на горе свистнет».
- Есть у местных одна особенность, с которой свыкнуться мне до сих пор непросто. Они шумные. Кажется, рядовой ганец рождается под шум-гам, в нем растет, развивается, взрослеет, стареет. А потом хоронят его тоже под громкий аккомпанемент! Они громко разговаривают, музыку любят погромче. Когда общаются, слышно соседям, когда спорят, в курсе вся улица.
- В стране много умных, интеллигентных людей, но основная масса плохо образована и воспитана. Они могут быть простыми и приветливыми, но иметь дело с ними сложно. Живя здесь, приходится мириться с необязательностью, непунктуальностью, неаккуратностью. Кроме того, люди тут небогаты, а очень многие и вовсе живут в нищете. Их мысли заняты вопросами выживания, а не заботами об эстетике.
- Вот что-что, а продавать ганцы умеют! К примеру, идет по городу мужик и несет дохлых крыс. Что он продает? Крысиный яд! И крыс демонстрирует: вот, смотри, какой яд эффективный. Или продают зубной порошок, говорят, что он убивает бактерии между зубами. Чистишь им зубы, а десны кровоточат? Так это он действует, выводит микробы из десен.
- Местные обожают позировать на фоне чужих дорогих тачек и крутых домов. Помню, в Аккре мы жили при церкви, а по соседству стоял особняк местного толстосума. Каждое воскресенье после службы под его забором выстраивалась очередь из желающих запечатлеть себя на фоне шикарного здания.
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Фото на превью Cobbyshy / commons.wikimedia