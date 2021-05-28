Россиянка переехала в Швейцарию и рассказывает о стране, где в декрет уходят даже папы

На фоне всего остального мира Швейцария кажется отдельной цивилизацией с уникальным устройством общества и особой ментальностью. Об этом и своей жизни здесь пишет блогер Ирина Марклэ, которая 7 лет назад переехала туда из Москвы.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что этот материал пригодится и тем, кто подумывает о переезде, и тем, кто просто интересуется путешествиями и культурой других стран.

Привычные вещи, от которых пришлось отказаться

Я пишу только о своем опыте жизни в городке с населением в 18 тыс. человек. Жизнь в Цюрихе, подозреваю, чем-то отличается. Итак, что я перестала делать после переезда в эту страну: Ездить на такси. Цены космические — примерно $ 25 за 5 км.

Массаж и бьюти-процедуры. Не только цены, но и своеобразный подход местных мастеров. Лучше сделаю сама или дождусь поездки в Россию.

Заказывать доставку еды. В нашем городе таких услуг просто нет.

Вызывать врача на дом. Приезжают только в экстренных случаях, и стоить это будет немало.

Посещать культурные мероприятия и кино. Ходить некуда: ни театров, ни выставок, а сеансы кинотеатров неудобные по времени.

Обращаться за чем-то к соседям. Нельзя беспокоить их понапрасну.

Носить каблуки и чистить обувь. Предпочтение отдаю комфорту, а чистка не нужна по причине отсутствия грязи на дорогах.

Здесь каждый норовит поймать удачу за хвост

До приезда в Швейцарию я никогда не покупала лотерейные билеты, а здесь это один из самых ходовых товаров: их дарят, покупают себе, друзьям и детям. Самая популярная лотерея — EuroMillions с джекпотом в € 17 млн, и кто-то постоянно его выигрывает. В стране уже почти 800 лотерейных миллионеров, причем голову от свалившегося счастья они не теряют. Мы тоже полюбили это развлечение. Выигрышным оказывается примерно каждый 7-й билет, но потратили мы пока больше, чем получили.

Швейцарские школы, колледжи и армейская дисциплина в них

После звонка директора колледжа, где учится мой сын, у меня случился нервный тик. Макс прогулял 2 урока. Казалось бы, что тут такого? Двойку поставят, расскажут родителям? Нет, в Швейцарии за это получают выговор. Если заработаешь 3 таких (за списывания, прогулы или драки), то до свидания. Это был первый. Младший сын в школе тоже наполучал наказаний. На вопрос «Чего опять?» пожаловался, что на весь учебный день полагается всего одна 15-минутная перемена, а хочется с ребятами пообщаться. Вот он на уроках и общается. Из-за этой дисциплины я всегда шучу, что он ходит в казарму: наказания за опоздания, забывание учебников, домашних заданий, разговоры во время урока и многое другое. Но есть и особенность, к которой я привыкла, и она мне теперь очень нравится: на 2-часовой обед все дети идут домой. Можно обсудить, как прошло утро, чего нового, походить по магазинам. Это сохранилось с тех пор, когда женщины не работали и всегда находились дома, а поскольку здания школ довольно старые, то нет возможности построить там столовые.

Практичная и натуральная красота швейцарок

Местные женщины уверены, что красота идет изнутри: от здорового тела и внимательного отношения к себе. Поэтому они соблюдают свои правила: Ведут активный образ жизни. Реальная жизнь занимает их гораздо больше, чем инстаграм или телевизор.

Реальная жизнь занимает их гораздо больше, чем инстаграм или телевизор. Выбирают полноценный сон и свежие местные продукты. Швейцарки уверены только в том, что производится на их родной земле.

Швейцарки уверены только в том, что производится на их родной земле. Почти не красятся и не делают пластические операции, предпочитая натуральную красоту. У них больше кремов для ухода, чем косметики.

предпочитая натуральную красоту. У них больше кремов для ухода, чем косметики. Фанатично защищаются от солнца. Как известно, оно вредно для кожи.

Как известно, оно вредно для кожи. Игнорируют моду. Практичные швейцарки выберут удобную одежду из натуральных тканей и неброского цвета, а не трендовые вещи.

Практичные швейцарки выберут удобную одежду из натуральных тканей и неброского цвета, а не трендовые вещи. Придерживаются точки зрения, что чистые волосы — уже прическа. Они даже не станут закрашивать седину.

Они даже не станут закрашивать седину. Не сидят на диетах. Это вредно для организма. Для поддержания стройности фигуры предпочитают больше двигаться.

Страна скромных миллионеров

Швейцария может похвастаться самой высокой в мире плотностью состоятельных людей. Чаще всего это наследники семейного бизнеса, передающегося из поколения в поколение. Среди богатейших — потомки основателей Roche, IKEA, совладельцы Chanel и другие. Однако местные миллионеры почти не выделяются. Ездят на общественном транспорте, носят непримечательную, но качественную одежду. Роскошь и демонстрирование своего статуса им не нужны. Скромность, бережливость и уважение к труду — это основы мировоззрения швейцарцев.

