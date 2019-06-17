Русская девушка переехала к мужу в Италию и рассказала об этой стране без прикрас (Cупруг тоже высказался о России)

В Италии есть выражение dolce vita — «сладкая жизнь». Или dolce far niente — «сладкое безделье». Люди живут моментом. Если итальянец захотел выпить кофе, он пойдет и выпьет кофе, и неважно, что у него завал бумаг. Для местных важнее просто жить и наслаждаться жизнью: они никогда не переступят через себя, чтобы в угоду кому-то что-то сделать. Если итальянец не хочет писать сегодня отчет, он не будет этого делать. Потому что сегодня, например, он хочет съездить с друзьями на природу или сходить в бар.

До сих пор я не могу смириться с тем, что в Италии все очень-очень медленно. Если нужна какая-нибудь справка, ты хоть тресни, хоть лопни, но если перерыв или что-нибудь сломалось, то ты ничего с этим не сделаешь.

«Надоело все, поеду на 2 дня на море» — так у всех итальянцев, потому что нет никаких преград. В какую область не приедешь — везде есть какой-нибудь интересный город, неизвестный среди туристов, но популярный среди местных. Ты везде встретишь развалины, похожие на римские, обязательно найдутся Колизей, Дуомо, но в меньшем масштабе. Мы живем в области Венето. Здесь есть город Кьоджа — Венеция в миниатюре. Те же каналы, цветные домики, но нет туристов. Когда мы оказываемся в новом городе, всегда спрашиваем у местных, у бабуль или дедуль, где поесть, что посмотреть.

Детям ничего не запрещают. Если ребенок хочет лицом в тарелку — пожалуйста, родители ничего ему не скажут. Хочет сидеть на полу и есть с пола — тоже не будут запрещать. Понятия дисциплины, на мой взгляд, здесь не существует.