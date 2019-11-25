Россиянка переехала в Финляндию и рассказывает, как живут самые счастливые люди в мире
Олеся Хуснимарданова несколько лет назад переехала из России в Финляндию и окончила там школу. Сейчас она учится в университете на факультете климатической инженерии, развивает свой собственный стартап, направленный на уменьшение отходов, и ведет телеграм-канал, в котором рассказывает о повседневной жизни в Финляндии и отличиях этой страны от всех остальных.
AdMe.ru показались удивительными некоторые особенности жизни в этой северной стране, например обычай «хоронить» квартиру или ключи, которыми можно открыть абсолютно все двери в доме. А в конце вас ждет забавный бонус.
О детях и подростках
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Многие финские родители не покупают своим малышам люльки или кроватки, а первое время укладывают детей в коробки из-под бесплатного материнского набора. Такие «кроватки» практически невесомые, и их удобно носить из одной комнаты в другую, а некоторые даже выгуливают своих деток прямо в боксах. Я опросила нескольких своих финских друзей, и все сказали, что в детстве спали в коробке.
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У нас в школах есть много разных традиций. Одна из самых любимых называется «Осталось 100 утр». Это праздник всех абитуриентов и фактически означает 100 дней до выпускного. В этот день нельзя одеваться нормально, и все будущие выпускники приходят на учебу в пижамах / халатах / полотенцах / тапочках, с подушками, игрушками, одеялами.
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Вся система среднего образования делится на начальную школу — 1–6-й класс; среднюю школу — 7–9-й класс; старшую школу — 11–13-й (или 1–3-й) класс. Загадка: куда спрятался 10-й? 10-й класс — это такой «отпуск» для маленьких. Некоторые идут в него, если еще не решили, куда поступать дальше, или просто остаются подтянуть оценки в аттестате. И это не будет означать, что ученика оставили на второй год: он сам принял решение поучиться еще немного.
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В Скандинавских странах очень популярна система микрокредитов по СМС. В Норвегии, например, она развита еще лучше, чем здесь. Система очень похожа на скачивание рингтонов. Все, что нужно сделать, — это отправить СМС на короткий номер. Многие финские подростки берут такие небольшие (до € 1 000) кредиты, не выплачивают их вовремя и портят себе кредитную историю на ближайшие 10 лет. А с плохой кредитной историей в Финляндии как без рук.
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В Финляндии у большинства взрослых людей телефоны обклеены наклейками. Очень похожими наклейками с очень похожими детьми на одном и том же сером фоне. Дело в том, что во всех садиках и школах в начале каждого учебного года устраивают фотосессии. Помимо стандартных фотокарточек портреты детей, как правило, распечатывают в виде малюсеньких наклеек, а малыши потом дарят свои наклейки родителям. Родители, в свою очередь, наклеивают портреты на чехол телефона или кладут в кошелек. Чем старше ребенок, тем больше наклеек.
О финских особенностях
- Как одеваться, не выделяясь из толпы, в разное время года? —25 °С: кеды, рваные джинсы, кожаная куртка. +25 °С: кеды, рваные джинсы, кожаная куртка. Причем это касается всех полов, так что примерно 50 % прохожих выглядят одинаково зимой и летом.
- Как выглядит день рождения среднестатистического финского человека? Приглашаешь гостей, они приходят со своим алкоголем и без подарков. На праздничном столе чипсы. В 23:00 все вместе идут в бар, в 1:00 — во второй, а потом, возможно, в третий. Кто-то все же решает поздравить именинника и заказывает бутылку шампанского на всех. В 2:00 часть гостей уходит, а когда бары закрываются, все идут в кебабную. После кебабной все расходятся по домам.
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В Финляндии почему-то не особо популярны тесные семейные связи. Дети рано съезжают от родителей (в основном лет так в 15–17) и после этого видятся с мамами и папами раз в месяц, а то и раз в год. После лет 20 самостоятельной жизни заводят семьи, растят уже своих детей, а мамы и папы, которые превращаются в бабушек и дедушек, практически не принимают участия в воспитании внуков. Чем же они тогда занимаются?
Путешествуют, гуляют по магазинам, ходят в банк (любой банк каждый день либо пуст, либо забит пенсионерами), но, наверное, их самые любимые развлечения — это посиделки в кофейнях и игры в автоматы. В общем, старики здесь просто живут своей жизнью, и в их обязанности не входит нянчить внуков, потому что этим в равной мере занимаются родители ребенка.
- Последние несколько месяцев набирает популярность проблема бездомной молодежи: из-за растущих цен на жилье, уровня алкоголизма и наркозависимости многие молодые финны сейчас становятся бомжами. Государство и общество начало уделять больше внимания этой проблеме. По Хельсинки даже появились памятники бездомным. Фонд «Синяя ленточка» повесил ключи на самые главные монументы города, чтобы привлечь внимание жителей к проблеме таких людей. Всего в Финляндии сейчас более 5 000 человек без определенного места жительства.