Кто же такие эти швейцарцы

В стране проживают представители многих народностей, поэтому сложно обобщенно написать об их менталитете. Но попытаюсь выделить несколько основных качеств: Спокойствие и сдержанность, но сильная воля. Поэтому и построили такую страну, не дав себя никому завоевать.

Скромность. Они склонны преуменьшать свои заслуги и не выставлять успехи напоказ.

Патриотизм. От местных часто можно услышать, что здесь не идеально, но лучше, чем у многих.

Рациональность. Опираются на логику и интеллект.

Не стремятся к богатству. Для них важнее найти счастье, комфорт и покой.

Консерватизм. Однако от традиций они отступят, если на то есть основания.

Личное пространство здесь превыше всего

Личное пространство и покой здесь приравниваются к основным потребностям. Например, в воскресенье нельзя косить траву, сушить белье на улице, мыть машину и утилизировать бутылки. Люди должны иметь возможность отдохнуть, наслаждаясь красотой и тишиной. После 22:00 надо уважать право других на крепкий сон, поэтому в многоквартирных домах с плохой шумоизоляцией в это время лучше не принимать ванну, а некоторые домовладельцы могут это даже запретить.

Каково это — быть замужем за швейцарцем

Теперь я расскажу о швейцарцах с точки зрения семьи. Речь пойдет о мужьях французского происхождения: Неконфликтные и предсказуемые. Может не хватать какого-то накала, зато чувствуешь себя защищенно и уверенно.

Организованные. Я знаю, к кому мы пойдем в гости в конце года и куда поедем отдыхать в следующем году.

Относятся к жене с уважением. В женщине видят личность со своими стремлениями и интересами.

Нежадные. Все крупные покупки обсуждаются, но только для того, чтобы понять, как распланировать бюджет.

Семью ставят в приоритет. Они откажутся от переезда или повышения по работе, если жена против. Не пойдут на встречу с друзьями, если ей нездоровится.

Практичная романтика местных мужчин

Меня часто спрашивают, романтичны ли швейцарцы. Очень, но по-своему. Охапки роз или серенады под окнами — это не то, чего стоит от них ждать. Муж Денис в одну из первых встреч, например, спросил, люблю ли я грибы. Потом насобирал полную корзину и сделал жюльен. Романтика заключалась в том, что он целый день для меня что-то делал. Для них романтика прежде всего практична: помочь с уборкой, испечь пирог, сходить в горы, помочь разобраться с налоговой декларацией или медицинской страховкой. И я очень это ценю. Мне не нужны звезды с неба, и для меня нет ничего более романтичного, чем когда после работы муж целует меня и говорит: «Отдохни, любимая», а после сам занимается детьми.

Папы тоже ходят в декрет

Когда родился младший сын, муж ушел на месяц в декрет за свой счет. В роддоме его обучили всему: купать, менять памперсы, одевать и носить младенца столбиком. Занимался ребенком днями и ночами с огромным удовольствием. А недавно даже ввели закон, гласящий, что всем отцам предоставляется оплачиваемый 2-недельный отпуск. У женщин он составляет 16 недель. Инициативу поддержали более 60 % граждан.

Есть ли жизнь после развода

Несмотря на свой характер, жители Швейцарии разводятся. Среди наших друзей таких немало, но на выходные они приезжают вместе с детьми и бывшими супругами, с которыми уже не живут. И папы иногда возятся с чадом побольше мам. Во многих странах это явление нечастое. Почему здесь по-другому? Отцы включены в жизнь детей не меньше матери, а всю домашнюю рутину и проблемы, связанные с ребенком, здесь «женским делом» не считают. Также европейское общество осуждает ситуации, когда отец бросает детей. От него могут отвернуться друзья и даже семья.

Чего в Швейцарии лучше не делать

В основном швейцарцы добрые и милые, но не любят, когда вторгаются в их личное пространство и не следуют правилам и законам. Поэтому есть несколько неочевидных вещей, которые не стоит делать в этой стране: Громко разговаривать и вызывающе вести себя на улице. Местные любят тишину и говорят вполголоса.

Превышать скорость. Ну вы, конечно, можете, но не удивляйтесь астрономическому штрафу.

Собирать цветы эдельвейса. Это символ Альп, и он строго охраняется.

Кормить голубей. Это ограничение от санитарных служб.

Откладывать обед. Швейцарцы едят строго с 12:00 до 13:00. Многие рестораны после 14:00 уже не принимают заказы.

Игнорировать чужие взгляды, улыбки, приветствия. Здесь это не означает, что вам хотят что-то навязать или впарить. Так люди просто демонстрируют свою доброжелательность.