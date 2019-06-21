Россиянка переехала в Швецию и рассказывает, как живут в одной из самых счастливых стран в мире

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Швеция регулярно входит в десятку самых счастливых стран мира. Рейтинг счастья рассчитывается по таким показателям, как уровень доходов, продолжительность жизни, качество здравоохранения и т. д., поэтому эта скандинавская страна привлекает множество иммигрантов со всего мира. В стране проживают около 10 млн человек, из которых почти 1 млн — люди, рожденные за ее пределами. Героиня нашей статьи Анастасия — одна из тех, кто переехал в страну Карлсона из России, живет там уже несколько лет и проводит экскурсии по Стокгольму.

AdMe.ru расспросил Анастасию о жизни в Швеции и ее особенностях.

Мы с мужем переехали в Швецию в 2014 году. Я была достаточно подготовлена к тому, что я увижу, так как в Стокгольме я уже была, хоть и один раз. В этом есть что-то символичное, ведь поездка в Швецию была первым моим путешествием за границу, а Стокгольм - первым иностранным городом. Дело было в декабре, я приезжала на 2 недели. Стокгольм был суров, хмур и сер в предрождественские дни. Несмотря на это, я полюбила этот город. Он спокойный, гордый, разный, торжественный и одновременно простой.

О достоинствах и недостатках

Мне нравится в Швеции многое: обсуждение проблем с экологией, инфраструктура, социальная ответственность людей, природа, подход к жизни. Шведы ценят свое время, личная жизнь и семья для них главнее работы, и это чувствуется. Шведские города не застраиваются вверх, они более низкие и "раскидистые". Много парков, где можно гулять в выходные и после работы. Никто не спешит, все достаточно размеренно, но при этом работает как часы. Здесь свежий воздух, популярны занятия спортом, что тоже сразу подмечаешь после переезда.

Шведы очень активно выражают свою гражданскую позицию. Общество всегда реагирует на законопроекты или какие-то кардинальные решения властей. Многие вещи не замалчиваются, а обсуждаются публично. Любой может написать свое мнение о проблеме в газету, где есть специальная колонка для этого. Начать сбор подписей против строительства или сноса зданий — это обычная практика. Несмотря на то что шведы говорят о своей пассивности, мне они кажутся очень активными. Я много раз видела, как люди помогали другим на улице и не проходили мимо, не откладывали свои идеи до лучших дней. Главный, на мой взгляд, недостаток шведов - это привычка говорить о своей стране как о лучшей в мире и убеждение в том, что все должны на них равняться. Не поймите меня неправильно, есть много вещей, которым у шведов можно научиться, но нельзя же считать другие страны отсталыми. Иногда мне кажется, что шведы живут в своем маленьком идеальном мире, за пределы которого им неинтересно выходить. При этом они мало что знают об окружающих их странах и даже не пытаются узнать, как будто считая его недостойным своего внимания.

О привычках и отличиях от нас

И еще шведы очень ответственно подходят к мусору: только 1 % отходов в стране закапывают на полигонах, остальное идет на переработку. Здесь действительно сортируют мусор. Да, в каждом доме, скорее всего в ящике под мойкой, будут стоять разные контейнеры для пластика, бумаги, обычного мусора. Иногда тут же и стекло, и металл, но часто их складывают отдельно. У кого-то сразу в домах, но чаще недалеко, почти в каждом квартале, стоят мусорные контейнеры для раздельного сбора. Бумага, батарейки, печатные материалы, металл, стекло, пластик. Есть и контейнеры для одежды, которую потом отдают в благотворительные фонды. Чтобы сдать в переработку технику, старые покрышки, мебель и прочее, надо ехать на специальную återvinningscentral (площадку), где можно сдать все: там стоят огромные контейнеры, куда ты и кидаешь больше ненужные тебе вещи.

К чему я до сих пор не могу привыкнуть - так это к непониманию того, насколько шведы с тобой откровенны. Они неконфликтны и в большинстве случаев будут терпеть коллегу, который им не нравится. Шведы достаточно закрытые, и то, что они улыбаются и мило беседуют с вами, еще не означает, что они захотят это повторить. Они достаточно индивидуалистичны. Если кто-то поддерживает беседу и смеется над вашими шутками, это еще не значит, что вы быстро подружитесь. И вообще определить, что на самом деле думают шведы, иногда сложно. А еще юмор шведов специфичен. Хочешь жить спокойно — будь как все. Шведы не очень любят тех, кто выделяется, и особенно «якалок» и зазнаек. И даже на работе не любят того, чье мнение идет вразрез со мнением большинства, даже если тот человек прав. Многие иностранцы считают, что шведы не любят умников. Не выделяйся, не говори о том, какой ты молодец: шведы тебя не поймут.

А еще мне кажется, что больше всего шведы любят стоять в очереди. Везде и всегда. Многим иностранцам это кажется скучным, хотя на самом деле это просто и удобно.