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В Финляндии к безработным относятся с уважением. Их даже не называют «безработные», потому что это слишком грубо. Они получают ежемесячное пособие в € 1 000, а в общественных местах им полагаются скидки. Например, билет в музей для безработного с такой же скидкой, как и для студента или пенсионера.
О еде
- Огурец едят дома, на работе, на учебе, в машине, в гостях, на праздниках, на завтрак, перед сном, после обеда, с друзьями, с родителями, с врагами, с кефиром, с кофе, с водой. С чем угодно. С кем угодно. Когда угодно. Хлеб + маргарин + огурец = самый популярный финский снек.
- Финны считаются пионерами в производстве продуктов из овса, которые здесь продвигают со всех сторон. В каждом финском магазине можно найти овсяный аналог фарша — pulled oats. Овсянку сейчас добавляют в бургеры, в буррито, в кебаб. Причем стоимость таких полезных продуктов зачастую не отличается от мясных — равенство. Многие меня спрашивают: «Какое в Финляндии традиционное блюдо? Что там едят?» Так вот, в 2019 году «самое традиционное» финское блюдо — это овсянка и все, что из нее делается.
- Финляндия стала первой страной в мире, которая внедрила веганское меню в сеть фастфуд-ресторанов. Началось все 2 года назад с экспериментального соевого бургера в городе Тампере. Сейчас во всех финских McDonald’s есть 3 вида обедов: куриные, говяжьи и веганские. Есть даже веганская версия детского набора с игрушкой. Теперь в «Хэппи Мил» можно положить фалафель!
О финских домах
- В моем доме помимо кладовки есть еще и kylmäkomero — так называемый погреб, только на последнем этаже. Сюда можно складывать еду и всякие вещи, которые не помещаются дома. Для каждой квартиры отдельная мини-комната. Такие комнаты-холодильники есть во многих домах, и ими могут пользоваться все жители. В основном туда складывают банки с вареньем.
- Все двери в доме может открыть один ключ или даже телефон, но это еще не все. С окнами примерно то же самое. Съемная металлическая ручка есть также в каждом доме, и с ее помощью открывается любое окно. А когда я жила в общежитии, такая ручка открывала еще и балкон!
- Заезжая в новую квартиру в Финляндии, вы получаете абсолютно голые белые стены, полы и потолки. Из мебели зачастую предусмотрен только кухонный гарнитур, плита и пара крючков для верхней одежды. Вместо люстры вас будут ждать 2 провода. Скорее всего, отсюда и возникала мода на свечи, лампы и гирлянды по всей комнате — в большинстве квартир это не элементы декора, а полноценное освещение пространства. Так что, если вам лень разбираться с проводкой у себя дома, можете использовать такой трюк и называть это финским стилем.
- Есть у финнов странный обычай — «похороны квартиры» (по-фински hautajaiset). Однажды меня пригласили на такую «вечеринку», и я даже немного растерялась. Зачем «хоронить» квартиру? Что дарить хозяину дома? 2 гвоздики — нормально? Хаутаяисет устраивает хозяин квартиры, когда из нее выселяется, чтобы почтить память своего жилища и всего, что там происходило. Дресс-код — total black. В доме горят свечи, все пытаются высказать соболезнования и вести себя траурно. Но вечеринка есть вечеринка, и в итоге все равно все веселятся, вспоминая истории, которые случались в этом доме.
О необычном
- Финские стартапы не перестают удивлять: то кроссовки из кофейной гущи, то стена из растений, то гигантские планшеты. Мой новый фаворит — компания Gubbe. Любой пенсионер теперь может выбрать себе внуков из каталога, которые будут ухаживать, проводить с ними время, учить пользоваться Snapchat и всему, что сейчас популярно среди молодежи. Заказать себе такого внука или внучку стоит € 38 в час. Пока что Gubbe работает в тестовом режиме, но все говорят, что заказали бы такой сервис для своих бабушек / дедушек. Немного грустно.
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На финском телевидении есть канал, который напоминает очень неудачную презентацию. На экране нет ничего, кроме текста и переключающихся картинок. Но фишка не в этом. Из телевизора слышится музыка. Шансон. Люди отправляют СМС на номер, платят за это € 5 и сидят перед телевизором в надежде, что песня, которую они заказали, зазвучит на этом телеканале. А пока зритель ждет, его развлекает бесконечно меняющаяся строка с предложениями услуг для взрослых.
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Недавно у нас дома развалился бокал. Мой сосед мыл посуду, и хрупкое стекло ни с того ни с сего разбилось на части. Потом он со словами «Ну что, буду жаловаться» уселся за свой компьютер. Написал объяснительное письмо в службу поддержки, прикрепил фотографию разбитого бокала, и через 5 дней на почте его уже ждала посылочка с новым НАБОРОМ. Никаких чеков о покупке, никаких свидетелей и понятых. Просто верят на слово. И так во всем.
