Россиянка переехала в Швейцарию и рассказывает о стране, где в декрет уходят даже папы
На фоне всего остального мира Швейцария кажется отдельной цивилизацией с уникальным устройством общества и особой ментальностью. Об этом и своей жизни здесь пишет блогер Ирина Марклэ, которая 7 лет назад переехала туда из Москвы.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что этот материал пригодится и тем, кто подумывает о переезде, и тем, кто просто интересуется путешествиями и культурой других стран.
Привычные вещи, от которых пришлось отказаться
Я пишу только о своем опыте жизни в городке с населением в 18 тыс. человек. Жизнь в Цюрихе, подозреваю, чем-то отличается. Итак, что я перестала делать после переезда в эту страну:
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Ездить на такси. Цены космические — примерно $ 25 за 5 км.
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Массаж и бьюти-процедуры. Не только цены, но и своеобразный подход местных мастеров. Лучше сделаю сама или дождусь поездки в Россию.
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Заказывать доставку еды. В нашем городе таких услуг просто нет.
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Вызывать врача на дом. Приезжают только в экстренных случаях, и стоить это будет немало.
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Посещать культурные мероприятия и кино. Ходить некуда: ни театров, ни выставок, а сеансы кинотеатров неудобные по времени.
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Обращаться за чем-то к соседям. Нельзя беспокоить их понапрасну.
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Носить каблуки и чистить обувь. Предпочтение отдаю комфорту, а чистка не нужна по причине отсутствия грязи на дорогах.
Здесь каждый норовит поймать удачу за хвост
До приезда в Швейцарию я никогда не покупала лотерейные билеты, а здесь это один из самых ходовых товаров: их дарят, покупают себе, друзьям и детям. Самая популярная лотерея — EuroMillions с джекпотом в € 17 млн, и кто-то постоянно его выигрывает. В стране уже почти 800 лотерейных миллионеров, причем голову от свалившегося счастья они не теряют. Мы тоже полюбили это развлечение. Выигрышным оказывается примерно каждый 7-й билет, но потратили мы пока больше, чем получили.
Швейцарские школы, колледжи и армейская дисциплина в них
После звонка директора колледжа, где учится мой сын, у меня случился нервный тик. Макс прогулял 2 урока. Казалось бы, что тут такого? Двойку поставят, расскажут родителям? Нет, в Швейцарии за это получают выговор. Если заработаешь 3 таких (за списывания, прогулы или драки), то до свидания. Это был первый.
Младший сын в школе тоже наполучал наказаний. На вопрос «Чего опять?» пожаловался, что на весь учебный день полагается всего одна 15-минутная перемена, а хочется с ребятами пообщаться. Вот он на уроках и общается. Из-за этой дисциплины я всегда шучу, что он ходит в казарму: наказания за опоздания, забывание учебников, домашних заданий, разговоры во время урока и многое другое.
Но есть и особенность, к которой я привыкла, и она мне теперь очень нравится: на 2-часовой обед все дети идут домой. Можно обсудить, как прошло утро, чего нового, походить по магазинам. Это сохранилось с тех пор, когда женщины не работали и всегда находились дома, а поскольку здания школ довольно старые, то нет возможности построить там столовые.
Практичная и натуральная красота швейцарок
Местные женщины уверены, что красота идет изнутри: от здорового тела и внимательного отношения к себе. Поэтому они соблюдают свои правила:
- Ведут активный образ жизни. Реальная жизнь занимает их гораздо больше, чем инстаграм или телевизор.
- Выбирают полноценный сон и свежие местные продукты. Швейцарки уверены только в том, что производится на их родной земле.
- Почти не красятся и не делают пластические операции, предпочитая натуральную красоту. У них больше кремов для ухода, чем косметики.
- Фанатично защищаются от солнца. Как известно, оно вредно для кожи.
- Игнорируют моду. Практичные швейцарки выберут удобную одежду из натуральных тканей и неброского цвета, а не трендовые вещи.
- Придерживаются точки зрения, что чистые волосы — уже прическа. Они даже не станут закрашивать седину.
- Не сидят на диетах. Это вредно для организма. Для поддержания стройности фигуры предпочитают больше двигаться.
Страна скромных миллионеров
Швейцария может похвастаться самой высокой в мире плотностью состоятельных людей. Чаще всего это наследники семейного бизнеса, передающегося из поколения в поколение. Среди богатейших — потомки основателей Roche, IKEA, совладельцы Chanel и другие.
Однако местные миллионеры почти не выделяются. Ездят на общественном транспорте, носят непримечательную, но качественную одежду. Роскошь и демонстрирование своего статуса им не нужны. Скромность, бережливость и уважение к труду — это основы мировоззрения швейцарцев.
