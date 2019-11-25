Россиянка переехала в Финляндию и рассказывает, как живут самые счастливые люди в мире

В Финляндии почему-то не особо популярны тесные семейные связи. Дети рано съезжают от родителей (в основном лет так в 15–17) и после этого видятся с мамами и папами раз в месяц, а то и раз в год. После лет 20 самостоятельной жизни заводят семьи, растят уже своих детей, а мамы и папы, которые превращаются в бабушек и дедушек, практически не принимают участия в воспитании внуков. Чем же они тогда занимаются?

Путешествуют, гуляют по магазинам, ходят в банк (любой банк каждый день либо пуст, либо забит пенсионерами), но, наверное, их самые любимые развлечения — это посиделки в кофейнях и игры в автоматы. В общем, старики здесь просто живут своей жизнью, и в их обязанности не входит нянчить внуков, потому что этим в равной мере занимаются родители ребенка.