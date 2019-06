Россиянка переехала в Швецию и рассказывает, как живут в одной из самых счастливых стран в мире

О достоинствах и недостатках

О привычках и отличиях от нас

О друзьях

Если верить рейтингу "Лучшие и худшие страны для дружбы" ("Best and Worst Countries for Making Friends Abroad"), то Швеция, которая занимает 67-ю строчку, - самая недружелюбная скандинавская страна. У нас есть буквально пара друзей-шведов, и это почти за 5 лет жизни в Стокгольме. Шведы действительно более закрытые, чем россияне. Им требуется много времени, чтобы понять и принять, подружиться с новыми людьми.

Многие дружат со школы. Влиться к ним в компанию тоже непросто, но возможно. Поэтому после переезда я больше всего скучаю по своему окружению - моим родителям и друзьям. Именно близких людей мне сильно не хватает. Все остальное - это мелочи, к которым привыкаешь. Впрочем, многое зависит и от вашего круга общения: учитесь ли вы вместе со шведами в университете, работаете ли с ними или ходите на курсы шведского, где все такие же иностранцы, как и вы.