О друзьях

Если верить рейтингу "Лучшие и худшие страны для дружбы" ("Best and Worst Countries for Making Friends Abroad"), то Швеция, которая занимает 67-ю строчку, - самая недружелюбная скандинавская страна. У нас есть буквально пара друзей-шведов, и это почти за 5 лет жизни в Стокгольме. Шведы действительно более закрытые, чем россияне. Им требуется много времени, чтобы понять и принять, подружиться с новыми людьми. Многие дружат со школы. Влиться к ним в компанию тоже непросто, но возможно. Поэтому после переезда я больше всего скучаю по своему окружению - моим родителям и друзьям. Именно близких людей мне сильно не хватает. Все остальное - это мелочи, к которым привыкаешь. Впрочем, многое зависит и от вашего круга общения: учитесь ли вы вместе со шведами в университете, работаете ли с ними или ходите на курсы шведского, где все такие же иностранцы, как и вы.

О скандинавских интерьерах

Шведы предпочитают не красить стены в яркие цвета, да и обои — редкость. Просто оставляют стены светлыми. Так проще менять мебель, и с картинами все становится гораздо легче, если фон светлый. Стены часто украшают плакатами, картинами или полками с книгами или цветами. Элемент, без которого не обходится ни одна шведская квартира, — это софа. Обычно это большой диван из нескольких секций, который ставят в гостиной. Любимые цвета: черный, белый, серый и их оттенки. Рядом с диваном стоит на коврике маленький столик. Такую гостиную вы встретите в 90 % случаев. Все шведские кухни похожи. Обычно это белые шкафы, часто с деревянными столешницами. Я еще не была на кухне, которая была бы цветной. Честно.

О еде

Я очень люблю шведские булочки с корицей и кардамоном, таких в России нет. Если будете в Стокгольме, то пробуйте их в кафе, а лучше в пекарнях или кондитерских.

Мне совсем не нравятся в Швеции сосиски: они какие-то "ватные". Мы пробовали разные, но все были просто ужасные. Так же как и колбаса Falukorv - я видела, как ее хвалили в некоторых блогах, но, поверьте, она тоже ужасна. Знаменитую Surströmming - квашеную салаку, которую уже, кажется, ели все телеведущие, я не пробовала. Знаю иностранцев, кому понравился вкус, несмотря на запах. Ее надо правильно открывать и есть с хлебом, луком, маслом, а не просто так доставать из банки и сразу в рот тянуть.

О ценах

Стокгольм - один из самых дорогих городов в Европе, это правда. Цены тут высокие, в том числе на продукты и аренду. Сразу после переезда мы в шведском супермаркете переводили кроны в рубли и поражались тому, на какую мы сумму накупили молока, помидоров и хлеба. Тогда нам казалось, что все супердорого. Но на самом деле если у тебя есть работа и стабильный доход, то все не так уж и страшно. К примеру, молоко можно купить за 10 крон - это 69 рублей. Некоторые продукты стоят ненамного дороже, чем в России. Наличные деньги тут практически не нужны. Швеция - одна из стран - лидеров по использованию безналичных платежей, а настоящие деньги становятся все менее популярными. Есть много кафе и магазинов, где купюры просто не принимают.

Что значительно бьет по бюджету, так это арендная плата. Спрос на недвижимость высокий, цены с каждым годом только растут. К примеру, мы снимали квартиру меньше 30 кв. м за 9 000 крон - это 62 тыс. рублей. И это не в центре Стокгольма, хотя и в очень красивом месте у озера. Покупать квартиру - дело непростое. На вторичное жилье действует система аукциона, когда все желающие купить квартиру торгуются между собой. Тот, кто предложил больше, становится счастливым обладателем. Конечно, все покупают квартиры и дома в ипотеку. Шведы закредитованы по уши. Процентные ставки маленькие и зависят от дохода. С каждым клиентом банки работают отдельно, поэтому все платят разные проценты. Средняя зарплата по стране - примерно 24 тыс. крон. В рублях это 166 тыс. В Швеции налоговая ставка начинается с 30 %. Так что отнимем их, потом плату за аренду и получим то, что остается на жизнь. В Стокгольме средняя зарплата немного выше - 28 тыс. крон, но и аренда, и цены на недвижимость выше, чем в остальной части страны.

О традициях

Фика - знаменитая шведская традиция устраивать перерыв на кофе или чай, как правило, с булочками. Слово fika получилось в результате перестановки слогов в слове kaffi, которое переводится со шведского как "кофе". По статистике, 17 % стокгольмцев устраивают такой перерыв 2 раза в день. Но больше всего любят кофепития на севере Швеции - там 50 % жителей регулярно "фикают" дважды в день.

В Швеции 3 дня до начала поста, как и у нас, называются Масленицей – Fastlagen. Раньше перед постом люди в течение этих дней запасались энергией, поедая много жирной пищи и хорошо выпивая. Так и появился "жирный вторник" - Fettisdag - день, в который принято есть булочки под названием "семлы". Раньше семлы называли hetvägg и делали из пшеничного теста с тмином и начинкой из марципана. К тому же они были другой формы - в виде креста или клина. Отсюда и название hetvägg: от немецкого heisse wecken – "горячие клинья". Сливки стали добавлять только после Первой мировой войны, и именно тогда их начали называть семлами (от лат. similia - "отборная мука"). Каждый год в Швеции поедают около 40 млн таких булочек.