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В Финляндии абсолютно все, что показывается по телевизору, имеет субтитры (за исключением некоторых мультиков). Но так было не всегда. 100 лет назад, когда Финляндия была еще развивающейся страной, все иностранные фильмы дублировались и финны практически не понимали английский. В конце 50-х учителя иностранного языка предложили внести изменения — чтобы по центральным каналам вместо переведенных показывали фильмы в оригинале, но снизу были субтитры на финском языке. Государство согласилось. Идея сработала, и в итоге финны теперь лучше других наций преуспевают в иностранных языках. Респект финским учителям за это.
О деньгах
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Автомобильный штраф напрямую зависит от вашей зарплаты и детей. Есть фиксированные штрафы, например за неправильную парковку (от € 10), за выбрасывание мусора на дорогу (€ 100), разговор по телефону (€ 100) или небольшое превышение скорости (€ 200). В остальных случаях придется подсчитать штраф путем умножения зарплаты на количество детей. И тут очень интересный метод: если зарплата составляет € 1 500 в месяц и вы пьяным сели за руль, то штраф будет равен вашей зарплате за 60 дней (€ 3 000). Но! При наличии несовершеннолетних детей проштрафившемуся полагается скидка: за каждого ребенка примерно минус € 180.
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Если в других странах стоимость гардероба в клубе / в баре / на концерте / в театре включена в стоимость билета, то здесь все совсем по-другому. Такого понятия, как гардеробщица или гардеробщик, тут нет, в гардеробе всегда работают охранники. Если вы пришли с заранее купленным билетом, будьте готовы на входе заплатить дополнительные € 2–5 за гардероб, даже если ничего не сдаете.
Вчера я пошла на концерт. Цена билета на странице в фейсбуке была указана — € 6. На входе тоже висит табличка: «Билет — € 6». Однако секьюрити заставил заплатить € 9, объясняя, что это «плата за гардероб». Мне было нечего туда сдавать, но заплатить все равно пришлось. На мою жалобу администрация ответила, что плата за гардероб — это единственный доход для охранников, поэтому все посетители обязаны платить.
О транспорте
- Все удивляются, какой в Финляндии дорогущий общественный транспорт. Тут не поспоришь: 500 рублей за билетик на автобус — так себе удовольствие. Но и тут есть пара способов сэкономить. В каждом городе есть приложение для телефона, по которому можно покупать билеты дешевле. В среднем скидка получается 20–50 центов. Детский билет стоит в 2 раза дешевле и работает для пассажиров до 16 лет. Но если у вас нет морщин, бороды и татуировок на всем теле, можете спокойно ездить с детским. С приложением HSL все выходные можно ездить по Хельсинки с 50%-ной скидкой. Билет на 1 зону получается всего лишь € 0,50. P.S. Ездить без билетов можно, но только осторожно. Если вас поймают, штраф — € 80.
- В финском транспорте нет никаких турникетов и кондукторов. Проездные билеты практически нигде не продают. Подразумевается, что все пассажиры заранее оплачивают проезд.
- Кид-френдли и энимал-френдли поезда уже давно никого не удивляют. Недавно я покупала билет на поезд, и при выборе места обратила внимание на опцию «вагон для пассажиров с аллергией». Находящихся в этом вагоне настоятельно просят не пользоваться духами и прочими ароматизаторами. Я сама, конечно, в такой вагон не решилась садиться, а предпочла «отделение для рабочих», чтобы спокойно делать уроки в дороге.
- Многие удивляются при виде дошколят в колясках. Думают, гадают, задаются вопросом: «Что это, финские дети ходить не умеют?» Секрет прост. Оказывается, родители таким образом получают бесплатный проезд в транспорте: согласно правилу, пассажир, который провозит ребенка до 6 лет в коляске, не обязан оплачивать проезд — ни свой, ни ребенка.
- В аэропорту Хельсинки минимальное количество сотрудников. Либо их нет вовсе, либо их заменяют машины. Пассажиры теперь и стикеры на багаж сами клеят, и билеты сканируют; практически не осталось людей, проверяющих паспорта. Здесь почти никогда не бывает очередей. Можно смело приезжать за час до вылета и быть уверенным, что хватит времени и на кофеек, и на «посидеть на дорожку». После 23:00 в аэропорту закрываются абсолютно все магазины, рестораны, кафе, киоски и даже Duty Free.
Бонус: герб Лапландии
Вся Финляндия поделена на регионы, их всего 19. У каждого региона есть своя столица, флаг и герб. Хельсинки — столица региона Уусима. Раньше Уусимы было две — обычная и восточная, но в 2011 году их объединили, и получился огромный регион-миллионник. Тут на гербе все как положено: лодка на синем фоне. В остальных случаях это елочки, русалки, рыбки, птички. На гербе юго-западного региона — два шведских флага. Самый необычный — герб Лапландии.
А что вам показалось самым необычным в Финляндии? Если вам тоже приходилось там бывать, то поделитесь впечатлениями с нами.
Фото на превью fibabybox / instagram