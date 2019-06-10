Россиянка приехала работать в Китай и столкнулась с фактами, о которых вряд ли узнают туристы (Но мы это исправим)

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Блогер Анна Стельмах переехала из Челябинска в провинцию Шаньси. Сейчас она работает учителем английского языка в детском саду, который посещают оба ее сына. С первых же дней Анна буквально влюбилась в Китай и решила рассказывать о нем своим подписчикам.

Не поверите, но мы в AdMe.ru узнали много нового о Поднебесной. Например, зачем детям нужны наклейки на лбу и почему здесь крайне нежелательно заказывать пиццу.

1. Я разучилась говорить спасибо

В Китае не принято благодарить за мелочи (особенно знакомых людей). А если еще вы за это заплатили деньги, то ваше «спасибо» принимают с непониманием и смущением. Как так, за все же уплóчено? Например, не благодарят в такси, в ресторанах, на кассе в магазине.

2. В Китае принято доверять друг другу

Выражение «как за каменной стеной» подходит Китаю как в прямом, так и в переносном смысле. Должно «повезти», чтобы с вами произошел какой-нибудь инцидент. С одной стороны, следят за безопасностью: камеры везде, в свой микрорайон или двор можно попасть только с помощью специальной пластиковой карты, она же открывает подъезд. С другой стороны, от кого охраняют, я так пока и не поняла. Меня больше всего поразило, что посылки, которые привозят транспортные компании, лежат на улице в коробке и никак не охраняются. Просто подходишь к коробке, выбираешь свою посылку и все. Выдача по паспорту? Нет, не слышали.

3. На праздник урожая маринуют чеснок

Однажды в чат для родителей учителя отправили такое сообщение: «Наступил праздник Лаба! Ешьте Лаба-кашу, маринуйте Лаба-чеснок». Слышали о таком празднике? Ла — это название 12-го месяца по лунному календарю, а Ба — 8-й день. Еще 3 000 лет назад это был праздник урожая. В этот день, как вы уже поняли, едят сладкую кашу из нескольких видов бобовых и маринуют чеснок.

4. А белый — это точно цвет траура?

В книжках пишут, что белый в Китае — цвет траура, и советуют не носить полностью белых нарядов и не вручать местным жителям подарки в белой упаковке. Приезжаю в Китай, а тут все в белом. Особенно много таких машин. У всех моих знакомых автомобили белые. Похоже, это самый модный цвет.

5. Новый год встречают в новом белье

Одна из китайских традиций — встречать Новый год в новой одежде, словно оставляя все старое в прошлом. Причем новым должно быть все, начиная с нижнего белья и заканчивая пуховиком. А еще в новогоднюю ночь глава семьи должен положить под подушку жене и детям красные конверты с минимальной суммой в 100 юаней. Здесь с детства приучают к любви к деньгам, и это не считается меркантильностью.

6. А настоящую пиццу здесь делать не научились

Не советую посещать в Китае рестораны западной кухни. Это все равно будет не западная кухня. Пицца готовится на сладком дрожжевом тесте, иногда с фруктами и всегда с обилием начинки. Вот этим последним пунктом она напоминает нашу домашнюю пиццу, когда начинки столько, что взять одной рукой кусочек не получается: он просто разваливается. В итоге выходит теплый салат.

7. Во время свадьбы принято отгонять злых духов

Наши соседи по подъезду недавно играли свадьбу. Пол был выстелен красной тканью даже в лифте. Везде наклеили иероглифы двойного счастья как пожелание рождения ребенка. Весь двор до выхода также застелили красной тканью и увешали красными фонарями. Перед входом поставили красную арку с драконами и слонами по бокам. С 8 утра играли музыканты и гремели петарды. Видимо, отгоняли злых духов.

8. Утро и вечер — время для спорта и танцев

Время 6:30 утра. На улице людей больше, чем днем. В основном пенсионеры, но и молодых немало. Когда я в Челябинске утром выходила на пробежку, почти каждый день на своем пути встречала одних и тех же 5 (!) человек. А тут такие молодцы, почти толпами. В основном просто ходят быстрым шагом, некоторые спиной вперед, многие бегают. Отдельно стоит сказать про танцы на площади. Ровно в 6:30 и в 20:30 на больших и маленьких площадях включается музыка. Ведущие в костюмах и белых перчатках показывают движения, а все желающие повторяют за ними. По вечерам танцуют с яркими веерами и зонтиками.

9. В кино придется читать субтитры

В кинотеатрах показывают фильмы без дубляжа — на английском с китайскими субтитрами. Странно, почему китайцы до сих пор поголовно английского не знают? Отличная же практика аудирования. Интересно, что в Китае детей пускают на любые киносеансы. Часто можно увидеть, как в зале во время демонстрации фильмов для взрослых сидят малыши. Правда, каждый со своими мультиками.

10. Обычные китайцы не пьют чай и лечатся горячей водой

Здесь пьют воду, причем чаще всего горячую. Особенно женщины. Некоторые китаянки не едят мороженого, не пьют холодной воды вообще. Потому что, согласно китайской медицине, холод — это энергия инь, которой у женщин и так в избытке, поэтому они восполняют энергию янь горячей водой. Еще в Китае считается, что горячей водой можно вылечить болезни, от которых мы давно привыкли пить таблетки. Если китайцу сказать, что у тебя болит голова или живот, что простудился или чувствуешь себя усталым, с вероятностью 95 % тебе ответят: «Пей больше горячей воды».

11. В парикмахерской с одним клиентом могут работать несколько мастеров

Парикмахерские тут на каждом шагу, но если пойти в первую попавшуюся, то можно получить культурный шок. Может, и специалисты там хорошие, но очень грязно. А есть заведения, где красота: у каждого работника микрофончик для связи и мастера перед стрижкой обязательно долго моют клиенту голову. У каждого сотрудника своя работа. Один моет голову, другой стрижет, третий красит волосы, четвертый делает укладку. Помните, когда в российских парикмахерских волосы разделяют прядками, остальные закалывают крабиком? Так вот здесь вместо крабика ассистент, в обязанности которого входит передавать готовые пряди мастеру.

12. Здесь можно встретить детей с наклейками на лбу

Если в Китае хотят похвалить ребенка, то тыкают ему в лоб большим пальцем, будто ставя печать, и говорят: «Zhēn bàng» («Молодец»). За хорошее поведение детям клеят наклейки. Догадались куда?

13. Мороженое может быть кофейным и... кукурузным

Некоторые виды китайского мороженого напоминают снег. А еще это лакомство почему-то всегда слишком перемороженное. Достаешь его из морозилки, а оно все если не в снегу, то в инее и кусочках льда. Дешевле всего стоит фруктовый лед. Он может быть и со сливочным вкусом, и с кофейным. Мне, кстати, кукурузное и бобовое мороженое понравилось. Необычно, но вкусно.

А вам приходилось бывать в Китае или общаться с его жителями? Можете удивить нас неожиданными фактами об этой стране?