Русская девушка переехала к мужу в Италию и рассказала об этой стране без прикрас (Cупруг тоже высказался о России)
Это был служебный роман. Она — студентка института культуры, которая решила подработать официанткой. Он — шеф-повар из солнечной Италии, который на тот момент уже несколько лет жил в Петербурге и неплохо знал русский. Бурный роман окончился клятвами в вечной любви в одном из петербургских загсов. Сначала ребята решили обосноваться в России и даже открыли небольшой семейный магазинчик с итальянскими вкусняшками. Но спустя несколько лет влюбленные все-таки решили перебраться в Италию. И пока в планах у пары остаться там навсегда.
Специально для AdMe.ru Татьяна Кастеллани рассказала о том, как и чем живут итальянцы, что ей в этой стране нравится, а с чем она так и не смогла смириться. Муж героини тоже в долгу не остался и поделился своими впечатлениями о России.
Итальянские мужчины
- Для меня это было шоком: я иду, а мужчина мне дверь не открывает — как так? Я тащу пакет с продуктами, а он мне даже не предлагает этот пакет взять. Но когда мы стали жить в Италии, я поняла, что это просто не принято. В Европе феминизм процветает, женщины все тянут и не страдают от этого. Мужчины привыкли, что женщина все может сама и незачем ей что-то навязывать. Потихоньку я мужа приучила помогать, но не могу сказать, что на 100 %.
- Итальянцам нравятся русские девушки и они их часто выбирают в качестве жен — это общепризнанный факт. Местные девушки до 30–35 лет вообще не стремятся выходить замуж, рожать детей. Рассуждают так: я работаю, муж работает, так почему я должна еще и готовить, убирать квартиру? Часто, если итальянец и итальянка оба работают, семейный бюджет у пары раздельный.
Стиль жизни
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В Италии есть выражение dolce vita — «сладкая жизнь». Или dolce far niente — «сладкое безделье». Люди живут моментом. Если итальянец захотел выпить кофе, он пойдет и выпьет кофе, и неважно, что у него завал бумаг. Для местных важнее просто жить и наслаждаться жизнью: они никогда не переступят через себя, чтобы в угоду кому-то что-то сделать. Если итальянец не хочет писать сегодня отчет, он не будет этого делать. Потому что сегодня, например, он хочет съездить с друзьями на природу или сходить в бар.
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До сих пор я не могу смириться с тем, что в Италии все очень-очень медленно. Если нужна какая-нибудь справка, ты хоть тресни, хоть лопни, но если перерыв или что-нибудь сломалось, то ты ничего с этим не сделаешь.
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«Надоело все, поеду на 2 дня на море» — так у всех итальянцев, потому что нет никаких преград. В какую область не приедешь — везде есть какой-нибудь интересный город, неизвестный среди туристов, но популярный среди местных. Ты везде встретишь развалины, похожие на римские, обязательно найдутся Колизей, Дуомо, но в меньшем масштабе. Мы живем в области Венето. Здесь есть город Кьоджа — Венеция в миниатюре. Те же каналы, цветные домики, но нет туристов. Когда мы оказываемся в новом городе, всегда спрашиваем у местных, у бабуль или дедуль, где поесть, что посмотреть.
- Детям ничего не запрещают. Если ребенок хочет лицом в тарелку — пожалуйста, родители ничего ему не скажут. Хочет сидеть на полу и есть с пола — тоже не будут запрещать. Понятия дисциплины, на мой взгляд, здесь не существует.
О да! Еда
- У итальянцев культ еды. Все умеют готовить. Женщины в основном после 35 учатся готовить, мужчины часто раньше к этому приходят. Каким бы ни было финансовое положение семьи, экономить на продуктах никогда не будут. Могут не ездить в отпуск, сэкономить на бытовой технике, но на еде — никогда. Всегда купят самую хорошую вырезку, свежую рыбу.
- В продуктовой корзине всегда будут паста, мясо, обязательно помидоры в каком-нибудь виде (томатная паста, помидоры без кожи в собственном соку), зелень, сезонные продукты, яйца, колбасы, сыр, хлеб — обязательно свежий. Раз в неделю, по пятницам, — рыба. А огурцы здесь почему-то не очень любят. Очень популярны рынки, где местные продают свою продукцию. 1–2 раза в неделю в каждом городе на главной площади устанавливают палатки и там продают овощи, фрукты, рыбу, мясо, молочку. Всё производства фермеров. Цены ощутимо выше, чем в супермаркетах.
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Есть бары, куда приходят завтракать. С утра всегда на столе будут круассаны или бриошь. Все обязательно сладкое. На перекус тоже что-нибудь мучное или фрукты. Обед неплотный — мясо с гарниром. Супы, в основном это крем-супы, едят только зимой и когда болеют. Например, когда я спросила про суп в кафе, официант уточнил, не заболела ли я. После обеда еще один перекус, например фокачча. На ужин — полноценный загруз: паста 3–4 раза в неделю обязательно, с сумасшедшим калорийным соусом. Обязательно закуски — колбасы и сыры. В ресторан итальянцы выбираются раз в неделю минимум, с семьей или с друзьями. К примеру, в пиццерию. Поесть пиццу — святое дело.
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Меня часто подруги спрашивают, как при таком питании итальянцы не толстеют. Я не знаю! Возможно, причина в качестве продуктов. Может, воздух особенный. Это необъяснимо. Например, я начала есть в 2 раза больше, при этом в весе не прибавила.
