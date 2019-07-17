Россиянка переехала на Кубу и честно рассказала о том, как на самом деле живется на притягательном Острове свободы

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Что приходит на ум, когда мы слышим слово «Куба»? Танцы, сигары, яркие наряды, Че Гевара и снова танцы. Однако нам мало известно о том, как на самом деле протекает жизнь на Острове свободы. Чтобы восполнить этот пробел, мы внимательно изучили блог Леры, которая уже долгое время живет на Кубе со своим сыном и мужем-кубинцем. В своих постах она делится информацией о том, как в этом государстве живется местным и иностранцам, а еще она организовывает экскурсии по острову, ставшему для нее домом.

С одной стороны, нас в AdMe.ru шокировали местные зарплаты, с другой стороны, заставили улыбнуться особенности местного менталитета. Да что мы ходим вокруг до около, давайте уже подробнее узнаем, как живется на Кубе и что нужно иметь в виду туристам, отправляющимся туда на отдых.

Дома кубинцев

Русские дома строят по принципу сохранения тепла, а кубинские — по принципу сохранения холода. Их проектируют так, чтобы они продувались насквозь. Кубинцы с детства привыкли сидеть на сквозняке, при этом простуженным тут никто не ходит.

На Кубе нет мебельных фабрик, поэтому кровати, стулья и шкафы передают из поколения в поколение. Кубинцы бережно обращаются с вещами и очень расстраиваются, когда что-то ломается. Предугадывая проблемы с поиском мебели, кубинцы новые дома проектируют со встроенными шкафами из бетона.

На Кубе целая проблема, если в доме что-то ломается, потому что неизбежны сложности с расходными материалами. А я еще и не имею права пригласить специалиста со стороны: помогать может только мой сосед, а мужчина со стороны — это позор семье.

Кстати, о мужчинах

Кубинские мужчины ждут от женщины, чтобы она вела себя как настоящая хранительница очага: Делала всю работу по дому, даже если работает.

Слушала своего мужчину — за ним всегда последнее слово, даже если он не зарабатывает.

Не разговаривала на улице с незнакомыми мужчинами. Даже улыбаться им считается неприличным. Но они же многим и привлекают: Своей романтичностью: дарят цветы, постоянно говорят комплименты.

Внимательны: всегда рады придержать дверь, помочь донести тяжелые сумки.

Вкусно пахнут и модно выглядят. Если не одежда, то прическа точно будет самая современная.

В том, что касается моды, кубинцам действительно нет равных

Кубинцы стильные от природы. У них жгучая африканская кровь, и они любят яркие национальные костюмы... А еще они тренируют "‎насмотренность"‎: нон-стоп смотрят по телевизору самые свежие музыкальные видеоклипы. Кубинцы много времени уделяют поиску модной одежды, ведь ее, увы, не так просто достать. Они знают все известные бренды, жаждут заполучить их продукцию. Любят показать свою крутизну, пройтись щеголем по улице, чтобы знакомые видели, как они хорошо одеты. У многих есть красивые часы известных марок. Иногда те могут даже не работать, но носить их все равно будут. Или китайские айфоны. Для местных оригинальный смартфон стоит баснословных денег, вот и ходят с подделками. Главное, чтобы издали казалось, что айфон. В России несколько лет назад тоже многие так делали.

А зарабатывают тут в среднем $ 20–30 в месяц

Когда слышишь такую цифру, кажется, что на острове должно быть все очень дешево. Но это не так. Туристы приходят в недоумение от цен на транспорт: проехать на такси 5 км — $ 10, пообедать в ресторане — в районе $ 25, 1 кг самого дешевого сыра — $ 15. Кстати, выбора обычно не бывает, найти бы хоть такой. Как же местные на своей Кубе живут? Начнем с того, что кубинцы не пользуются туристической инфраструктурой. Например, ездят на автобусе, который из одного конца Гаваны в другой стоит в пересчете на российские деньги ₽ 1,5. Правда, там нет кондиционера и народ утрамбовывается так плотно, что невозможно закрыть двери.

Перекусывают в дешевеньких местах за $ 0,5. Не все они внушают доверие и не во всех можно присесть, зато дешево!

