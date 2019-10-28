Россиянка, рискнувшая переехать в Африку, честно рассказала о жизни на этом экзотическом континенте

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Более 8 лет назад петербурженка Наталья познакомилась в университете со своим будущим мужем Франком, который сначала ей совсем не понравился. Однако спустя еще несколько лет девушка переехала на родину мужа, где пара воспитывает уже 4 детей. Наталья долго привыкала к местным обычаям, но сейчас она не только воспринимает их как часть обычной жизни, но и с теплотой и любовью делится в своем блоге знаниями о культуре и быте Ганы.