Семейные ценности
- Итальянцы иногда обеспечивают взрослых детей жильем. Например, 15–20 лет назад, когда не было таких высоких налогов, многие успели купить себе и детям недвижимость. И теперь взрослые отпрыски там и живут. Если возможности купить квартиру ребенку нет, итальянец никогда не разменяет свою, чтобы помочь. Ход мыслей такой: руки и ноги есть — сам себе заработаешь. Разменивать, ущемлять себя и ютиться на старости лет в халупе они не будут.
- Многие до 40–50 лет квартиры снимают. И только потом берут ипотеку. Процент по кредиту на жилье — до 6 %. Моя свекровь, например, вообще платит всего 1,5 %. Часто заводят детей, живя в съемных квартирах. Когда младшее поколение подрастает и начинает жить отдельно, родители покупают квартиру в ипотеку и живут в свое удовольствие. Двери всегда открыты, но есть принцип: у вас своя жизнь, у нас своя.
- Итальянцы очень эмоциональные — это правда. Гиперобщительные, иногда чересчур, раскрепощенные и открытые. У меня до сих пор есть недопонимания с семьей мужа. Они считают, что я постоянно чем-то недовольна, потому что я молчу, не размахиваю руками. А в России же не принято сутками обниматься, целоваться. Самые взрывные итальянцы живут на юге. На севере немного другая история, люди более сдержанные и спокойные. Например, моя свекровь из Сицилии — она настоящая южанка, по щелчку заводится и так же быстро остывает.
Красота по-итальянски
- фера красоты абсолютна не развита. Я всегда терплю до поездки в Петербург и там все делаю по максимуму: брови, ногти, волосы, уход за лицом. Все эти услуги есть и в Италии, но качество их на низком уровне. Ногти делают так, как у нас делали, когда все это начиналось: криво, косо, материалы непонятные. Если итальянка с темными волосами перекрашивается в блонд, то часто это выглядит так, как у нас раньше волосы перекисью выжигали.
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Местные девушки начинают ухаживать за собой после 35. У них от природы лучше кожа, у большинства густые волосы. После 50 женщины превращаются в ухоженных и стильных синьор. Раз в неделю обязательно укладка. Всегда украшения — дорогая бижутерия или драгоценности. Например, идет такая дама, лет 90, в бар кофе попить с подругами. Обязательно каблуки наденет, все свои браслеты, сережки, цепочки, накрасит губы и ресницы.
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Никто не копит с зарплаты на одежду или обувь — просто идут и покупают, потому что все намного дешевле. Например, Timberland в России стоит недешево, а в Италии любой сантехник может себе позволить. Другой пример: нужна мужу рубашка — покупаем Hugo Boss. Она стоит € 30, почему бы не купить. Можно даже приобрести туфли Gucci и не потратить на них всю зарплату — взять из старой коллекции в аутлете. Но большинство покупателей в таких центрах все же русские и китайцы.
Про климат
- Если обещают дождь, то, возможно, его и не будет. Если по прогнозу солнце — точно будет солнце. В центральной Италии самый благоприятный климат. А мы сейчас живем в предгорье. Зимой здесь бывают туманы из-за терм: от них поднимается испарина. Для итальянцев климат не самый комфортный, а мне хорошо. Если здесь и идет дождь, то это не сутками, а пошел — перестал, и только в межсезонье.
- Много зеленых и вечноцветущих деревьев. Из-за этого у тех, кто приезжает из России, особенно с севера, часто развивается сильная аллергия на цветение. У меня только немного нос заложило, а у многих и глаза, и нос, и даже отекает лицо полностью.
Про работу
- Очень сложно найти работу иностранцу в Италии. Чтобы устроиться по профессии, нужно отучиться 3 года и подтвердить свой диплом. Для обучения нужно очень хорошо владеть языком. Насколько я знаю, после этого еще год нужно бесплатно отработать. И только потом смотреть вакансии, а там как повезет. Я преподаю русский язык частным образом. А недавно обратилась в русскую ассоциацию — там для работы не требуют подтверждать диплом и смотрят уже по навыкам, подходит человек или нет. Мне предложили вести занятия в театральной студии.
- У меня нет гражданства, и пока я не вижу смысла его получать. Вида на жительство мне достаточно: я пользуюсь всеми теми же услугами и преимуществами, что и итальянцы.
Бонус: муж не удержался и тоже поделился впечатлениями о родной стране своей возлюбленной
- Мой знакомый в Италии спросил меня: «Где ты работаешь сейчас?» И когда я ответил, что в России, он посмотрел на меня с сочувствием. Потому что у многих до сих пор представление о стране как о Советском Союзе. Я говорю: «Подожди, друг, это замечательная, просто пока еще молодая страна».
- Пока я работал в России, понял, что не существует «средних» работников. Либо раздолбаи — люди, которые не хотят ничего, — либо суперсотрудники, которые стремятся добиться многого.
- Единственная русская традиция, которая шокировала — купание в проруби. Как такое вообще возможно? Еще 8 Марта в России очень активно празднуют по сравнению с другими странами.
- Традиционная русская кухня впечатлила. Кроме русских салатов — это вообще ужас. Борщ, к примеру, — интересный суп, который я никогда и нигде не ел, только в России. Котлета по-киевски, солянка — тоже отличные блюда.
- Я так и не смог привыкнуть к российским дорогам. Когда тает снег — вода по колено, когда замерзает — гололед. Несколько раз даже переводил через дорогу пожилых дам, потому что по улицам невозможно пройти.
А вам нравится Италия? Какие факты про жизнь местных вас удивили? Хотели бы переехать жить в другую страну или дома лучше? Поделитесь своими планами в комментариях.