По кубинскому ID вход на те же самые концерты, в музеи, билет на самолет местных авиалиний стоит во много раз дешевле, чем для туриста. Например, билет в Большой театр для кубинца стоит $ 1, для туриста — $ 30. На концерт: для кубинца — $ 4, для туриста — $ 15. На самолет Гавана — Сантьяго-де-Куба: для кубинца — $ 18, для туриста — $ 118.

Пенсионный возраст для женщин составляет здесь 65 лет. Для мужчин — 68

Но пенсию дают не всем. Только тем, у кого трудовой стаж более 25 лет. Это одна из причин, которые держат кубинцев на государственных местах со смешной зарплатой. Средний размер пенсии — около $ 10 в месяц. Кубинцы — народ расслабленный. Далеко не каждый здесь думает о завтрашнем дне, а уж тем более о далеком пенсионном будущем.

Самое необходимое на Кубе можно достать по льготе

Для этого существуют магазины Bodega, где можно купить товары по «карточкам». На втором видео в «карусели» — книжечка Libreta, та самая «карточка», где отмечают выданную квоту. До революции 1959 года на острове было сильное классовое расслоение. Большая часть населения голодала. Потом у богатых американцев все отняли, их самих прогнали, а полученное разделили на всех. В каких пропорциях — это уже отдельный вопрос. Но в итоге в 1963 году вышел закон, согласно которому каждый кубинец имеет право на некоторый объем еды, одежды и хозтоваров по льготной цене.

Хорошо, что здесь по квоте получают хотя бы простенькие зубные щетки и пасты

Потому что, хоть стоматология на Кубе и бесплатна, в ней есть свои нюансы. Очереди, как и везде, огромны. И мало того что приходится с острой болью ждать, так еще и бывают непредвиденные причины, по которым врач может не прийти. Например, накануне пошел дождь и, увы, врач не смог доехать. Или «у дочурки сегодня день рождения» — пациенты поймут, ведь они тоже родители. К сожалению, материалов в государственных стоматологиях не хватает. Но кубинцы даже в этом мастера выдумки. Например, пересаживают задние зубы на место выпавшего 6-го. Операция очень тонкая, есть вероятность, что зуб не приживется и тогда человек потеряет два зуба. Но некоторые идут на риск.

Цены на связь

Уличная точка Wi-Fi — вот так за доллар в час на Кубе пользуются интернетом.

Доступ в сеть здесь недешевый. Большинство кубинцев не хотят подключать себе дорогие интернет-пакеты стоимостью от $ 7 до $ 30. Гораздо экономнее сидеть в парке за $ 1 в час. Что касается звонков, на Кубе все входящие бесплатны. Цена исходящих — ₽ 25 за минуту. Поэтому телефоны на беззвучный режим тут не ставят, даже когда находятся рядом со спящим ребенком. Соотнося такие цены со смешными местными зарплатами, кубинцы решают, что лучше укачать ребенка, если проснется, чем пропустить звонок и потом за свой счет перезванивать.

В остальном же кубинцы готовы удовлетворять каждую прихоть ребенка

Они подсознательно считают всех детей на острове «своими». С одной стороны, это хорошо: автоматически присмотрят на улице и никогда не будут воротить нос от рыдающего малыша. Ведь то, что ребенок плачет, — это общая проблема. Дети должны быть счастливыми. Во всей этой философии есть и недостаток. Раз ребенок считается «своим», значит, можно с ним делать то, что сделал бы с родным сыном или дочерью. Например, ходили мы с моим сыном Давидом в иммиграционную службу и в очереди кто-то «добрый» дал ему орехи, перетертые с сахаром, — mani molido. Давид в то время страдал аллергией на сладкое. Отнять кусочек было невозможно, поэтому я попросила этого человека больше mani не давать. Но меня не послушали и на мой удивленно-разгневанный взгляд сказали: «Не сердись, mami, от еще одного кусочка ничего не будет». Вот как с этими кубинцами быть?! Если что-то засело в голову — никакими уговорами не проймешь!

Сами дети, кстати, тоже очень приветливы друг к другу

Детишки, несмотря на нехватку игрушек, всегда делятся. Старшие не обижают младших — наоборот, с удовольствием с ними играют. Недавно Давид в парке играл с кубинскими мальчишками. Все были разновозрастные и с удовольствием общались друг с другом, без плача, криков: старшие организовывали младших, а не отстранялись от них. Интересная особенность.