Кто же такие эти швейцарцы
В стране проживают представители многих народностей, поэтому сложно обобщенно написать об их менталитете. Но попытаюсь выделить несколько основных качеств:
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Спокойствие и сдержанность, но сильная воля. Поэтому и построили такую страну, не дав себя никому завоевать.
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Скромность. Они склонны преуменьшать свои заслуги и не выставлять успехи напоказ.
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Патриотизм. От местных часто можно услышать, что здесь не идеально, но лучше, чем у многих.
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Рациональность. Опираются на логику и интеллект.
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Не стремятся к богатству. Для них важнее найти счастье, комфорт и покой.
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Консерватизм. Однако от традиций они отступят, если на то есть основания.
Личное пространство здесь превыше всего
Личное пространство и покой здесь приравниваются к основным потребностям. Например, в воскресенье нельзя косить траву, сушить белье на улице, мыть машину и утилизировать бутылки. Люди должны иметь возможность отдохнуть, наслаждаясь красотой и тишиной. После 22:00 надо уважать право других на крепкий сон, поэтому в многоквартирных домах с плохой шумоизоляцией в это время лучше не принимать ванну, а некоторые домовладельцы могут это даже запретить.
Каково это — быть замужем за швейцарцем
Теперь я расскажу о швейцарцах с точки зрения семьи. Речь пойдет о мужьях французского происхождения:
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Неконфликтные и предсказуемые. Может не хватать какого-то накала, зато чувствуешь себя защищенно и уверенно.
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Организованные. Я знаю, к кому мы пойдем в гости в конце года и куда поедем отдыхать в следующем году.
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Относятся к жене с уважением. В женщине видят личность со своими стремлениями и интересами.
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Нежадные. Все крупные покупки обсуждаются, но только для того, чтобы понять, как распланировать бюджет.
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Семью ставят в приоритет. Они откажутся от переезда или повышения по работе, если жена против. Не пойдут на встречу с друзьями, если ей нездоровится.
Практичная романтика местных мужчин
Меня часто спрашивают, романтичны ли швейцарцы. Очень, но по-своему. Охапки роз или серенады под окнами — это не то, чего стоит от них ждать. Муж Денис в одну из первых встреч, например, спросил, люблю ли я грибы. Потом насобирал полную корзину и сделал жюльен. Романтика заключалась в том, что он целый день для меня что-то делал.
Для них романтика прежде всего практична: помочь с уборкой, испечь пирог, сходить в горы, помочь разобраться с налоговой декларацией или медицинской страховкой. И я очень это ценю. Мне не нужны звезды с неба, и для меня нет ничего более романтичного, чем когда после работы муж целует меня и говорит: «Отдохни, любимая», а после сам занимается детьми.
Папы тоже ходят в декрет
Когда родился младший сын, муж ушел на месяц в декрет за свой счет. В роддоме его обучили всему: купать, менять памперсы, одевать и носить младенца столбиком. Занимался ребенком днями и ночами с огромным удовольствием. А недавно даже ввели закон, гласящий, что всем отцам предоставляется оплачиваемый 2-недельный отпуск. У женщин он составляет 16 недель. Инициативу поддержали более 60 % граждан.
Есть ли жизнь после развода
Несмотря на свой характер, жители Швейцарии разводятся. Среди наших друзей таких немало, но на выходные они приезжают вместе с детьми и бывшими супругами, с которыми уже не живут. И папы иногда возятся с чадом побольше мам. Во многих странах это явление нечастое.
Почему здесь по-другому? Отцы включены в жизнь детей не меньше матери, а всю домашнюю рутину и проблемы, связанные с ребенком, здесь «женским делом» не считают. Также европейское общество осуждает ситуации, когда отец бросает детей. От него могут отвернуться друзья и даже семья.
Чего в Швейцарии лучше не делать
В основном швейцарцы добрые и милые, но не любят, когда вторгаются в их личное пространство и не следуют правилам и законам. Поэтому есть несколько неочевидных вещей, которые не стоит делать в этой стране:
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Громко разговаривать и вызывающе вести себя на улице. Местные любят тишину и говорят вполголоса.
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Превышать скорость. Ну вы, конечно, можете, но не удивляйтесь астрономическому штрафу.
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Собирать цветы эдельвейса. Это символ Альп, и он строго охраняется.
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Кормить голубей. Это ограничение от санитарных служб.
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Откладывать обед. Швейцарцы едят строго с 12:00 до 13:00. Многие рестораны после 14:00 уже не принимают заказы.
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Игнорировать чужие взгляды, улыбки, приветствия. Здесь это не означает, что вам хотят что-то навязать или впарить. Так люди просто демонстрируют свою доброжелательность.
Хотели бы вы посетить эту страну? В рамках путешествия или в поисках лучшей жизни?