Кстати, на все праздники здесь есть особенная еда. В Национальный день Швеции - 6 июня - это что-то приготовленное на гриле и бутербродный торт smörgåstårta. Это когда вместо обычного ломтика хлеба используется большой, а на него слоями выкладываются креветки, яйца, овощи. И не без майонеза, конечно. Огромный слоеный бутерброд. В этот день в Стокгольме для всех открыт бесплатный доступ в королевский дворец, а по улицам проходит карнавальное шествие - люди собираются в старом городе и идут в сторону центра, где продолжают танцы и веселье.

22 июня в Швеции отмечается праздник середины лета — Midsommar. Стокгольм в этот день — это город-призрак: магазины закрыты, улицы пусты. Погода в это время всегда дурацкая, а отсутствие дождя — чудо. В этот день шведы танцуют - и не просто под музыку как придется, а специальный танец лягушек. И обязательно водят хоровод вокруг шеста — midsommarstång. Да, все в Швеции знают танец маленьких лягушек. Он, конечно, милый, но когда все вместе его танцуют, собравшись вокруг шеста, выглядит это очень комично. Но это же праздник - надо уметь веселиться.

Советы для тех, кто собирается в Стокгольм

В Стокгольме действует единый билет на все виды транспорта. Приобрести его можно или в специальных автоматах, которые есть на любой станции метро, или в газетных киосках и магазинах, к примеру 7eleven, Pressbyrån, Direkten. У них есть любые виды проездных, а вот водители билеты не продают. Билеты могут быть разовые — бумажные, такие лучше покупать у сотрудников в фирменных киосках либо в автомате. Они действуют либо 75 минут, либо 24 и 72 часа. Если вы собираетесь сюда еще раз вернуться, то разумно купить и пополнять карточку SL за 20 крон (135 рублей). Так вы каждый раз будете экономить 13 крон (88 рублей).

Если вы хотите поесть, то знайте, что почти во всех кафе и ресторанах действует предложение дня или вечера: вы выбираете основное блюдо, а в цену уже включены салаты, кофе, хлеб и, может, еще что-то вкусненькое. Цены на ланч варьируются от 80 до 150 крон (от 540 до 1 000 рублей). Многие блогеры рекомендуют ради экономии есть в киосках или кебабных, чего я как раз не советую делать. Цены там почти такие же, как в кафе. Да и зачем платить 60–90 крон (400–600 рублей) крон за фастфуд из киоска, если можно добавить 10–20 крон (70–140 рублей) и поесть нормально, сидя в теплом помещении. В Швеции действует монополия на продажу алкоголя, а это значит, что его можно купить только в одной сети магазинов. Называется она Systembolaget.

5 необычных вещей, которые можно сделать в Стокгольме

Отправиться на поиски привидений и призрачного поезда на заброшенную станцию метро Kymlinge. Она находится на синей ветке между Hallonbergen и Kista. Каждый день поезда проезжают рядом, а пассажиры даже не замечают, что они проносятся мимо недостроенной станции. Рядом находится усадьба с одноименным названием Kymlingeа, недалеко от нее стоит настоящий жертвенный камень.

Она находится на синей ветке между Hallonbergen и Kista. Каждый день поезда проезжают рядом, а пассажиры даже не замечают, что они проносятся мимо недостроенной станции. Рядом находится усадьба с одноименным названием Kymlingeа, недалеко от нее стоит настоящий жертвенный камень. Посетить спа-салон и баню в Centralbadet в самом центре Стокгольма, в шикарном здании в стиле ар-нуво. Тут есть бассейн, спа, сауны и косметологические кабинеты. Все для того, чтобы расслабиться после долгого дня или, наоборот, освежиться и зарядиться энергией.

в самом центре Стокгольма, в шикарном здании в стиле ар-нуво. Тут есть бассейн, спа, сауны и косметологические кабинеты. Все для того, чтобы расслабиться после долгого дня или, наоборот, освежиться и зарядиться энергией. Сходить в кинотеатр Cosmonova на сеанс, а заодно заглянуть в планетарий. В этом необычном кинотеатре фильмы показывают на куполе, площадь которого — 760 кв. м. Находится он в здании Шведского музея естественной истории.

на сеанс, а заодно заглянуть в планетарий. В этом необычном кинотеатре фильмы показывают на куполе, площадь которого — 760 кв. м. Находится он в здании Шведского музея естественной истории. Покататься на каяках по центру Стокгольма. Проплыть по озеру Меларен, посмотреть на достопримечательности с воды — это действительно круто!

Проплыть по озеру Меларен, посмотреть на достопримечательности с воды — это действительно круто! Посетить самый большой в Европе батутный парк Bounce Sverige. Находится он в пригороде Стокгольма, но добраться туда можно без проблем. Огромная площадка с разными батутами к вашим услугам. Отличный вариант для всей семьи.

А вы бы хотели переехать в Швецию?