По сравнению с русскими детьми кубинцы проводят в школьных стенах гораздо больше времени

Грызть гранит науки начинают с 5 лет, заканчивают — в 17. Учебный день у кубинских школьников длинный — как правило, с 7:30 до 16:00. В основном у школьников пятидневка, хотя иногда бывают мероприятия по выходным. Каникулы — летом 2 месяца и неделька под Рождество, включая Новый год. В школах введена форма. Получить ее бесплатно могут только льготники. Остальным остается покупать или принимать в дар от старших детей друзей или соседей. Учебники в школах выдают. А еще тетради, карандаши и ручки. В целом родителям нужно только форму и рюкзак достать, а остальное государство все предоставляет.

Развлечения

Развлекаются тут дома. Например, по вечерам всей семьей смотрят сериалы. Это давняя традиция, появившаяся одновременно с возникновением телевизоров. Ну и конечно, тут популярны танцы.

На дискотеке, если отказываешь не приглянувшемуся тебе мужчине, это провоцирует игру: с кем же все-таки она согласится станцевать? И тогда начинают подходить по очереди, пока в «кастинге» не поучаствует вся дискотека. На Кубе считается жутким хамством пригласить на танец занятую даму. Даже если она согласна и ее кавалер «разрешил». Я это много раз испытывала на себе. Для кубинцев коктейли на дискотеках — это дорогое удовольствие. И если кто-то решил вас угостить, значит, пошел ва-банк и так просто вас не отпустит.

Если вы приехали на остров в надежде бросить курить, у вас не получится

Запах пряного табака не позволит забыть о вредной привычке ни на минуту. Даже моя свекровь, страдающая астмой, ежедневно «раздымливает» по несколько сигареток. Никто ее не осуждает и не предостерегает. Кубинцы живут по принципу vive la vida («живи здесь и сейчас, не думай о завтрашнем дне: он может не наступить»). К слову, я не курю, только иногда позирую с сигарой.

На Кубе вообще все по-другому и очень контрастно

Например, много гужевого общественного транспорта. И в таких повозках могут ехать люди, уткнувшиеся в свои мобильники. Неужели они сидят в интернете? Нет, смотрят предварительно загруженные фильмы.

Бизнес по-кубински — это тоже нечто особенное. Вынес на улицу стул, взял ножницы — добро пожаловать в мою авторскую парикмахерскую!

Купил клей — открыл ремонт обуви.

Жена умеет печь торты? Кондитерская «Донья Марта» к вашим услугам! Кубинцы самоуверенные и легкие на подъем. Легкость в начинаниях обусловлена климатом. А уверенность в себе прививают с первых часов жизни.

А еще Лера рассказала, какие правила нужно соблюдать туристам, отправляющимся на Кубу

И вместе с тем напомнила, что, хоть государство и зовется Островом свободы, нужно понимать, что здесь есть свои запреты. Например, на Кубе запрещено фотографировать объекты государственной важности. Школы тоже находятся в этом списке. Еще не стоит пытаться запечатлеть на камеру военных и сотрудников полиции или аэропортов.

Останавливаться в частном доме можно, только если у него есть соответствующая лицензия. Такие жилплощади помечаются синим якорьком у входа. Если лицензии нет, значит, дом сдается незаконно. Кто-то из соседей может пожаловаться на это в полицию, и вы из гостя превратитесь в соучастника преступления.

Не меняйте деньги на улице, даже если знаете курс. Дело в том, что на Кубе две валюты и вместо куков вы можете получить местные песо, а они в 24 раза дешевле. Подробнее о разнице валют здесь.

На Кубе есть такие «разводилы» — хинитеро. Они могут познакомиться с вами на улице и в процессе беседы заманить в бар, а затем уйдут, оставив вас один на один со счетом. Мало того что вам придется оплатить их напитки и еду, так еще и цены окажутся намного выше обычных.

Оставьте дома все летающие игрушки и предметы: на Кубе их нельзя запускать в воздух. Это касается и воздушных шаров, и небесных фонариков, и электронных самолетиков, и тем более квадрокоптеров (их вообще отбирают при въезде в страну).